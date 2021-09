Erzählt mal, für welche Antworten habt ihr euch entschieden und warum? Was sind eure Ergebnisse? Habt ihr das Quiz mehrmals gemacht oder nur ein Mal ausprobiert? Schreibt es uns in die Kommentare.

So funktioniert das Quiz: In dem Tool weiter unten könnt ihr verschiedene Fragen beantworten und die Antwortmöglichkeit auswählen, die euch am meisten zusagt. Dabei sammelt ihr Punkte für die verschiedenen Klassen, die am Ende des Quiz zusammengerechnet werden.

In Diablo 2 Resurrected habt ihr die Auswahl aus 7 verschiedenen Klassen, die über eine coole Lore verfügen und eine Vielzahl an Builds bieten. Für Spieler, die mit dem Action-Klassiker nicht vertraut sind, kann es daher schwierig sein, sich auf eine Klasse ferstzulegen.

Diese Klassen gibt es: Am 23. September erscheint endlich Diablo 2 Resurrected und so mancher von euch wird sich nach Sanktuario begeben, um sich den Horden von Dämonen entgegenzustellen. Doch welche Macht werdet ihr dabei führen?

