World of Warcraft Shadowlands ist das nächste Kapitel von Blizzards MMORPG. Wir haben alle Informationen rund um Story, Zonen Features, Neuerungen und Release.

Das nächste große Kapitel von World of Warcraft wurde enthüllt und das ist die Erweiterung „Shadowlands“ mit dem eindrucksvollen Cinematic. Es geht in die namensgebenden Schattenlande und damit in neue Abenteuer.

Hinweis: Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Gegenwärtig ist er auf dem Stand vom 29.12.2019.

Vorbestellung, Beta und Release von WoW Shadowlands

Wer World of Warcraft: Shadowlands schon vorbestellen will, der kann das tun. Insgesamt gibt es drei Versionen von Shadowlands mit unterschiedlichen Preisen und Inhalten. Das ist einmal die Base Edition, die Heroic Edition und die Epic Edition.

Was steckt in der Base Edition? In der Base Edition steckt nur die Erweiterung „Shadowlands“. Zusätzlich können Vorbesteller dieser Version bereits mit dem Launch von Patch 8.3 in WoW pandarische Todesritter erstellen.

Die Base-Edition kostet 39,99€.

Die Inhalte der Heroic-Edition.

Was steckt in der Heroic Edition? Die Heroic Edition enthält alle Features der Base Edition und darüber hinaus noch ein paar weitere Goodies:

Eine Charakteraufwertung auf Stufe 120

Neues Flugtier „Verzauberter Ewigwyrm“ Das Reittier gewährt eine Quest, die ein besonderes Transmog-Set freischaltet



Die Heroic-Edition kostet 54,99€.

Was steckt in der Epic Edition? Die Epic Edition enthält alle Features der Base- und Heroic-Edition. Zusätzlich gibt es weitere Spielereien:

30 Tage Spielzeit

Neues Haustier „Animawyrmling“

Ruhestein mit dem „Effekt des Ewigen Reisenden“

Waffen-Illusion: Geisterfrost

Die Epic-Edition kostet stolze 74,99€.

Das steckt alles in der Epic Edition.

Wann erscheint WoW: Shadowlands? Genaue Informationen zum Release oder dem Start der Beta gibt es noch nicht, also können wir nur spekulieren. Wenn man bedenkt, dass Patch 8.3 früh im Januar 2020 an den Start geht, könnte man mit einem Start der geschlossenen Beta von WoW: Shadowlands im Sommer 2020 rechnen.

Ein Release würde dann im besten Fall im späten Herbst 2020 erfolgen oder vielleicht auch erst im Winter 2020.

Sobald es hierzu genauere Informationen gibt, werden wir Euch natürlich darüber berichten.

Trailer und Videos zu Shadowlands

Wie üblich hat Blizzard die nächste WoW-Erweiterung mit bombastischen Trailern vorgestellt. Das Herzstück ist dabei das CGI-Cinematic, in dem sich Sylvanas nach Eiskrone aufmacht, um eine entscheidende Schlacht zu schlagen. Seht hier selbst:

Zusätzlich dazu gab es noch einen kleinen „Feature-Trailer“, der bereits erste Gebiete und Inhalte aus WoW: Shadowlands grob vorstellt. Für einen ersten Blick in die Spielwelt lohnt es sich auf jeden Fall:

Story – Darum geht es in Shadowlands

In Shadowlands wird vor allem die von Sylvanas Windläufer angestoßene Geschichte weitergeführt. Nachdem Sylvanas die Horde zurückgelassen hatte und der Alte Gott N’Zoth besiegt wurde, reiste die Bansheekönigin nach Eiskrone. Hier stellte sie sich dem aktuellen Lichkönig Bolvar Fordragon und bezwang diesen im Kampf. Sie nahm ihm den Helm der Dominanz ab, krönte sich jedoch nicht selbst damit. Stattdessen zerstörte Sylvanas den Helm, was den Schleier zwischen Azeroth und den Schattenlanden zerreißen ließ. Die Schattenlande sind quasi das Totenreich von Azeroth, in das Seelen geschickt werden, nachdem sie ihre Bindung zu Azeroth – oder anderen Welten – verloren haben.

Das Zerstören des Helms führt nicht nur zu einer Verbindung von Azeroth und den Schattenlanden, sondern auch dazu, dass die Geißel Azeroth überrennt – das wird das Eröffnungsevent der Erweiterung.

In den Schattenlanden erfahren wir dann gleich von Problemen, die es in diesem Reich gibt. Eigentlich werden Seelen vor den Seelenrichter gebracht und dann auf die Schattenlande aufgeteilt, je nachdem, wie sie sich im Leben verhalten haben. Die Seelen bringen dabei ein gewisses Maß an Anima mit sich. Das ist quasi das Lebensblut der Schattenlande und die verschiedenen Reiche brauchen Anima und deswegen Seelen. Doch seit einer Weile werden sämtliche Seelen in ein finsteres Gebiet namens „der Schlund“ befördert, in dem der düstere Jailer („Kerkermeister“) lauert. Genau diese Gestalt hat Sylvanas so viel Macht verliehen.

Die Geschichte dreht sich nun darum, wie das Gleichgewicht von Seelen und Anima in den Schattenlanden wiederhergestellt werden kann und warum so viele Seelen im Schlund landen.

Die Story von WoW: Shadowlands – Worum geht’s da eigentlich?

Spieltwelt – die neuen Gebiete der Shadowlands

Shadowlands wird zu Beginn fünf neue Gebiete enthalten. Vier davon sind für die Level-Phase vorgesehen, das letzte ist nur für Spieler auf der Maximalstufe, nachdem die anderen Zonen abgeschlossen wurden. Zu Beginn gibt es die folgenden Gebiete:

Maldraxxus: Ein Land der Untoten Armeen. Hier sind die Nekrolords beheimatet. Obwohl das Untote sind, die der Geißel ähneln, sind die Nekrolords nicht grundsätzlich böse. Es handelt sich dabei um ruhelose Seelen, die immerzu nach Stärke gieren und sich weiter verbessern wollen. Die Nekrolords von Maldraxxus stellen die Armee, welche die Schattenlande gegen Bedrohungen verteidigen soll.

Von der Optik her erinnert Maldraxxus etwa an die Pestländer oder Gebiete aus Wrath of the Lich King.

Ardenwald: Ardenwald ist das „düstere Gegenstück“ zum Smaradgrünen Traum. Wo der Traum Frühling und Sommer des Lebens repräsentiert, steht Ardenwald für Herbst und Winter. In diesem Gebiet landen die Seelen von Naturgöttern, nachdem sie gestorben sind. Ihre Seelen erleben hier eine Ruhephase und werden auf die Wiedergeburt vorbereitet. Unterstützt werden sie dabei von den Nachtfae, den Wächtern dieser Naturgeister, die sich um alle Belange der Naturgötter kümmern.

Optisch erinnert Ardenwald an eine etwas melancholischere Mischung aus Val’Sharah und dem Schattenmondtal.

Bastion: Bastion ist ein recht sauberes und geordnetes Land. Hier leben die Kyrianer, blaue Humanoide die den Spielern bereits bekannt vorkommen könnten. Die Kyrianer durchlaufen eine sehr lange Ausbildung, um sich am Ende ihre Flügel zu verdienen. Dann erfüllen sie wichtige Rollen, wie etwa die eines Geistheilers. Die Kyrianer führen die Seelen zum Seelenrichter und passen darauf auf, dass „neue Seelen“ in den Schattenlanden sicher geleitet werden.

Optisch erinnert Bastion an Mac’Aree auf Argus.

Revendreth: Revendreth ist eine düstere Zone, die immer in der Dunkelheit liegt und von gotischen Bauten durchzogen ist. Hier leben die Venthyr, die sehr nah an Vampire angelehnt sind. Revendreth ist ein Ort der Buße – besonders böse Seelen, bei denen aber Chance auf Besserung besteht, landen in Revendreth und müssen hier ihr Dasein fristen, bis sie in eines der angenehmeren Gebiete der Schattenlande weiterziehen können.

Optisch erinnert Revendreth an Gilneas.

Der Schlund: Weniger ein festes Gebiet als ein großer Wirbel aus dunkler Energie – das ist der Schlund. Hier landen alle Seelen, die so böse und durchtrieben sind, dass es keine Chance auf Wiedergutmachung gibt. Es ist das Reich des mysteriösen Jailer, der hier seine Gefangenen und stärksten Untertanen hält. Das Gebiet ist extrem feindselig und soll Spieler nach kurzer Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit töten, weshalb immer nur kurze Aufenthalte geplant sind. Im Zentrum des Schlunds steht der große Turm, Torghast.

Wie genau der Schlund aussieht, ist noch nicht bekannt.

Im Schlund gibt es den Jailer, der den Spielern immer stärker zusetzt.

Die großen Features von Shadowlands

Anstatt viele kleine Features zu bringen, wie noch in Battle for Azeroth, konzentrieren sich die Entwickler mit Shadowlands nur auf eine kleine Menge Features, die dann aber besser in das Spiel eingewoben sind. Zu den bereits angekündigten Features gehören:

Die Pakte – Die Qual der Wahl

Das erste große Feature ist die Wahl eines Paktes. Das können Charaktere ab dem Maximallevel wählen. Mit einem Pakt verschreibt man sich einer der vier Fraktionen, die über die großen Gebiete der Schattenlande herrschen. Das sind

Nekrolords im Gebiet Maldraxxus

Nachtfae im Gebiet Ardenwald

Kyrianer im Gebiet Bastion

Venthyr im Gebiet Revendreth

Die Wahl kommt erst zum Tragen, nachdem man die Hauptquestreihe aller Gebiete abgeschlossen hat, sodass man alle Fraktionen bereits kennt. Entscheidend ist, dass sich jeder Charakter nur einem Pakt verschreiben kann.

Was bringt ein Pakt alles mit sich? Der Pakt entscheidet maßgeblich darüber, wie das Endgame eines Charakters aussieht, denn zu einem Pakt gehören:

Spezielle Fähigkeiten – eine allgemeine und eine spezielle für die Klasse

Eine umfangreiche Kampagne auf Maximalstufe

Seelenbindungen als Endgame-Fortschritt

Viele kosmetische Belohnungen (wie Flügel oder Heiligenscheine)

Ein ruiniertes Sanktum, das als Basis dient und wieder erneuert werden muss

Spezielle Perks und Vorteile in bestimmten Gebieten.

Wer sich für einen Pakt entschieden hat, kann diesen zwar im Zweifelsfall noch wechseln, das soll jedoch nur mit Kosten oder gewissen Einschränkungen möglich sein. Einen Pakt zu wählen, soll eine wichtige Entscheidung sein, die nicht leichtfertig geändert werden kann. Ein permanentes „Hin- und Herwechseln“ des Paktes ist also nicht möglich.

Torghast, der Turm der Verdammten

Das zweite große Feature ist Torghast, der Turm der Verdammten. Hier können die Spieler einen nahezu endlosen Dungeon erleben, der sich bei jedem Besuch ändert und immer neue Herausforderungen mit sich bringt. Der Turm ist für Solo-Spieler aber auch für Gruppenspieler zugänglich. Er skaliert mit einer Gruppengröße zwischen 1 und 5 Spielern, sodass jeder frei entscheiden kann, wie viele Freunde er mitbringen will.

Das Ziel in diesem Dungeon ist es, den Turm so weit wie möglich zu erklimmen und den Gegnern dabei das Anima abzunehmen. Das wiederum erlaubt es dem Charakter, neue Buffs und nützliche Effekte zu erlangen, die den Besuch im Turm leichter gestalten. So können viele passive Boni gewählt werden, die etwa Lebenspunkte oder andere Attribute erhöhen. Es gibt aber auch Effekte, mit denen bestimmte Feinde besonders viel Schaden erleiden, seltener treffen oder bereits auf Distanz ersichtlich ist, wie viel Anima ein Gegner bei sich trägt.

Belohnt werden soll das ganze durch Runen, die für die Herstellung legendärer Gegenstände gebraucht wird. Es wäre allerdings auch möglich, dass es in Torghast anderen Loot gibt, wie Mounts und Haustiere.

Torghast ist gleichzeitig der Machtsitz des „Jailer“, dem mysteriösen Bösewicht der Erweiterung.

Der mysteriöse „Jailer“ – Sylvanas bekommt durch ihn Macht.

Weitere Features und Neuerungen

Neben den zuvor erwähnten großen Features gibt es aber auch viele kleinere Neuerungen und Verbesserungen, die mit Shadowlands Einzug in die World of Warcraft halten. Die wichtigsten davon haben wir hier für euch.

Neue Anpassungen für die Charaktere

Die „alten“ Völker in World of Warcraft bekommen jede Menge neuer Charakteranpassungen spendiert. So können Trolle und Zwerge sich über neue Hautfarben und Bemalungen freuen, während Draenei längere Schwänze wählen können und Untote ihre „knochigen“ Stellen mit Haut und Fleisch überdecken. Für Menschen-Fans gibt es ein paar besonders nette Anpassungen: Künftig können Menschen auch eher einen asiatischen oder afroamerikanischen Look haben. So sollen Spieler, wenn sie das wollen, einen Charakter erstellen, mit dem sie sich stärker identifizieren können.

Level-Squish – Neues Maximallevel wird 60

Schon lange gab es Gerüchte dazu, doch mit Shadowlands wird es endlich in die Tat umgesetzt. Mit dem Patch 9.0 wird das Maximallevel in World of Warcraft auf 60 reduziert. Spieler, die aktuell Stufe 120 haben, befinden sich dann auf Stufe 50. Im Verlauf von Shadowlands leveln sie dann von 50 auf 60.

Neue Level-Phase mit mehr Freiheit

Zusammen mit dem Level-Squish wird auch die Level-Erfahrung für neue Spieler und Veteranen überarbeitet. So gibt es ein völlig neues Startgebiet für Stufe 1-10, das alle Spieler alternativ auswählen können, wenn sie nicht in das Startgebiet ihres Volkes wollen. In den Stufen 10 bis 50 können die Spieler sich dann eine einzelne Erweiterung aussuchen und diese von vorne bis hinten durchquesten – das sollte genügen, um auf Stufe 50 zu gelangen. Grundsätzlich wird die Level-Geschwindigkeit um 60% bis 70% beschleunigt.

Für ganz neue Spieler gilt das jedoch nicht. Wer neu mit WoW anfängt, der muss zwingend beim ersten Durchlauf in das Startgebiet „Exile’s Reach“ und anschließend in „Battle for Azeroth“ questen.

Alle anderen können frei wählen oder auch Erweiterungen mischen, wenn sie lieber hin- und herspringen wollen.

Rückkehr vieler Fähigkeiten

Im Verlaufe der Erweiterungen hat Blizzard die Spezialisierungen immer feiner gestaltet und ausgearbeitet und dabei viele Fähigkeiten exklusiv gemacht. Das soll sich mit Shadowlands ändern. Viele Klassen erhalten wieder ein gemeinsames „Grundpaket“ an Fähigkeiten, das in allen Spezialisierungen benutzbar ist. Außerdem kehren zahlreiche Fähigkeiten zurück, die Spieler im Laufe der Jahre verloren haben.

Keine neue Klasse in Shadowlands

Für so manch einen Fan mag es etwas enttäuschend sein, doch in WoW: Shadowlands gibt es keine neue Klasse für die Spieler. WoW bricht hier also mit der Tradition, in jeder 2. Erweiterung eine neue Klasse zu bringen. Gründe dafür wurden keine genannt, doch die umfangreiche Überarbeitung der bestehenden Klassen könnte ein Argument dafür sein, dass die Entwickler sich lieber darauf fokussieren wollen.

Was kommt noch?

Zuletzt noch ein paar kleinere Themen, über die noch nicht viel bekannt ist oder die sich rasch abhaken lassen:

FAQ – Die wichtigsten Fragen und Antworten zu WoW: Shadowlands

Wann erscheint WoW: Shadowlands? Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Der Plan sieht aber vor, Shadowlands im Jahr 2020 zu veröffentlichen, also ist ein Release im späten Herbst wahrscheinlich: Die letzten beiden WoW-Erweiterungen erschienen im August des Jahres. Shadowlands wird wohl etwas später kommen.

Gibt es eine Beta für WoW: Shadowlands? Eine Beta wurde zwar noch nicht bestätigt, ist aber sehr wahrscheinlich. Bisher hatten alle WoW-Erweiterungen einen umfangreiche Beta-Test. Sobald man sich für die Teilnahme anmelden kann, erfahrt ihr es hier.

Gibt es eine neue Klasse? Nein, in WoW Shadowlands gibt es keine neue Klasse. Dafür erhalten alle bestehenden Klassen große Überarbeitungen und neue Anpassungsmöglichkeiten.

Gibt es neue Völker / Rassen? Zumindest zum Launch scheint das nicht der Fall zu sein. Allerdings bekommen alle bisherigen Völker im Spiel viele neue Anpassungsmöglichkeiten.

Wie hoch ist das neue Maximal-Level? Das wird Stufe 60 sein. Vor dem Release von Shadowlands gibt es einen „Level-Squish“, bei dem das Maximallevel aller Charaktere auf 50 gesetzt wird. In Shadowlands levelt man dann von Level 50 bis Level 60.

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet Ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.