Rollenspiel-Fan leitet seit 40 Jahren „die beste Kampagne von Dungeons and Dragons der Welt“

Das Magazin Wired hat Robert Wardhaugh vorgestellt. Er ist seit 1982 der Dungeon-Meister einer ganz besonderen Rollenspiel-Kampagne, die etwas aus den Fugen geraten ist. Sie läuft seit 40 Jahren. Der Mann hat 30.000 Miniaturen gesammelt und den Keller sein Hauses in ein Spiel-Paradies verwandelt. Berühren darf man die Figuren nicht. Er habe da einen leichten Gott-Komplex, gesteht der Dungeon-Master.

Was ist Dungeons & Dragons?

„Dungeons & Dragons“ ist ein „Pen&Paper“-Rollenspiel, das 1974 erfunden wurde. Ein „Dungeon Master“ denkt sich eine Geschichte, stellt im Rollenspiel alle Monster und Nichtspieler-Charaktere dar. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Helden und erleben „in dieser Figur“ epische Abenteuer in einer Fantay-Welt.

Die Erschaffer, Wizards of the Coast, bieten auch Einstiegs-Abenteuer und vorgefertigte Geschichten an, an welchen sich Dungeon Master und Spieler orientieren können.

Wenn man im Spiel etwas Besonderes tun will, sagt man da laut. Der „Dungeon Meister“ entscheidet, ob eine Aktion gelingt oder misslingt durch den Wurf eines Würfels: Je nachdem, wie schwer eine Aktion ist und wie gut der Charakter in der erforderten Fähigkeit, muss ein höherer Wert erzielt werden.

„Dungeons & Dragons“ ist die Grundlage für viele großartige Videospiele: Darunter die legendären Reihen „Baldur’s Gate, „Eye of the Beholder“, „Icewind Dale“, „Planescape Torment“ oder das MMORPG „Neverwinter“. Auch Solasta, welches kürzlich einen Koop-Modus erhielt, basiert auf D&D.

Wegen eines Films musste man die Kampagne „geheim“ halten

Was ist das besondere an der Kampagne von Wardhaugh? Dessen ganzes Leben dreht sich um die Kampagne, die seit 40 Jahren läuft. Man trifft sich im Keller von Wardhaugh und spiel etwa ein oder zwei Mal die Woche.

Die Kampagne startete 1982 im Geheimen mit ein paar Freunden. Damals galt Dungeons & Dragons im konservativen Amerika als höchst verdächtig: Immerhin ging es da um Dämonen und in den USA herrschte eine Manie davor, dass die Jugend des Landes vom Glauben abfällt und sich Satan zuwendet.

Damals glaubten viele Erwachsene, dass „Fantasy-Rollenspiele“ irgendwie zu Gewalt zu führen. Der Film Labyrinth der Monster („Mazes and Monster“) mit Tom Hanks hatte den Ruf von Dungeons & Dragons damals versaut.

Wardaugh sagt, ihm sei damals vorgeworfen worden, „ein Sektenanführer“ oder ein Satanist zu sein.

Heute hat Dungeons & Dragons ein ganz anderes Image und Wired stellt den Dungeon-Master in einem Video vor.

Dungeon Master hat schon über 20.000 Stunden in „seine Kampagne“ gesteckt

Heute, heißt es, bei Wired habe er:

30.000 handbemalte Minitaturen – darunter auch einzigartige und besondere Figuren wie Tiamat, die Mutter aller Drachen, oder den Demogorgon

zahllose eigens angefertigte Terrain-Modelle

dutzende Spieler aus aller Welt

Er ist offenkundig ziemlich stolz darauf, was er da aufgebaut hat:

Wenn du ein Spiel haben willst, das 40 Jahre läuft, muss es ein gutes Spiel sein. Du brauchst Leute, die es spielen wollen, die herfliegen wollen, um es zu spielen. Du musst ihnen ein Produkt bieten, das besser ist als alle anderen. Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass es das beste Dungeons-&-Dragons-Spiel der Welt ist.

Laut ihm sei seine Kampagne eine Art alternative Fantasy-Version der historischen Erde. Während ein normaler Dungeon Master eine Quest für eine Handvoll Spieler über wenige Monate betreut, begleitet Robert Wardaugh mehr als 50 Spieler durch Geschichten, die sich über Jahrzehnte ziehen:

Wenn ich einen neuen Spieler begrüße, heiße ich ihn in einer Welt willkommen, in der er spielen kann … bis zu meinem Tod. Du kannst einen Charakter spielen und 9 Generationen später führt ein Charakter dieser Familie das Römische Reich. Robert Wardhaugh, Dungeon Master

Wie lange spielt er schon? Der Dungeon Master rechnet damit, das er 10 Stunden die Woche spielt und das seit 40 Jahren. Er kommt auf 20.800 Stunden, die er in seiner Kampagne verbracht hat.

Was macht er im richtigen Leben? Robert Wardaugh ist Geschichts-Professor an der Universität von Manitoba in Kanada.

Der Professor hat den Ehrgeiz jedes Terrain als Spielfeld abzubilden, in das die Spieler aufbrechen wollen:

„Meine Kritiker könnten mir einen Gott-Komplex vorwerfen“

Gibt’s spezielle Regeln? Ja, natürlich. Der Dungeon-Master sagt, er lässt keine Miniatur aufs Feld, wenn die nicht „auf einem gewissen Niveau bemalt ist.“ Irgendwer muss die ja bemalen, daher sitzt er jeden Tag etwa 2 bis 4 Stunden dran und bemalt die Miniaturen.

Als Sonderregeln gelten:

Niemanden ist es erlaubt, die Figuren mit nach Hause zu nehmen

Schlimmer noch: Niemand außer ihm selbst darf die Figuren berühren, die auf dem Spieltisch stehe. Er alleine darf sie auf dem Tisch bewegen. Kritiker könnten ihm vielleicht einen kleinen Gott-Kpmplex bescheinigen, räumt der Dungeon Master ein. Dazu passt auch, dass er schon seit Jahren die offiziellen Regeln von Dungeons & Dragons nur als lose Richtlinie begreift. Seine „Hausregeln“ sind darauf angelegt, das Spiel viel schneller als bei herkömmlichen Kampagnen zu gestalten.

Hier verhindern die Spieler gerade einen Überfall auf einen normannischen Adligen, der sie begleitete:

„Ich will nicht, dass es wie im Videospiel ist“

Wie hält er die Spannung? Um die Spannung im Spiel aufrecht zu erhalten, spielt man um hohe Einsätze:

Ich will nicht, dass es wie ein Videospiel ist und man einfach den Reset-Knopf drück […] Wenn dein Charakter stirbt und du keine andere Figur hast, bist du raus. Das Spiel ist aus für dich. Robert Wardhaugh, Dungeon Master

Er habe es schon erlebt, dass erwachsene Männer in Tränen ausbrechen. Es sei wichtig, dass die Leute dieses Gefühl haben, dass ihnen wirklich was passieren kann und sie einen Charakter verlieren, in den sie schon so viel Zeit investiert haben.

Das ist eine spannende Art, wie man die letzten 40 Jahre hätte verbringen können. Eine Alternative kennt eine Dame aus Japan:

