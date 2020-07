Die Beta von World of Warcraft: Shadowlands ist live. Wir verraten euch, was es neues gibt und wie ihr erkennt, ob ihr dabei seid.

Vor einigen Tagen hatte Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft, die Beta der neuen Erweiterung Shadowlands angekündigt. Jetzt ist es endlich so weit und die ersten Spieler haben bereits eine Einladung bekommen. Wie ihr erkennt, ob ihr auch einen Zugang habt und was ihr beachten solltet, verraten wir euch hier:

Die Beta ist live – bin ich dabei? Ob ihr an der Beta von Shadowlands teilnehmen könnt, lässt sich ganz einfach überprüfen. Öffnet einfach euren Battle.net-Account und klickt auf World of Warcraft. Öffnet anschließend bei „Spielversion und Account“ das Menü und schon seht ihr, ob ihr teilnehmen könnt. Wenn bei euch der Menüpunkt „In der Entwicklung – Beta von Shadowlands“ erscheint, könnt ihr sofort mit dem Download beginnen und anschließend losspielen.

Hier seht ihr sofort, ob ihr in der Beta seid.

Was ist neu in der Beta? Mit dem Übergang in die Beta ist Shadowlands zu großen Teilen bereits „Feature Complete“ – das heißt, alle Inhalte sind zumindest in ihren Grundzügen verfügbar. Es ist also egal, ob ihr euch in die neue Level-Phase begeben, die einzelnen Gebiete von Shadowlands spielen wollt, lieber Torghast erkundet, einen Blick ins PvP werft oder schaut, was das Endgame – wie etwa der Schlund – sonst noch zu bieten hat.

Ihr müsst übrigens keinen Charakter bei Stufe 1 beginnen. In der Charaktererstellung könnt ihr direkt Charaktere auf Stufe 50-60 erschaffen, je nachdem, in welchem Gebiet ihr anfangen wollt. Ihr könnt auch direkt zum Endgame übergehen und mit der Auswahl eines Paktes starten.

Bedenkt aber, dass der Balancing-Prozess bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist. Besonders die Stärke und Boni einiger Pakt-Fähigkeiten unterscheiden sich noch drastisch. Das finale Balancing dieser Fähigkeiten findet für gewöhnlich recht spät in der Beta statt. Ihr solltet aber dennoch fleißig euer Feedback abgeben, denn so besteht die größte Chance, dass das Spiel sich zu euren Wünschen entwickelt.

Die Beta ist live und wartet auf fleißige Tester.

Achtung, es gibt keine Beta-Keys: An dieser Stelle noch einmal die Warnung, dass es keine Beta-Keys für Shadowlands gibt. Stattdessen werden aktive Accounts einfach freigeschaltet und ihr könnt so auf die Beta zugreifen. Wenn euch jemand also einen Beta-Key „verkaufen“ will oder ihr dazu aufgefordert werdet, euch auf irgendeiner Seite einzuloggen, dann seid vorsichtig: Es handelt sich sehr wahrscheinlich um Betrüger, die an eure Accountdaten kommen wollen.

Habt ihr einen Zugang zur Beta bekommen? Oder wartet ihr noch darauf, dass ihr von Blizzard endlich auserwählt werdet?