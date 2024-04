Lohnt sich Black Desert im Jahr 2024?

Außerdem gibt’s mittlerweile ein Schnellreisesystem, das euch vom Brunnen einer Stadt sofort zum Brunnen einer anderen Stadt der Spielwelt bringt – und zwar mit eurem gerade aktiven Reittier. So komfortabel und zeitsparend war das Reisen in Black Desert noch nie.

Leben müsst ihr leider damit, dass die Spezialisierungen fest an vorgegebene Völker und Geschlechter gebunden sind. Einige der Klassen bilden immerhin das weibliche oder männliche Pendant zu einer anderen. So könnt ihr euch beispielsweise einen Magier oder eine Magierin erstellen.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO und hat fast jedes wichtige Online-Rollenspiel der vergangenen zwei Dekaden gespielt. Black Desert durfte er vor acht Jahren zum Launch ausgiebig testen. Das brachiale Kampfsystem machte Laune, die Welt sah toll aus, die komplexen Spielsysteme faszinierten. Je höher das Level, desto zäher fühlte sich jedoch der Grind an. Zudem frustrierte der Zufallsfaktor bei der Aufwertung von Ausrüstung, bei der Zucht von Pferden und Pets sowie bei der Herstellung von Alchemiesteinen. Und dann war da noch der freche Perlenladen, der für Asia-MMORPGs typische Genderlock sowie das unfertige Interface. Trotz dieser Startprobleme lockt Black Desert unseren MMORPG-Enthusiasten bis heute immer wieder auf die Server, um zu schauen, was sich getan hat. Er verrät euch im Folgenden, wie sich Black Desert im Jahr 2024 schlägt.

Was muss ich zu Black Desert grundsätzlich wissen? BDO (kurz für Black Desert Online) ist ein MMORPG des südkoreanischen Entwicklers Pearl Abyss, das am 3. März 2016 in Europa für den PC veröffentlicht wurde. Am 24. Mai 2017 folgte der Launch auf Steam . Zudem gibt’s mittlerweile einen Mobile-Ableger des Online-Rollenspiels.

