10 Weltstars dürften sich in den Hintern beißen, weil sie ikonische Rollen der Filmgeschichte abgelehnt haben

So manch einen Schauspieler verbindet das Publikum mit einer ganz bestimmten Rolle. In manchen Fällen wäre aber jemand anderes dafür vorgesehen gewesen. 10 der einschneidendsten Absagen der Filmgeschichte findet ihr in diesem Artikel.

Wenn ein Film gedreht wird, veranstalten die Produzenten in der Regel ein Casting oder treten direkt an die gewünschten Darsteller heran. Oftmals werden große Rollen erst abgelehnt, bis sich ein passender Kandidat findet.

In dieser Liste stellen wir euch 10 Schauspielerinnen und Schauspieler vor, denen ikonische Rollen angeboten wurden. Sie alle haben aus verschiedenen Gründen Nein gesagt und dürften sich im Nachhinein vielleicht geärgert haben, denn jede dieser Rollen hat ihre Schauspieler nochmal berühmter gemacht und eine Spur in der Filmgeschichte hinterlassen.

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Will Smith: Neo in Matrix

Matrix erschien 1999 und bestach durch eine originelle Geschichte voller philosophischer Fragen. Die Hauptrolle Neo wurde unter anderem Will Smith angeboten, der damals schon Erfolge mit Bad Boys oder Men in Black gefeiert hatte.

Doch der Schauspieler sagte ab und drehte stattdessen die Komödie Wild Wild West. Jahre später kommentiert er diese Entscheidung in einem Video auf YouTube: „Ich bin nicht stolz darauf.“

Wild Wild West gilt als Fehlschlag und steht auf Rotten Tomatoes bei einem mageren Score von 16 % (130 Reviews). Matrix wurde ein Erfolg und hat auch popkulturell seine Spuren hinterlassen.

Keanu Reeves, der statt Smith gecastet wurde, war zwar ebenfalls schon zuvor bekannt gewesen, doch Matrix zementierte seine Position in der Filmgeschichte. Smith betonte passend dazu, dass Keanu die perfekte Wahl war und er selbst Matrix vermutlich „ruiniert“ hätte.