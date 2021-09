Diablo 2: Resurrected – Alle Runenwörter als Liste und was sie bringen

In Diablo 2: Resurrected sind Runenwörter eine Möglichkeit, eure Charaktere zu stärken. Sie funktionieren nur mit gewöhnlichen Gegenständen. Wir zeigen euch in der Liste alle Runenwörter und erklären, was ihr bei der Benutzung beachten müsst.

Wir zeigen euch hier Listen aller Runenwörter für Waffen, Schilde, Helme und Brustrüstungen. Dazu anfangs noch ein paar Infos, was ihr zu den Runenwörtern wissen müsst, wenn ihr sie nutzt.

Was ihr zu den Runenwörtern wissen müsst

Was sind Runenwörter? Das sind Kombinationen aus Runen, die euren Waffen, Schilde, Helme oder Brustrüstungen mit weiteren Effekten stärken.

Wo findet man Runen? In Diablo 2: Resurrected können Gegner die Runen fallen lassen. Selten droppen sie auch in Fässern und Kisten.

Was macht sie so stark? Jede Rune an sich hat bereits einen Bonus. Doch wenn ihr die Runenwörter aktiviert, sind die Boni richtig mächtig.

Gibt es Regeln für Runenwörter? Ja. Um die Runenwörter richtig zu nutzen, müsst ihr ein paar Spielregeln beachten:

Für jedes Runenwort gibt es festgelegte Runen, nur mit ihnen funktionieren sie

Gegenstände, die ihr mit einem Runenwort versehen wollt, müssen die exakte Anzahl an Sockeln haben, die zum Runenwort gehören. Verlangt ein Runenwort zwei Sockel, funktionieren Gegenstände mit 3 oder mehr Sockeln nicht – Ein Gegenstand mit einem Sockel reicht auch nicht

Ihr könnt Runenwörter nur bei gewöhnlichen Gegenständen (Graue Schrift) anwenden, nicht bei magischen oder einzigartigen Gegenständen. Bei Set-Gegenständen funktionieren sie auch nicht

Ihr müsst beim Einsetzen der Runen die richtige Reihenfolge beachten – macht ihr das nicht, erhaltet ihr nur die Boni der einzelnen Runen

Alle Runenwörter für Waffen als Liste

Die Tabelle könnt ihr horizontal scrollen. Wir zeigen das Level, Runenwort – Name, Anzahl der Sockel, für welche Gegenstände sie funktionieren und welche Eigenschaften sie euch bringen.

Level Runenwort – Name Sockel Gegenstände Eigenschaften 13 TirEl – Stahl 2 Axt, Knüppel, Schwert +25% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+3 Minimalschaden

+3 Maximalschaden

+50% Chance auf offene Wunden

+20% Erhöhter Schaden

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

1 zu Lichtradius (El)

+50 zu Angriffswert (El) 15 IthEiEth – Boshaftigkeit 3 Axt, Keule, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Messer, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Klaue, Amazonen-Speer +100% Chance auf offene Wunden

-100 zur Monsterverteidigung pro Treffer

Verhindert Monsterheilung

+33% Erhöhter Schaden

-1 zu Lichtradius

Leben wieder auffüllen -5

+9 Maximalschaden (Ith)

1 zu Lichtradius (El)

+50 zu Angriffswert (El)

-25% Ziel-Verteidigung (Eth) 19 TirRal – Blatt 2 Zweihandstab +3 zu Feuer-Fertigkeiten

+2 zu Verteidigung pro Level

Kälte-Widerstand +33%

+3 zu Inferno (nur Zauberin)

+3 zu Feuerblitz (nur Zauberin)

+3 zu Wärme (nur Zauberin)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral) 21 OrtEth – Zephyr 2 Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen +25% schneller Rennen/Gehen

+25% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+33% Erhöhter Schaden

+66 zu Angriffswert

7% Chance, Level 1 Twister bei Treffer zu zaubern

+25 Verteidigung

Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort)

-25% Ziel-Verteidigung (Eth) 24 EthRalOrtTal – Heiliger Donner 4 Szepter +60% Erhöhter Schaden

Erhöht um 20 bis 60 Blitz-Schaden

+10 Maximalschaden

Blitz-Widerstand +60%

+5% zu Maximaler Blitz-Widerstand

+3 zu Heiliger Schock (nur Paladin)

Level 7 Kettenblitz (60 Ladungen)

-25% Ziel-Verteidigung (Eth)

Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral)

Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort)

Erhöht 75 Giftschaden um 5 Sekunden (Tal) 25 TalThulOrtAmn – Geist 4 Schwert +2 zu allen Fertigkeiten

25% bis 35% schnellere Zauberrate

+55% schnellere Erholung nach Treffer

+250 zur Verteidigung gegen Geschosse

+22 zu Vitalität

+89-112 zu Mana

Absorbiert 3 bis 8 Magieschaden

Erhöht 75 Giftschaden um 5 Sekunden (Tal)

Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul)

Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort)

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) 25 AmnRalThul – Königliche Gade 3 Szepter, Schwert +100% Erhöhter Schaden

+150 zu Angriffswert

+100% Schaden an Dämonen

+50% Schaden an Untoten

+100 zu Angriffswert gegen Dämonen

+100 zum Angriffswert gegen Untote

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn)

Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral)

Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul) 25 TirTalAmn – Schneide 3 Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen Level 15 Dornen Aura wenn ausgerüstet

35% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+320-380% erhöhter Schaden gegen Dämonen

+280% erhöhter Schaden gegen Untote

Verhindert Monsterheilung

+5-10 zu allen Attributen

verringert alle Händlerpreise um 15%

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

Erhöht 75 Giftschaden um 5 Sekunden (Tal)

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn) 25 AmnTir – Stärke 2 Axt, Schlagstab, Keule, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Messer, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Klaue, Amazonen-Speer +20 zu Stärke

+35% Erhöhter Schaden

+10 zu Vitalität

+25% Chance auf vernichtenden Schlag

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir) 27 AmnElIthTirSol – Ehre 5 Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Amazonen-Speer +160% Erhöhter Schaden

Leben wieder auffüllen +10

+1 zu allen Fertigkeiten

+200 zu Angriffswert

+25% Todesschlag

+10 zu Stärke

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn)

1 zu Lichtradius (El)

+50 zu Angriffswert (El)

+9 Maximalschaden (Ith)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

+9 Minimalschaden (Sol) 27 RalTirTalSol – Einsicht 4 Stangenwaffe, Zweihand-Stab Level 12-17 Meditation Aura wenn ausgerüstet

+35% schnellere Zauberrate

200-260% erhöhter Schaden

+180-250% zu Angriffswert

1-6 zu Kritischer Schlag (max +3 für Amazone)

+5 zu allen Attributen

23% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten

Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

Erhöht 75 Giftschaden um 5 Sekunden (Tal)

+9 Minimalschaden (Sol) 35 ThulIoNef – Schwärze 3 Keule, Hammer, Knüppel +40% Chance auf vernichtenden Schlag

+120% Erhöhter Schaden

+15% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Magie-Schaden reduziert um 2

+200 zu Angriffswert

Level 4 Kadaver-Explosion (12 Ladungen)

Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul)

+10 zu Vitalität (Io)

Wegstossung (Nef) 35 DolIo – Weiß 2 Schlagstab +3 zu Gift & Knochen-Fertigkeiten (nur Totenbeschwörer)

Magie-Schaden reduziert um 4

+20% Schnellere Zauberrate

+13 zu Mana

+3 zu Knochen-Rüstung (nur Totenbeschwörer)

+2 zu Knochenspeer (nur Totenbeschwörer)

+4 zu Skelett-Beherrschung (nur Totenbeschwörer)

Treffer veranlasst Monster zur Flucht (Dol)

+10 zu Vitalität (Io) 37 LumIoSolEth – Erinnerung 4 Zweihand-Stab Erhöht maximales Mana 20%

Magie-Schaden reduziert um 7

+50% Verbesserte Verteidigung

+33% Schnellere Zauberrate

+3 zu Fertigkeiten-Level der Zauberin

+3 zu Energieschild (nur Zauberin)

+2 zu Statikfeld (nur Zauberin)

+10 zu Energie (Lum)

+10 zu Vitalität (Io)

+9 Minimalschaden (Sol)

-25% Ziel-Verteidigung (Eth) 39 TirIthSolKo – Harmonie 4 Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen Level 10 Gedeihen Aura wenn ausgerüstet

+200%-275% erhöhter Schaden

Erhöht um 55-160 Blitzschaden

Erhöht um 55-160 Feuerschaden

Erhöht um 55-160 Kälteschaden

+2 bis +6 zu Walküre (max +3 für Amazone)

+20% Manaregeneration

+2 zu Lichtradius

Level 20 Wiederbeleben (25 Ladungen)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

+9 Maximalschaden (Ith)

+9 Minimalschaden (Sol)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko) 39 ShaelKoNef – Melodie 3 Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen +50% Erhöhter Schaden

+3 zu Bogen- und Armbrust-Fertigkeiten (nur Amazone)

+3 zu Kritischer Schlag (nur Amazone)

+3 zu Ausweichen (nur Amazone)

+3 zu Langsame Geschosse (nur Amazone)

+300% Schaden an Untoten

20% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (Shael)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko)

Wegstossung (Nef) 41 HelKoThulEthFal – Gehorsam 5 Stangenwaffe 30% Chance, Level 21 Verzaubern nach Volltreffer zu zaubern

40% schnellere Erholung nach Treffer

+370% erhöhter Schaden

-25% zu Feuerwiderstand des Gegners

40% Chance auf vernichtenden Schlag

+200-300 zu Verteidigung

Alle Widerstandsarten +20-30

Anforderungen -20% (Hel)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko)

Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul)

-25% Ziel-Verteidigung (Eth)

+10 zu Stärke (Fal) 43 AmnLemKo – Gesetzesbringer 3 Hammer, Szepter, Schwert 20% Chance, Level 15 Altern auf Schlag zu zaubern

Level 16-18 Zuflucht Aura wenn ausgerüstet

-50% Ziel-Verteidigung

Erhöht um 150-210 Feuerschaden

Erhöht um 130-180 Kälteschaden

Besiegte Monster ruhen in Frieden

+200-250 zur Verteidigung gegen Geschosse

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn)

75% Extra Gold von Monstern (Lem)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko) 43 DolOrtEldLem – Leidenschaft 4 Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer +160% bis +210% Erhöhter Schaden

+1 zu Eifer

+50% bis +80% Bonus zu Angriffswert

+1 zu Amok

+25% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Level 3 Herz des Wiesels (12 Ladungen)

Treffer blendet Ziel

Treffer veranlasst Monster zur Flucht (Dol)

Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort)

+50 zum Angriffswert gegen Untote (Eld)

+75% erhöhter Schaden gegen Untote (Eld)

75% Extra Gold von Monstern (Lem) 43 LemKoElEld – Stimme der Vernunft 4 Knüppel, Schwert 15% Chance, Level 13 Frostsphäre auf Schlag zu zaubern

18% Chance, Level 20 Eisstoß auf Schlag zu zaubern

+220-350% erhöhter Schaden gegen Dämonen

+280-300% erhöhter Schaden gegen Untote

Erhöht um 100-220 Kälteschaden

-24% zu Kältewiderstand des Gegners

Einfrieren nicht möglich

75% Extra Gold von Monstern (Lem)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko)

1 zu Lichtradius (El)

+50 zu Angriffswert (El)

+50 zum Angriffswert gegen Untote (Eld)

+75% erhöhter Schaden gegen Untote (Eld) 47 ShaelUmTir – Mondsichel 3 Axt, Schwert, Stangenwaffe -35% zu Blitz-Widerstand des Gegners

Verteidigung des Ziels ignorieren

+180% bis +220% Erhöhter Schaden

Absorbiert 9 bis 11 magischen Schaden

Level 18 Geisterwolf herbeirufen (30 Ladungen)

7% Chance, Level 13 Statikfeld auf Schlag zu zaubern

10% Chance, Level 17 Kettenblitz auf Schlag zu zaubern

20% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (Shael)

25% Chance auf offene Wunden (Um)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir) 49 TalDolMal- Geifer 3 Axt, Keule, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Messer, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Klaue, Orb, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer Erhöht 213 Gift-Schaden um 7 Sekunden

Verteidigung des Ziels ignorieren

Level 15 Gift-Explosion (27 Ladungen)

Level 13 Gift-Nova (11 Ladungen)

+7% abgesaugtes Mana pro Treffer

Erhöht 75 Giftschaden um 5 Sekunden (Tal)

Treffer veranlasst Monster zur Flucht (Dol)

Verhindert Monsterheilung (Mal) 49 ShaelPulMalLum – Eid 4 Axt, Knüppel, Schwert 30% Chance, Level 20 Knochengeist auf Schlag zu zaubern

Unzerstörbar

+30% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+210-340% erhöhter Schaden

Absorbiert 10 bis 15 magischen Schaden

Level 16 Herz des Wiesels (20 Ladungen)

Level 17 Eisengolem (14 Ladungen)

20% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (Shael)

+100 zu Angriffswert gegen Dämonen (Pul)

+75% erhöhter Schaden gegen Dämonen (Pul)

Verhindert Monsterheilung (Mal)

+10 zu Energie (Lum) 53 MalUmGulFal – Königsmord 4 Axt, Schwert +30% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+230% bis +270% Erhöhter Schaden

-25% Ziel-Verteidigung

+33% Chance auf vernichtenden Schlag

+25% Chance auf offene Wunden

+1 zu Rache

+40% Extragold von Monstern

Verhindert Monsterheilung (Mal)

25% Chance auf offene Wunden (Um)

20% Bonus zu Angriffswert (Gul)

+10 zu Stärke (Fal) 53 HelKoLemGul – Zerrissenheit 4 Szepter, Stangenwaffe 20% Chance, Level 16 Tornado auf Schlag zu zaubern

16% Chance, Level 21 Frostsphäre auf Angriff zu zaubern

Erhöht um 160-250 Magieschaden

Erhöht um 60-180 Feuerschaden

+5 bis 10 zu allen Attributen

38% erlittener Schaden geht auf Mana

Level 15 Eiserne Jungfrau (40 Ladungen)

Anforderungen -20% (Hel)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko)

75% Extra Gold von Monstern (Lem)

20% Bonus zu Angriffswert (Gul) 55 KoVexPulThul – Herz der Eiche 4 Knüppel, Zweihand-Stab +40% Schnellere Zauberrate

Level 4 Eichbaumweiser (25 Ladungen)

Erhöht maximales Mana 15%

+3 zu allen Fertigkeiten

Leben wieder auffüllen +20

Alle Widerstandsarten +30% bis +40%

Level 14 Rabe (60 Ladungen)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko)

7% abgesaugtes Mana pro Treffer (Vex)

+100 zu Angriffswert gegen Dämonen (Pul)

+75% erhöhter Schaden gegen Dämonen (Pul)

Erhöht um 3-14 Kälteschaden (Thul) 55 DolEldHelIstTirVex – Stille 6 Axt, Hammer, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Speer +4% abgesaugtes Mana pro Treffer

Treffer blendet Ziel

+200% Erhöhter Schaden

+20% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Alle Widerstandsarten +75%

+2 zu allen Fertigkeiten

+20% Schnellere Erholung nach Treffer

Treffer veranlasst Monster zur Flucht (Dol)

+50 zum Angriffswert gegen Untote (Eld)

+75% erhöhter Schaden gegen Untote (Eld)

Anforderungen -20% (Hel)

30% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten (Ist)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

7% abgesaugtes Mana pro Treffer (Vex) 55 HelElVexOrtGul – Tod 5 Axt, Schwert 100% Chance, Level 44 Kettenblitz bei Tod zu zaubern

25% Chance, Level 18 Gletschernadel auf Angriff zu zaubern

Unzerstörbar

+300-385% erhöhter Schaden

+50% Chance auf vernichtenden Schlag

0.5% Todesschlag pro Level

Level 22 Blut-Golem (15 Ladungen)

Anforderungen -20% (Hel)

1 zu Lichtradius (El)

+50 zu Angriffswert (El)

7% abgesaugtes Mana pro Treffer (Vex)

Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort)

20% Bonus zu Angriffswert (Gul) 57 FalOhmUm- Chaos 3 Klaue +15 Leben nach jedem Dämonen-Volltreffer

+240% bis +290% Erhöhter Schaden

Erhöht um 216 bis 471 magischen Schaden

+1 zu Wirbelwind

+35% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

9% Chance, Level 11 Frostsphäre auf Schlag zu zaubern

11% Chance, Level 9 Comboblitz auf Schlag zu zaubern

+10 zu Stärke (Fal)

+50% Erhöhter Schaden (Ohm)

25% Chance auf offene Wunden (Um) 57 AmnRalMalIstOhm – Ruf zu den Waffen 5 Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer +40% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+200% bis +240% Erhöhter Schaden

+1 zu allen Fertigkeiten

+2 bis +6 zu Kampfaufruf (max +3 für Barbar)

+1 bis +6 zu Kampfbefehle (max +3 für Barbar)

+1 bis +4 zu Schlachtruf (max +3 für Barbar)

Leben wieder auffüllen +12

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn)

Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral)

Verhindert Monsterheilung (Mal)

30% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten (Ist)

+50% Erhöhter Schaden (Ohm) 59 ElSolDolLo – Stärke 4 Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer 20% Chance, Level 15 Frost Rüstung auf Treffer zu zaubern

25% schnellere Zauberrate

+300% erhöhter Schaden

+200% erhöhte Verteidigung

+1 bis 1.5 zu Leben pro Level

Alle Widerstandsarten +25-30%

12% Schaden geht auf Mana

1 zu Lichtradius (El)

+50 zu Angriffswert (El)

+9 Minimalschaden (Sol)

Treffer veranlasst Monster zur Flucht (Dol)

20% Todesschlag (Lo) 59 EthTirLoMalRal – Trauer 5 Axt, Schwert 35% Chance, Level 15 Giftgeifer auf Schlag zu zaubern

+30-40% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Schaden +340 bis +400

Verteidigung des Ziels ignorieren

+1.875% erhöhter Schaden gegen Dämonen pro Level

-20% bis -25% zu Giftwiderstand des Gegners

10-15 zu Leben nach jedem Volltreffer

-25% Ziel-Verteidigung (Eth)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

20% Todesschlag (Lo)

Verhindert Monsterheilung (Mal)

Erhöht um 5-30 Feuerschaden (Ral) 61 SurEl – Wind 2 Axt, Schlagstab, Keule, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Messer, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Klaue, Amazonen-Speer +20% schneller Rennen/Gehen

+120% bis 160% Erhöhter Schaden

+40% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+15% Schnellere Erholung nach Treffer

-50% Ziel-Verteidigung

10% Chance, Level 9 Tornado auf Schlag zu zaubern

Level 13 Twister (127 Ladungen)

Treffer blendet Ziel (Sur)

1 zu Lichtradius (El)

+50 zu Angriffswert (El) 63 BerTirUmMalLum – Bestie 5 Axt, Hammer, Szepter +40% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Level 9 Fanatismus Aura wenn ausgerüstet

+240% bis +270% Erhöhter Schaden

+25 bis +40 zu Stärke

Level 13 Grizzly (5 Ladungen)

+3 zu Werbär

+3 zu Lykanthropie

20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir)

25% Chance auf offene Wunden (Um)

Verhindert Monsterheilung (Mal)

+10 zu Energie (Lum) 63 AmnBerIstSolSur – Ewigkeit 5 Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Amazonen-Speer +260% bis +310% erhöhter Schaden

Unzerstörbar

Verlangsamt Ziel um 33%

Level 8 Wiederbeleben (88 Ladungen)

Leben wieder auffüllen +16

+16% Manaregeneration

Einfrieren nicht möglich

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn)

20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber)

30% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten (Ist)

+9 Minimalschaden (Sol)

Treffer blendet Ziel (Sur) 63 BerMalBerIst – Unendlichkeit 4 Stangenwaffe 50% Chance auf Level 20 Kettenblitz wenn Sie einen Gegner ausschalten

Level 12 Überzeugung Aura wenn ausgerüstet

+35% schneller rennen/gehen

+255-325% erhöhter Schaden

-45% bis -55% zu Blitzwiderstand des Gegners

+0.5 zu Vitalität pro Level

Level 21 Zyklonrüstung (30 Ladungen)

20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber)

Verhindert Monsterheilung (Mal)

20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber)

30% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten (Ist) 63 PulLumBerMal – Wut 4 Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen +209% Erhöhter Schaden

+40% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Verhindert Monsterheilung

+66% Chance auf offene Wunden

6% abgesaugtes Leben pro Treffer

+33% Todesschlag

+5 zu Raserei (nur Barbar)

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah)

20% Bonus zu Angriffswert (Gul)

-25% Ziel-Verteidigung (Eth) 63 JahGulEth – Wut 3 Axt, Keule, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Messer, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Klaue, Amazonen-Speer 30% Chance, Level 1 Altern auf Schlag zu zaubern

5% Chance, Level 10 Lebensspender auf Schlag zu zaubern

+300% erhöhter Schaden gegen Dämonen

+250-300% erhöhter Schaden gegen Untote

Erhöht um 85-120 Magieschaden

Erhöht um 41-240 Blitzschaden

Einfrieren nicht möglich

+100 zu Angriffswert gegen Dämonen (Pul)

+75% erhöhter Schaden gegen Dämonen (Pul)

+10 zu Energie (Lum)

20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber)

Verhindert Monsterheilung (Mal) 65 JahLoMalGul – Brand 4 Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen 35% Chance, Level 14 Verstärkter Schaden bei Treffer zu zaubern

100% Chance, Level 18 Knochenspeer auf Schlag zu zaubern

Feuert explosive Geschosse

+260-340% erhöhter Schaden

+280-330% erhöhter Schaden gegen Dämonen

Wegstossung

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah)

20% Todesschlag (Lo)

Verhindert Monsterheilung (Mal)

20% Bonus zu Angriffswert (Gul) 65 AmnShaelJahLo – Eis 4 Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen 100% Chance, Level 40 Blizzard bei Level-up zu zaubern

25% Chance, Level 22 Frostnova auf Schlag zu zaubern

Level 18 Heiliger Frost Aura wenn ausgerüstet

+140-210% erhöhter Schaden

+25%-30% zu Kälteschaden

-20% zu Kältewiderstand des Gegners

3.125 Extragold pro Level

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn)

20% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (Shael)

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah)

20% Todesschlag (Lo) 65 OhmJahLemEld – Glaube 4 Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen Level 12-15 Fanatismus Aura wenn ausgerüstet

+1-2 zu allen Fertigkeiten

+280% erhöhter Schaden

300% Bonus zu Angriffswert

+120 Feuerschaden

Alle Widerstandsarten +15%

10% Wiederbeleben als: Zurückgekehrter

+50% erhöhter Schaden (Ohm)

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah)

75% Extra Gold von Monstern (Lem)

+50 zum Angriffswert gegen Untote (Eld)

+75% erhöhter Schaden gegen Untote (Eld) 65 FalOhmOrtJah – Hungersnot 4 Axt, Hammer +270% bis +320% Erhöhter Schaden

12% abgesaugtes Leben pro Treffer

+30% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Verhindert Monsterheilung

Erhöht um 180 bis 200 magischen Schaden

Erhöht um je 50 bis 200 Feuer-, Blitz- und Kälteschaden

+10 zu Stärke (Fal)

+50% Erhöhter Schaden (Ohm)

Erhöht um 1-50 Blitz-Schaden (Ort)

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah) 65 JahMalJahSurJahBer – Letzter Wunsch 6 Axt, Hammer, Schwert 6% Chance, Level 11 Verblassen auf Treffer zu zaubern

10% Chance, Level 18 Lebensspender auf Schlag zu zaubern

20% Chance, Level 20 Combo Blitz auf Angriff zu zaubern

Level 17 Macht Aura wenn ausgerüstet

+330-375% erhöhter Schaden

+40-50% vernichtender Schlag

0.5% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten pro Level

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah)

Verhindert Monsterheilung (Mal)

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah)

Treffer blendet Ziel (Sur)

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah)

20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber) 65 VexVexLoJah – Phönix 4 Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer 100% Chance, Level 40 Feuersbrunst bei Level-Up zu zaubern

40% Chance, Level 22 Feuersturm auf Schlag zu zaubern

Level 10-15 Rücknahme Aura wenn ausgerüstet

+350-400% erhöhter Schaden

-28% zu Feuerwiderstand des Gegners

+350-400 zur Verteidigung gegen Geschosse

Absorbiert 15-21 Feuerschaden

7% abgesaugtes Mana pro Treffer (Vex)

7% abgesaugtes Mana pro Treffer (Vex)

20% Todesschlag (Lo)

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah) 65 VexLoBerJahKo – Zerstörung 5 Schwert, Stangenwaffe 23% Chance, Level 12 Vulkan auf Schlag zu zaubern

5% Chance, Level 23 Felsenfeuer auf Schlag zu zaubern

100% Chance, Level 45 Meteor bei Tod zu zaubern

15% Chance, Level 22 Nova auf Angriff zu zaubern

+350% erhöhter Schaden

Erhöht um 100 bis 180 magischen Schaden

Verhindert Monsterheilung

7% abgesaugtes Mana pro Treffer (Vex)

20% Todesschlag (Lo)

20% Chance auf vernichtenden Schlag (Ber)

Verteidigung des Ziels ignorieren (Jah)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko) 67 SurChamAmnLo – Hand der Gerechtigkeit 4 Axt, Knüppel, Hammer, Szepter, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Bogen, Amazonen-Speer +33% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+280% bis +330% Erhöhter Schaden

Level 16 Heiliges Feuer Aura wenn ausgerüstet

100% Chance auf Level 36 Feuersbrunst beim Level-Up

100% Chance auf Level 48 Meteor beim Tod

Verteidigung des Ziels ignorieren

-20% zu Feuer-Widerstand des Gegners

Treffer blendet Ziel (Sur)

Friert das Ziel ein (Cham)

7% abgesaugtes Leben pro Treffer (Amn)

20% Todesschlag (Lo) 67 ChamSurIoLo – Stolz 4 Stangenwaffe 25% Chance, Level 17 Feuerwand auf Treffer zu zaubern

Level 16-20 Konzentration Aura wenn ausgerüstet

+260-300% Bonus zu Angriffswert

+1% erhöhter Schaden gegen Dämonen pro Level

Erhöht um 50-280 Blitzschaden

Leben wieder auffüllen +8

+1.875% Extragold pro Level

Friert das Ziel ein (Cham)

Treffer blendet Ziel (Sur)

+10 zu Vitalität (Io)

20% Todesschlag (Lo) 67 HelOhmUmLoCham – Verdammnis 5 Axt, Hammer, Stangenwaffe +280% bis +320% Erhöhter Schaden

Level 12 Heiliger Frost Aura wenn ausgerüstet

+45% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Verhindert Monsterheilung

-40% bis 60% zu Kälte-Widerstand des Gegners

+2 zu allen Fertigkeiten

5% Chance, Level 18 Vulkan auf Schlag zu zaubern

Anforderungen -20% (Hel)

+50% Erhöhter Schaden (Ohm)

25% Chance auf offene Wunden (Um)

20% Todesschlag (Lo)

Friert das Ziel ein (Cham) 69 VexHelElEldZodEth – Odem der Sterbenden 6 Axt, Hammer, Schwert, Speer, Stangenwaffe, Zweihand-Stab, Bogen, Armbrust, Amazonen-Speer +60% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+125% Schaden an Untoten

12% bis 15% abgesaugtes Leben pro Treffer

Verhindert Monsterheilung

50% Chance auf Level 20 Giftnova wenn Sie einen Gegner ausschalten

+350% bis +400% Erhöhter Schaden

+30 zu allen Attributen

7% abgesaugtes Mana pro Treffer (Vex)

Anforderungen -20% (Hel)

1 zu Lichtradius (El)

+50 zu Angriffswert (El)

+50 zum Angriffswert gegen Untote (Eld)

+75% erhöhter Schaden gegen Untote (Eld)

Unzerstörbar (Zod)

-25% Ziel-Verteidigung (Eth)

Alle Runenwörter für Schilde als Liste

Die Tabelle könnt ihr horizontal scrollen. Wir zeigen das Level, Runenwort – Name, Anzahl der Sockel, für welche Gegenstände sie funktionieren und welche Eigenschaften sie euch bringen.

Level Runenwort – Name Sockel Gegenstände Eigenschaften 21 RalOrtTal – Schwur der Urahnen 3 Schild, Paladin-Schild Kälte-Widerstand +30%

Alle Widerstandsarten +13%

+50% Verbesserte Verteidigung

+10% erlittener Schaden geht auf Mana

Feuer-Widerstand +35% (Ral)

Blitz-Widerstand +35% (Ort)

Gift-Widerstand +35% (Tal) 25 TalThulOrtAmn – Geist 4 Schild, Paladin-Schild +2 zu allen Fertigkeiten

25% bis 35% schnellere Zauberrate

+55% schnellere Erholung nach Treffer

+250 zur Verteidigung gegen Geschosse

+22 zu Vitalität

+89-112 zu Mana

Absorbiert 3 bis 8 Magieschaden

Gift-Widerstand +35% (Tal)

Kälte-Widerstand +35% (Thul)

Blitz-Widerstand +35% (Ort)

Angreifer erleidet Schaden von 14 (Amn) 29 ShaelEth – Reim 2 Schild, Paladin-Schild, Schrumpfkopf +20% Schnelleres Blocken

+20% erhöhte Chance beim Blocken

Alle Widerstandsarten +25%

Einfrieren nicht möglich

+50% Extragold von Monstern

+25% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten

20% Schnelleres Blocken (Shael)

+15% Manaregeneration (Eth) 37 EthLum – Pracht 2 Schild, Paladin-Schild, Schrumpfkopf +1 zu allen Fertigkeiten

+10% Schnellere Zauberrate

+20% Schnelleres Blocken

+60% bis +100% Verbesserte Verteidigung

50% Extragold von Monstern

+20% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten

3 zu Lichtradius

+15% Manaregeneration (Eth)

+10 zu Energie (Lum) 49 KoKoMal – Zuflucht 3 Schild, Paladin-Schild +20% erhöhte Chance beim Blocken

+20% Schnelleres Blocken

+130% bis +160% Verbesserte Verteidigung

+250 zur Verteidigung gegen Geschosse

Alle Widerstandsarten +50% bis +70%

+20% Schnellere Erholung nach Treffer

Level 12 Langsame Geschosse (60 Ladungen)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko)

+10 zu Geschicklichkeit (Ko)

Magie-Schaden reduziert um 7 (Mal) 57 VexOhmIstDol – Exil 4 Paladin-Schild +30% Schnelleres Blocken

Friert das Ziel ein

+220% bis +260% Verbesserte Verteidigung

Level 13 bis 16 Trotz Aura wenn ausgerüstet

+2 zu Offensiv-Auren (nur Paladin)

15% Chance, Level 5 Lebensspender auf Schlag zu zaubern

Repariert 1 Haltbarkeitspunkt alle 4 Sekunden

+5% zu Maximaler Feuer-Widerstand (Vex)

+5% zu Maximaler Kälte-Widerstand (Ohm)

25% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten (Ist)

Leben wieder auffüllen +7 (Dol) 61 SurLoSol – Drachen 3 Schild, Paladin-Schild 20% Chance, Level 18 Giftgeifer auf Treffer zu zaubern

12% Chance, Level 15 Hydra auf Schlag zu zaubern

Level 14 Heiliges Feuer Aura wenn ausgerüstet

+360 zu Verteidigung

+230 zu Verteidigung gegen Geschosse

+3 bis 5 zu allen Attributen

+0.375 zu Stärke pro Level

+50 zu Mana (Sur)

+5% zu Maximaler Blitz-Widerstand (Lo)

Schaden reduziert um 7 (Sol) 65 VexVexLoJah – Phönix 4 Schild, Paladin-Schild 100% Chance, Level 40 Feuersbrunst bei Level-Up zu zaubern

40% Chance, Level 22 Feuersturm auf Schlag zu zaubern

Level 10-15 Rücknahme Aura wenn ausgerüstet

+350-400% erhöhter Schaden

-28% zu Feuerwiderstand des Gegners

+350-400 zur Verteidigung gegen Geschosse

Absorbiert 15-21 Feuerschaden

+5% zu Maximaler Feuer-Widerstand (Vex)

+5% zu Maximaler Feuer-Widerstand (Vex)

+5% zu Maximaler Blitz-Widerstand (Lo)

+50 zu Leben (Jah) 65 IoJahPul – Traum 3 Schild, Paladin-Schild 10% Chance, Level 15 Verwirren auf Treffer zu zaubern

Level 15 Heiliger Schock Aura wenn ausgerüstet

+20-30% schnellere Erholung nach Treffer

+150-220 Verteidigung

+0.625 zu Mana pro Level

Alle Widerstandsarten +5-20%

+12-25% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten

+10 zu Vitalität (Io)

+50 zu Leben (Jah)

+30% Verbesserte Verteidigung (Pul)

Alle Runenwörter für Helme als Liste

Die Tabelle könnt ihr horizontal scrollen. Wir zeigen das Level, Runenwort – Name, Anzahl der Sockel, für welche Gegenstände sie funktionieren und welche Eigenschaften sie euch bringen.

Level Runenwort – Name Sockel Gegenstände Eigenschaften 13 NefTir – Nadir 2 Helm, Druiden-Helm, Barbaren-Helm, Reif +50% Verbesserte Verteidigung

+10 Verteidigung

-3 zu Lichtradius

Level 13 Schattenmantel (9 Ladungen)

-33% Extragold von Monstern

+5 zu Stärke

+30 zur Verteidigung gegen Geschosse (Nef)

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer (Tir) 27 NefSolIth – Glanz 3 Helm, Druiden-Helm, Barbaren-Helm, Reif +5 zu Lichtradius

+10 zu Energie

+10 zu Vitalität

Magie-Schaden reduziert um 3

+33 zu Mana

+75% Verbesserte Verteidigung

+30 zur Verteidigung gegen Geschosse (Nef)

Schaden reduziert um 7 (Sol)

15% Schaden auf Mana (Ith) 27 OrtSol – Überlieferung 2 Helm, Druiden-Helm, Barbaren-Helm, Reif +10 zu Energie

+1 zu allen Fertigkeiten

+2 zu Lichtradius

+2 zu Mana nach jedem Volltreffer

Blitz-Widerstand +30% (Ort)

Schaden reduziert um 7 (Sol) 51 LemIstIo – Delirium 3 Helm, Druiden-Helm, Barbaren-Helm, Reif 11% Chance, Level 18 Verwirren auf Schlag zu zaubern

Level 17 Mittelpunkt (60 Ladungen)

14% Chance, Level 13 Terror bei Treffer zu zaubern

+261 Verteidigung

6% Chance, Level 14 Gedankenschlag bei Treffer zu zaubern

1% Chance, Level 50 Delirium-Verwandlung bei Treffer zu zaubern

+2 zu allen Fertigkeiten

50% Extra Gold von Monstern (Lem)

25% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten (Ist)

+10 zu Vitalität (Io) 65 IoJahPul – Traum 3 Helm, Druiden-Helm, Barbaren-Helm, Reif 10% Chance, Level 15 Verwirren auf Treffer zu zaubern

Level 15 Heiliger Schock Aura wenn ausgerüstet

+20-30% schnellere Erholung nach Treffer

+150-220 Verteidigung

+0.625 zu Mana pro Level

Alle Widerstandsarten +5-20%

+12-25% bessere Chance magischen Gegenstand zu erhalten

+10 zu Vitalität (Io)

Erhöht max. Leben 5% (Jah)

+30% Verbesserte Verteidigung (Pul)

Alle Runenwörter für Brustrüstungen als Liste

Die Tabelle könnt ihr horizontal scrollen. Wir zeigen das Level, Runenwort – Name, Anzahl der Sockel, für welche Gegenstände sie funktionieren und welche Eigenschaften sie euch bringen.