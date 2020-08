Mit Shadowlands ist Sylvanas in WoW endlich keine „Bitch“ mehr

Sylvanas war in World of Warcraft für lange Zeit eine „Bitch“ – zumindest haben mehrere NPCs sie so bezeichnet. Doch das wird bald aus dem Spiel entfernt.

Wer sich aktuell den Pre-Patch zu Shadowlands auf dem PTR oder die Beta der neuen Erweiterung anschaut, der kann ein paar Veränderungen an alten Quests erleben. Blizzard hat einige der coolsten Quests aus dem Silberwald noch einmal leicht überarbeitet. Dabei wurde ein Schimpfwort gestrichen. Sylvanas wird in Zukunft nicht mehr als „Bitch“ bezeichnet.

Worum geht es? Seit dem Cataclysm-Addon gibt es im Silberwald eine ziemlich lange Questreihe mit Sylvanas in einer wichtigen Rolle. Die Reihe beginnt direkt mit „Der Kriegshäuptling kommt“ bei der Kommandozentrale der Verlassenen. Sylvanas diskutiert dort zu Beginn mit dem damaligen Kriegshäuptling Garrosh über das Vorgehen gegen die Menschen von Gilneas und wie die Verlassenen sich vermehren können. Garrosh ist davon wenig begeistert und gibt Sylvanas vor seinem Abschied im englischen Client noch eine Beleidigung mit – „Bitch“.

Dieser Begriff wurde gleich an zwei Stellen mit der neuen Erweiterung Shadowlands komplett gestrichen. Der Begriff wird einfach weggelassen. Der Text wurde angepasst und das entsprechende Sound-File endet eine Sekunde früher.

Das Wort „Bitch“ hinter „Watch your clever mouth“ fehlt.

Warum wurde das geändert? Eine Äußerung von Blizzard, warum dieser Begriff im Spiel entfernt wurde, gab es bisher nicht. Allerdings leiten sich die Spieler viele Erklärungen her, warum der Begriff aus dem Spiel gestrichen wurde.

Die Beleidigung „Bitch“ wird ausnahmslos im Silberwald und der Burg Schattenfang verwendet. Sie passt nicht wirklich in die World of Warcraft. Hier werden sonst (fast) immer Eigenkreationen als Beleidigungen verwendet, zumeist mit Bezug auf andere Kreaturen der Spielwelt (Oger, Gnolle, etc.).

„Bitch“ lässt viele Interpretationen der Bedeutung zu. Das ist nicht nur „elende Hündin“ oder „Miststück“, sondern eben auch das sexuell konnotierte „Schlampe“.

Einige Spieler vermuten auch, dass Blizzard Probleme damit hat, die Chat-Richtlinien in Bezug auf Beleidigungen durchzusetzen, wenn Begriffe wie „Bitch“ in der Spielwelt vorkommen.

Ob einer dieser Gründe wirklich zutrifft, ist natürlich nicht ganz klar.

So war es in der deutschen Version: Im deutschen Client wurde ohnehin nie die Beleidigung „Bitch“ benutzt, stattdessen wurde Sylvanas hier als „Miststück“ bezeichnet. Dieses Wort ist nicht so vorbelastet und lässt auch nicht mehrere Interpretationen zu, wie es etwa bei Bitch der Fall ist. Ob „Miststück“ auch aus dem deutschen Client entfernt wird, ist allerdings noch nicht klar.

„Miststück“ ist eindeutiger in der deutschen Version.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt war meine erste Reflex-Reaktion auch negativ, denn die Questreihen im Silberwald hatten mir echt gut gefallen. Vor allem die Beleidigung durch Garrosh fand ich passend, weil er Sylvanas halt wirklich verabscheute. Je mehr ich darüber nachdenke, desto stärker stimme ich jedoch zu, dass die Beleidigung eigentlich nicht in die World of Warcraft passt. WoW hat an vielen Stellen Beleidigungen, doch die passen meistens besser in die Spielwelt, wie etwa ein „Ogergesichtiger Clown“ oder vergleichbares.

Der negative Begriff „Bitch“ hingegen ist recht modern. Außerdem wurde er auch nur im Silberwald verwendet und stach dort deutlich heraus. Ich kann also verstehen, warum Blizzard nachträglich davon Abstand nimmt und es nun so anpasst, dass es zum Rest der Spielwelt passt.

Wie seht ihr das? Eine gute Entscheidung, welche die Spielwelt konsistenter macht? Oder hat das ganz andere Gründe?