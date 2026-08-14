„Möchte ihn nie wieder sehen“: Mark Wahlberg bereut seinen 25 Jahre alten Science-Fiction-Blockbuster

2001 wagte sich der ikonische Regisseur Tim Burton an das Remake eines legendären Sci-Fi-Films. Obwohl der Film an den Kinokassen erfolgreich war, war der Film für viele Fans eine Enttäuschung – auch beim eigenen Hauptdarsteller Mark Wahlberg.

Um welchen Film geht es? 2001 erschien mit Planet der Affen ein Remake des legendären Klassikers von 1968. Tim Burton inszenierte diese neue Interpretation und die lief an den Kinokassen auch ziemlich gut. Laut Box Office Mojo spielte der Film bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar, etwa 360 Millionen US-Dollar weltweit ein. Das ist ein gutes Ergebnis.

Es gab aber nie eine Fortsetzung, und das könnte an der Resonanz der Fans, aber auch der Meinung des Regisseurs und des Hauptdarstellers liegen.

Video starten 2001 inszenierte Tim Burton eine eigene Version von Planet der Affen Autoplay

Nicht nur die Fans waren unzufrieden

Wie kam der Film an? Auf Rotten Tomatoes hat Planet der Affen einen schlechten Ruf. Der Kritikerscore liegt bei 201 Kritiken nur bei 42 %. Die Nutzer urteilen noch harscher. Bei über 250.000 Reviews steht der Zuschauer-Score bei nur 27 %.

Die Kritiker und Zuschauer sind aber nicht die einzigen, die eher negativ auf den Film zu sprechen sind. 2005 sprach Hauptdarsteller Mark Wahlberg im Interview mit popentertainment.com über den Film, nachdem er gefragt wurde, ob er den Film nochmal machen würde. Er antwortete:

Ich würde nicht nur nicht nochmal Planet der Affen drehen, ich würde ihn mir auch nicht noch einmal ansehen wollen. Ich glaube nicht, dass Tim Burton den Film noch einmal inszenieren würde. Ich bin an einem Punkt meiner Karriere angelangt, an dem ich einfach nur noch mit Regisseuren zusammenarbeiten möchte, die mit mir arbeiten wollen. Ich möchte Filme drehen, die ich selbst sehen möchte, und Rollen spielen, die ich spielen möchte. Ich habe meine Lehrjahre hinter mir und viel für Erfahrung und Wissen getan; jetzt möchte ich die Filme drehen, die ich selbst sehen möchte.

Eine ziemlich harte Aussage über den recht erfolgreichen Sci-Fi-Film. Aber auch Regisseur Tim Burton scheint nicht gerade eine gute Erfahrung gemacht zu haben. Am 17. August 2001, nicht mal einen Monat nach dem Kino-Release, berichtete die BBC, dass es laut Burton kein Sequel geben wird. Einer Zeitung soll der Regisseur gesagt haben, er würde lieber aus dem Fenster springen , als die Fortsetzung zu machen.

Wie Filmstarts berichtete, lag es wohl nicht an den Dreharbeiten oder dem Regisseur, sondern am Studio. So soll Mark Wahlberg 2011 in einem Interview (via FandomWire) gesagt haben:

Das Drehbuch war noch nicht ausgereift. Sie hatten schon einen Kinostarttermin festgelegt, bevor [Tim Burton] auch nur einen Fuß im Film gedreht hatte. Sie haben ihn immer weiter in die falsche Richtung gedrängt. Man muss Tim einfach sein Ding machen lassen.

Aus dem erfolgreichen Sci-Fi-Film wurde also keine Reihe, aber 10 Jahre später, im Jahr 2011, holte man die Affen noch einmal zurück. Mit Planet der Affen: Prevolution startete eine neue Reihe, die dieses Mal auch bei Fans und Kritikern gut ankam. Der letzte Film dieser Reihe, Planet der Affen: New Kingdom, erschien 2024.

Wie steht ihr zu Planet der Affen aus 2001? Könnt ihr dem Film etwas abgewinnen oder setzt ihr lieber auf die anderen beiden Reihen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr Sci-Fi-Filme findet ihr hier: Star Wars ist ja ganz cool, aber diese 10 Science-Fiction-Filme müsst ihr wirklich gesehen haben