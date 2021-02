Schreibt uns doch auch gern hier in die Kommentare, worauf ihr euch bei dem Spiel freut oder warum das Remaster so gar nicht euren Nerv trifft.

Muss man die neue Grafik nutzen? Nein. Wer voll in die Nostalgie abtauchen will, kann mit einem einfachen Tastendruck jederzeit zwischen der alten und modernen Grafik wechseln.

Cross-Progression: Ihr könnt das Remaster von Diablo 4 auf PC, Xbox Series X und S, Xbox One PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch spielen. Dazu gibt es Cross-Progression. Ihr behaltet also eure Charaktere und Spielstände, wenn ihr mittendrin zwischen den Plattformen wechselt. Dafür wird auf der jeweiligen Plattform eine Verknüpfung mit eurem Battle.net-Account benötigt. Und jede Plattform benötigt die Lizenz für Diablo 2 Resurrected.

Was steckt drin? In Diablo II Resurrected spielt ihr die Akte 1 bis 4 aus dem ursprünglichen Teil sowie auch Akt 5 aus Lord of Destruction.

Damit will Blizzard Veteranen abholen, die den Role-Play-Klassiker nochmal in „schön“ mit neuer Grafik spielen wollen. Spieler, die nie Diablo 2 spielten und wegen der Grafik abgeneigt waren, bekommen mit dem Remaster die Chance, die schaurige Storyline mit moderner Grafik zu genießen.

Was steckt im Remaster? Bei Diablo 2 Resurrected geht es um das originale Diablo II und die Erweiterung Lord of Destruction, die ein Remaster erhalten.

Wann ist Release? Ein genaues Release-Datum von Diablo 2 Resurrected verriet Blizzard auf der BlizzCon 2021 leider nicht. Lediglich klar ist, dass es „später in diesem Jahr“ veröffentlicht werden soll. Also definitiv vor Diablo 4, das im Jahr 2021 nicht mehr rauskommen wird.

