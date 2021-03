Bei Diablo 2 Resurrected geht es um das originale Diablo II und die Erweiterung Lord of Destruction, die ein Remaster erhalten sollen. Dazu bekommt das alte Action-RPG aus dem Jahr 2000 einige grafische Anpassungen, darunter überarbeitete Animationen und Zaubereffekte. Der Release ist für 2021 für PC, aber auch die Konsolen PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S geplant.

