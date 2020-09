WoW: Wenn ihr in Shadowlands zu spät zum Raid kommt, liegt es hieran

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Hört es euch lieber direkt an, denn sind wir doch mal ehrlich: Mit Shadowlands werdet ihr lieber zocken als im Login-Bildschirm auf die Musik zu lauschen. Wenn ihr aber doch damit beginnt, dann ist das zumindest eine valide Ausrede, warum ihr 11 Minuten zu spät zum Raid in Shadowlands auftaucht.

Das ist der neue Login-Screen: In eher klassischer WoW-Tradition zeigt der neue Einlog-Bildschirm von Shadowlands das Portal in die namensgebenden Schattenlande. Es klafft am Himmel über dem Frostthron, wo der Schleier zwischen Azeroth und den Schattenlanden zerrissen wurde. Wie genau es überhaupt dazu kam, könnt ihr im coolen Intro-Cinematic der nächsten Erweiterung sehen. Auch wenn nur wenig zu erkennen ist, sieht man doch die Turmspitze von Torghast, die aus den Schattenlanden hervorragt.

Dass die Beta einer WoW-Erweiterung sich mit großen Schritten ihrem Ende nähert, erkennt man immer wieder an der Implementierung einer (fast) letzten Sache. Der neue Login-Screen mitsamt neuer Musik, der die Spieler vermutlich für knapp zwei Jahre begleiten wird, ist nun in der Beta von Shadowlands aufgetaucht.

Ihr braucht noch eine neue Ausrede, warum ihr in World of Warcraft immer zu spät seid? Bald liefert sie euch das Spiel, denn der neue Login-Screen samt Musik ist das.

