WoW macht Sylvanas wieder zur „Bitch“, rudert sofort zurück

Für einen kurzen Moment wurde die Banshee-Königin in World of Warcraft wieder arg beleidigt. Doch Blizzard behob das rasch – und sorgt erneut für Diskussionen.

Als vor einigen Jahren der große Sexismus-Skandal bei Blizzard publik wurde, haben besonders die Entwickler von World of Warcraft viele Konsequenzen gezogen. Nicht nur gab es Veränderungen am Arbeitsplatz, sondern auch Azeroth hat sich gewandelt. Einige anzügliche Bilder wurden ausgetauscht („Frauen zu Obst“), viele langjährige Witze der Spieler-Charaktere gestrichen und einige Emotes abgewandelt. Außerdem wurde problematische Sprache in manchen Fällen entfernt.

Einer dieser Fälle war die Bezeichnung „Bitch“ für Syvlanas aus einer Cataclysm-Quest. Jetzt kam genau diese Voiceline aber zurück – wenn auch nur für einen ganz kurzen Augenblick.

Was für eine Voiceline ist das? In einer Questreihe im Silberwald geht es darum, dass die Verlassenen unter Sylvanas’ Führung stärker kontrolliert werden. Garrosh ist der Anführer der Horde und schickt einen seiner Generäle, um die Eroberung von Gilneas zu überwachen und aufzupassen, dass die Seuche nicht benutzt wird. Sylvanas hingegen benutzt ihre Val’kyr, um Gilneer und verbliebene Menschen erst zu töten und dann für die Verlassenen wiederzubeleben. Garrosh ist bei so einer Wiederbelebung zugegen und fragt Sylvanas, wo denn der Unterschied zwischen ihr und dem Lichkönig sei.

Sylvanas entgegnet daraufhin locker: „Ist das nicht offensichtlich? Ich diene der Horde.“

Garrosh ist von dieser Aussage erbost und antwortet im englischen Original „Watch your clever mouth, bitch.“, also im deutschen ungefähr „Hüte deine spitze Zunge, Schlampe“, wobei die tatsächliche deutsche Übersetzung auch damals schon etwas milder ausfiel.

Das Wort „Bitch“ wurde im Jahr 2020 gestrichen und das führte damals zu großen Diskussionen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wo ist die Voiceline jetzt zurück? Seit einigen Wochen läuft die Beta von „WoW Cataclysm Classic“ und genau dort war die Voiceline wieder enthalten. Viele Spielerinnen und Spieler berichteten, oft ein wenig zufrieden, „Sylvanas ist eben doch eine Bitch“, als sie diesen Spruch beim Questen im Silberwald wieder entdeckt haben.

In einem Hotfix wurde nach wenigen Wochen diese Voiceline wieder angepasst und auf den Zustand von WoW Dragonflight geändert, also ohne den “Bitch”-Zusatz.

Warum kam die Voiceline überhaupt zurück? Auch wenn es von Blizzard da keinen Grund zu gab, ist es wahrscheinlich, dass man einfach mit einer alten Version von Cataclysm arbeitet und diese für „WoW Classic“ modifiziert. Da die Anpassung der Voiceline allerdings erst in „Shadowlands“ geschehen ist, wäre es nur logisch, dass sie sich im alten Cataclysm-Client noch befand.

Das war also mit hoher Wahrscheinlichkeit keine beabsichtigte Tat, sondern schlicht ein Versehen, die Voiceline auch in der „neuen alten“-Version wieder anzupassen.

Dennoch hat die kurzzeitige Rückkehr des „Bitch“-Kommentars für viele Diskussionen auf Twitter/X gesorgt und damit einmal mehr einen Konflikt befeuert, der eigentlich schon vor knapp 4 Jahren ausgetragen wurde.

Immerhin gesteht Blizzard inzwischen häufiger Fehler ein – zum Streichen dieser Voiceline scheinen sie aber weiterhin zu stehen.