Statt seinen verdammten Fall zu lösen, kapert Conan jetzt andere Anime-Reihe, die ihr auch von RTL 2 kennt

Viele von euch kennen Detektiv Conan bestimmt aus der Zeit des RTL2-Anime-Programms. Seit über 30 Jahren versucht Conan, die Männer in Schwarz zu fassen. Doch diese Mammutaufgabe hält ihn nicht davon ab, auch in anderen Animes auszuhelfen.

Im Januar 1994 erschien das erste Kapitel zu Detektiv Conan von Gosho Aoyama im japanischen Magazin Weekly Shōnen Sunday. Seitdem stellt sich der titelgebende Detektiv, der eigentlich Shin’ichi Kudō heißt, unzähligen Fällen und versucht nebenbei, die Männer in Schwarz zu schnappen. Die haben ihn nämlich vergiftet und geschrumpft.

Die meisten von euch kennen Conan wohl eher vom Anime, der seit 1996 läuft und mittlerweile aus über 1200 Folgen und 29 Filmen besteht. Trotz seines vollen Terminkalenders hat der kleine Detektiv aber Zeit gefunden, seinen Kollegen in einem anderen Anime zu helfen – einen Teil der Reihe könntet ihr auch von RTL2 kennen.

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Conan bei den Magical Girls

Wo tauchte Detektiv Conan jetzt auf? Aktuell läuft Metantei Pretty Cure! (Star Detective Pretty Cure!) in der Anime-Season. Im Anime landet die 14-jährige Akechi Anna aus dem Jahr 2027 plötzlich im Jahr 1999. Dort gründet sie mit Kobayashi Mikuru eine Detektei. Für die Reihe üblich kommen neben den Fällen noch Kämpfe hinzu, in denen die Protagonisten ihre Magical-Girl-Kräfte nutzen.

In Folge 18 (31. Mai 2026) des neuen Animes gibt es ein Crossover mit dem wohl bekanntesten Anime-Detektiv: Conan schaut mit Ran und Kogoro vorbei und hilft den beiden, ihren aktuellen Fall zu lösen. Passend zur Serie haben die 3 auch einen anderen Artstyle.

Aber es wird auch andersherum Besuche geben. Laut Crunchyroll sollen sich die Protagonisten von Star Detective Pretty Cure! in die Welt von Conan verirren. Auch in der Folge passen sich die beiden Magical Girls dem Artstyle von Detektiv Conan an.

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Was ist die Pretty-Cure-Reihe? 2004 startete die Reihe mit dem Anime Pretty Cure. Das ist auch der Anime, den ihr von RTL2 kennen könnt, denn ab September 2005 lief die Serie auf dem Sender (Quelle: fernsehserien.de). Mittlerweile gibt es 23 Serien zum Franchise, die aber nicht alle direkt miteinander zusammenhängen.

Magical Girls sind eines der größten Anime-Genres, am bekanntesten ist dabei wohl Sailor Moon. Heutzutage sind wohl die Isekai das dominierende Genre. Für MeinMMO-Autorin Cortyn gibt es da vor allem einen König im Genre: Der beste Anime im Bereich Isekai ist zurück – zeigt, warum andere einpacken können