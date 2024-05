Warum sagt man zu Erfahrungspunkten eigentlich XP und nicht EP?

In Rollenspielen werden Erfahrungspunkte meist mit „XP“ abgekürzt. Aber warum eigentlich nicht mit „EP“? Den Grund dafür liefert einer der Hauptautoren von Dungeons & Dragons.

Was hat es mit Erfahrungspunkten auf sich? Jeder Rollenspieler ist auf sie angewiesen: Erfahrungspunkte. Sie werden durch Aktionen im Spiel verdient und sorgen dafür, dass wir nach und nach im Level aufsteigen.

Müsste man das lange Wort abkürzen, liegt es nahe, dazu „EP“ zu sagen. Trotzdem gilt „XP“ als Standard in der Rollenspielwelt. Warum ist das so?

Der Hauptautor von Dungeons & Dragons, also der Rollenspielreihe schlechthin, ist dafür verantwortlich. In einem neuen Interview hat er verraten, was es mit „XP“ auf sich hat.

Ihr spielt Baldur’s Gate 3 und wollt euren Charakter vernünftig leveln? Hier sind 5 Tipps dafür:

5 Tipps, um in Baldur’s Gate 3 eure Charaktere richtig zu leveln Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Eine Entscheidung innerhalb von 20 Minuten

Wie kam es zu „XP“? Lawrence Schick ist in der D&D-Welt ein echter Veteran. Jüngst war er an Baldur’s Gate 3 als Hauptautor beteiligt. Aber schon viele Jahre zuvor arbeitete er gemeinsam mit einem der Erfinder von D&D, Gary Gygax, an frühen Versionen des Rollenspiels.

Schick erzählt heute, wie er das erste Manuskript für den „Dungeon Master’s Guide“ bearbeitete. Ihm wurde klar, dass das Spiel eine Abkürzung für das sperrige Wort „Experience Points“, zu Deutsch, Erfahrungspunkte, benötigte.

„EP“ war naheliegend, allerdings war diese Abkürzung bereits vergeben. Kurz zuvor hatte Gary Gygax die Währung um die sogenannten „Electrum Pieces“ erweitert hatte. Die benutzten zwar nur wenige Spieler, trotzdem war „EP“ damit bereits belegt.

Schick erzählt weiter: „Und so stand ich vor dem Problem, eine Abkürzung für Erfahrungspunkte zu finden, also kam ich auf XP und benutzte es, und es blieb hängen.“

An einem zufälligen Nachmittag entschied sich Schick innerhalb von etwa 20 Minuten für die neue Abkürzung. Das sollte Folgen haben.

Der neue Standard war geboren

Was geschah als Nächstes? Bald schon wurde die neue Abkürzung auch von anderen Tabletop-Verlagen übernommen. Die meisten Spiele, in denen Charaktere im Level aufsteigen können, bedienten sich bei D&D. So wurde „XP“ schnell zum neuen Standard, und auch in anderen Medien, wie Videospielen, verwendet. D&D selbst wurde sehr populär, es gibt einige Filme und Kampagnen, die seit über 40 Jahren laufen.

Mit seiner Arbeit am Ende ist Lawrence Schick bis heute nicht. Im Gegenteil: Noch immer ist er damit beschäftigt, Rollenspiele weiterzuentwickeln und neu zu erfinden.

„Wir haben die Grenzen noch nicht gefunden, wenn es überhaupt welche gibt. Wir drängen immer noch hinaus. Das ist es, was mich dazu bringt, diese Dinge zu tun, Jahre nachdem die meisten meiner Kollegen in den Ruhestand gegangen oder verstorben sind.“

Der große Erfolg von Baldur’s Gate 3 habe ihn überrascht, sagt Schick. Larians Rollenspiel habe es geschafft, die Essenz und den Reiz der D&D-Vorlage für sich zu adaptieren. Schon Jahre zuvor waren die ersten Teile von Baldur’s Gate echte Rollenspiel-Perlen. Ein Autor, der damals bei Bioware angestellt wurde, hatte bis dahin bereits 20.000 Stunden D&D gespielt.