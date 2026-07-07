Jeder kennt Matrix, aber ein anderer Sci-Fi-Film der Regisseurinnen überzeugt mich mit seinem Größenwahn

Matrix von den Wachowski-Schwestern ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Ein vergleichsweise unbekannteres Werk sollten Genre-Fans aber nicht verpassen. Aktuell kann man es auf HBO Max streamen.

Um welchen Film geht es? Cloud Atlas ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von David Mitchell. Auf Deutsch heißt das Buch „Der Wolkenatlas“.

Wie auch die literarische Vorlage ist die Verfilmung höchst ambitioniert, was an der Kinokasse leider für einen Flop sorgte. Die Geschichte erzählt von sechs Figuren, die in verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Orten leben. Damit deckt die Handlung auch verschiedene Genres ab, darunter Thriller, Abenteuerfilm, Kunstfilm und Science-Fiction.

Zu den Protagonisten gehören unter anderem ein Anwalt, der um 1849 zur See fährt, eine Journalistin, die in den 1970ern mit einem Mordfall konfrontiert wird, oder ein Klon in der Zukunft des Jahres 2144. Die Handlung, die sich wie eine Zeitreise anfühlt, spricht dabei universelle und philosophische Themen wie Freiheit, Liebe und Schicksal an.

Cloud Atlas ist ein größenwahnsinniger Film, der all seine Geschichten geschickt verbindet. Genau deshalb gefällt er MeinMMO-Autor Christoph so gut.

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Ein Mosaik aus kleinen Geschichten

Was macht Cloud Atlas so gut? Es ist ein Film, auf den man sich einlassen muss. Die Fülle an Geschichten, Figuren und Themen kann etwas erschlagend wirken. Aber ich liebe es, mich auf so ein Werk einzulassen und darin zu versinken.

Das erlaubt unter anderem die Laufzeit von knapp drei Stunden. Die ist bitter nötig, um all die Geschichten unterzubringen. Besonders faszinierend ist die Art und Weise, wie die sechs Protagonisten miteinander verbunden werden, obwohl sie zeitlich und räumlich sehr stark getrennt sind.

Mal ist es ein Gegenstand, der in mehreren Epochen auftaucht, mal ein Name oder ein mysteriöses Muttermal, das jeder Protagonist am Körper trägt. Der Film spielt mit erzählerischen Ebenen und verwebt sie kunstvoll miteinander.

Cloud Atlas erzählt seine sechs Geschichten dabei nicht streng chronologisch, sondern springt immer wieder zwischen ihnen hin und her. Der Schnitt des Films ist bewusst verschachtelt und lässt so Raum für eigene Interpretation, wenn es etwa um die Verbindung zwischen zwei Figuren geht.

Hinzu kommt, dass einige Schauspieler, darunter Tom Hanks oder Halle Berry, in mehreren Zeitebenen auftauchen und jeweils neue Figuren spielen. Das wirft die Frage auf, ob es sich um Reinkarnationen oder zumindest Seelenverwandte handelt.

Alles in allem ist Cloud Atlas ein größenwahnsinniges Projekt, das von den Wachowski-Schwestern und dem deutschen Regisseur Tom Tykwer umgesetzt wurde. Dabei ist sicher nicht alles perfekt: Oftmals geht dem Film der eigene Faden verloren und er schwelgt in Pathos – insgesamt ergibt das für mich aber ein faszinierendes Stück Kino, von dessen großen Bildern ich meine Augen nicht abwenden möchte.

Wer Cloud Atlas noch nicht gesehen hat, kann den Film im Heimkino auf HBO Max nachholen. An dieser Stelle sei auch der Roman empfohlen, der ebenso größenwahnsinnig daherkommt. Und auch ein erneutes Anschauen oder Lesen lohnt sich, denn das Universum von Cloud Atlas steckt voller Details, die beim ersten Mal kaum alle erfasst werden. Was ist eure Meinung zum Film? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Mehr Empfehlungen findet ihr hier: Star Wars ist ja ganz cool, aber diese 10 Science-Fiction-Filme müsst ihr wirklich gesehen haben