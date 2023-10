Das beste neue WoW-Cinematic ist für einen 14 Jahre alten Kampf

In WoW: Classic könnt ihr nun wieder gegen den Lichkönig kämpfen. Einer der besten Raids aller Zeiten öffnet – mit einem fulminanten Trailer.

In WoW: WotLK Classic ist gerade eine ganz besondere Zeit angebrochen, denn endlich ist der Raid „Eiskronenzitadelle“ verfügbar – und damit auch der Kampf gegen den Lichkönig Arthas und die zahlreichen Bosse, die zuvor aus dem Weg geräumt werden müssen.

Blizzard feiert das mit einem ziemlich genialen Trailer, der von den Fans nur positive Rückmeldungen bekommt – selbst, wenn das tatsächliche Spiel nicht ansatzweise so detailreich aussieht.

Was zeigt das Video? Der Trailer ist eine ziemlich cineastische Aufarbeitung des Raids „Eiskronenzitadelle“, also dem letzten (richtigen) Raid in Wrath of the Lich King. Am Ende des Raids wartet der der Lichkönig Arthas Menethil darauf, dass Spielerinnen und Spieler endlich die Story abschließen, die mit Warcraft III begonnen hatte.

Der Kampf gegen den Lichkönig gilt bis heute als einer der besten Kämpfe überhaupt. Das liegt nicht nur an den Mechaniken, sondern auch an der Story während des Kampfes. So verrät Arthas seine Pläne, dass er die Helden alle hergelockt hat, um sie in untote Diener der Geiße zu verwandeln. Tatsächlich sterben alle Helden während des Kampfes und stehen kurz vor ihrer Wiedererweckung in den Untod – und nur das Eingreifen des Lichtes durch Tirion Fordring und der Seele von Arthas’ Vater verhindert dieses Schicksal.

Hinzu kommt, dass der Kampf gegen Arthas der erste Raidboss war, der am Ende mit einem Ingame-Cinematic belohnt wurde.

Von wem ist der Trailer? Seit einigen Jahren arbeitet Hurricane ganz offensichtlich für Blizzard, denn er hat schon mehrere Trailer erstellt, die dann auf den offiziellen Warcraft-Kanälen gelandet sind – darunter etwa Trailer für die verschiedenen PvP- oder Dungeon-Turniere. Auch zum Schwarzen Tempel hat er ein Video erstellt.

Zuvor hat man Hurricane aber auch schon gekannt, denn er hat bereits früher Cinematics und Video-Trailer erstellt – damals aber noch für illegale WoW-Privatserver, die mit dem Aufkommen von „WoW Classic“ allerdings zum Großteil verschwunden sind oder eingestellt wurden.