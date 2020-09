Dataminer haben für die kommende Erweiterung Shadowlands für World of Warcraft neue Waffen-Modelle gefunden. Die sollen möglicherweise in einem bisher unbekannten Raid zu finden sein und haben einige eigenartige Modelle – Darunter Harfen. Letztere gibt es aber offenbar nur für Zauberklassen.

Was sind das für Waffen? Sämtliche Waffen ähneln optisch der Thematik der Nachtfae, einem der neuen Pakte in Shadowlands. Sie zeigen Muster von Blättern und Ranken, Holz und sogar Insektenköpfe mit Beißwerkzeugen.

Dabei sind verschiedene Waffen bekannter Gattungen, wie ein Dolch, ein Streitkolben, ein Bogen und eine Faustwaffe. Ein besonders geformter Gegenstand ist allerdings für die Nebenhand gedacht und sieht aus wie eine Harfe:

DIese Harfe fanden die Dataminer von wowhead. Auf der Seite findet ihr auch die Modelle anderer Waffen und weitere farbliche Varianten der Harfe.

Als Nebenhand-Waffe ist er damit sicherlich nur für Zauberklassen nützlich. Funktionieren wird sie aber vermutlich nicht, auch wenn Blizzard in der Vergangenheit schon Ideen zu einer Barden-Klasse hatte und die sogar einmal als April-Scherz angekündigt hat.

Die Namen der Waffen fangen laut der vorliegenden Information fast alle mit „Ardenweald Raid“ an – ein Bezug auf die Heimat der Nachtfae und eines der schönsten Gebiete, die WoW je hatte. Dort gibt es aber aktuell noch keinen Raid.

Neuer „Nachtfae-Raid“ in Shadowlands?

Hier wurden die Waffen gefunden: Der Name deutet darauf hin, dass ein bisher noch nicht angekündigter Raid ins Spiel kommen könnte. Bisher ist der einzige bekannte Raid Schloss Nathria, das in Revendreth steht.

Schloss Nathria in Revendreth wird der erste Raid von Shadowlands.

Allerdings sind sich die Spieler hier nicht sicher, ob es tatsächlich ein neuer Raid ist. Der Name könnte auch bedeuten, dass das die Optik der Waffen für Spieler ist, die sich den Nachtfae angeschlossen haben.

Denn in Shadowlands erhaltet ihr die Waffen für Tokens, die ihr im Schlachtzug findet und die ihr bei eurem Pakt einlöst. Aktuell gibt es den entsprechenden Händler in der Beta von Shadowlands aber nur bei den Venthyr.

Es ist also nicht klar, ob die bisher zu erhaltenden Waffen wegen des Raids in Revendreth wie Venthyr-Waffen aussehen, oder ob es am Händler liegt. Wäre letzteres der Fall, hätte vermutlich jeder Raid verschiedene Waffen-Modelle abhängig davon, für welchen Pakt ihr euch entscheidet.

Wann kommt Shadowlands? Blizzard hat zur gamescom 2020 bekanntgegeben, dass Shadowlands am 27. Oktober 2020 erscheinen wird. Spätestens dann werdet ihr vermutlich genauer wissen, was es mit diesen neuen Waffen auf sich hat.

Bis dahin werden wir weiter Informationen und Details zum neuen Addon für euch sammeln. Shadowlands hat einiges zu bieten und wird viele Aspekte des Spiels grundlegend verändern – Etwa mit Torghast als neuer Endgame-Aktivität. In unserem Special erfahrt ihr alles, was wir bisher zu Story und Features der neuen Erweiterung Shadowlands wissen.