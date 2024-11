Ein SF-Film der Macher von Matrix kostete 100 Millionen Dollar und wurde zum Flop, weil er zu ambitioniert war

Wo lag das Problem? Cloud Atlas will eine komplexe Geschichte erzählen und das noch mit verschiedenen Zeitsträngen. Das ist schwierig und ambitioniert. Selbst in 3 Stunden. Das scheint auch ein großes Problem gewesen zu sein. Einen solchen Film im Marketing und in Trailern zu vermarkten, gestaltet sich als schwierig.

In den verschiedenen Zeitebenen spielen dieselben Darsteller andere Figuren, um eben die Idee hinter Reinkarnation und den Einfluss von Seelen zu zeigen. Der Cast lässt sich sehen. Neben Tom Hanks und Halle Berry in den Hauptrollen spielen noch bekannte Darsteller wie Hugh Grant, Hugo Weaving oder Jim Broadbent mit.

Worum geht es in Cloud Atlas? Cloud Atlas erzählt 6 verschiedene Geschichten aus 6 verschiedenen Zeitebenen. Dabei wird gezeigt, wie Figuren auch einen großen Einfluss auf andere Zeitebenen haben. In Cloud Atlas werden philosophische und religiöse Themen angesprochen, wie Reinkarnation.

