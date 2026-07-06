Die geheime erste Folge von The Big Bang Theory ist nie erschienen, weil alle eine Hauptfigur furchtbar fanden

The Big Bang Theory ist wohl eine der beliebtesten und erfolgreichsten Comedy-Serien aller Zeiten. Aber bevor die Serie richtig starten konnte, musste vieles über den Haufen geworfen werden. Das betraf auch mehrere Figuren, die nur in der 1. Pilotfolge aufgetaucht sind.

Um Serien an die großen Studios zu pitchen, drehen die meisten eine Pilotfolge, die gerne auch mal als 1. Folge dient, wenn eine Serie gekauft und letztendlich produziert wird. Das hat auch Chuck Lorre mit The Big Bang Theory gemacht.

Diese Pilotfolge ist aber ein spezieller Fall, denn viele der Ideen und Figuren haben es gar nicht in die Serie geschafft, und Chuck Lorre und sein Team mussten die Serie umdenken.

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Eine schwierige Pilotfolge mit viel Potenzial

Was wurde von der Serie geändert? Schon die Figuren-Konstellation war anders, als man es von der Serie später kennt. Im Piloten gab es keine Penny und auch keinen Howard und Raj, der seine eigenen Probleme vor dem Drehbeginn hatte. Stattdessen gab es Katie, gespielt von Amanda Wash. Sie traf auf Sheldon und Howard.

In der Pilotfolge treffen die beiden auf Katie, die nach einer Trennung obdachlos ist. Da springen die beiden Nerds ein und bieten ihr an, bei ihnen zu wohnen. Schon allein Katie kam gar nicht gut an und wurde laut Chuck Lorre von den Zuschauern gehasst (Quelle: ew.com).

Aber sie ist nicht das einzige aus heutiger Sicht abstruse Element, wenn man die Serie kennt. Neben ihr gab es als weibliche Hauptfigur noch Glinda, gespielt von Iris Bahr. Sie war eine Wissenschaftlerin und Freundin der beiden Nerds. Von ihr erfährt man auch, dass sie mit Sheldon auf einer Star Trek -Convention geschlafen hat, was seinen Charakter in Hinblick auf die spätere Serie nochmal verändert.

Ach, und in der Pilotfolge wird auch erwähnt, dass Sheldon auf Hintern steht – warum auch nicht?

Obwohl das alles ziemlich furchtbar klingt, wurde die Serie nicht aufgegeben. Laut Chuck Lorre kamen aber Leonard und Sheldon gut bei den Zuschauern der Pilotfolge an. Auch CBS scheint überzeugt gewesen zu sein, denn Chuck Lorre und Autor Bill Prady erhielten eine weitere Chance. Sie sollten die weibliche Hauptrolle umsetzen.

Chuck Lorre selbst stellte aber fest: Es lag nicht an der Schauspielerin, sondern am Skript. Daraus entstand dann eine 2. Pilotfolge, die dann letztendlich zur Serie führte, die man heutzutage kennt – dann mit Penny, Howard und Raj.

Wie steht ihr zu The Big Bang Theory? Mögt ihr die Serie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht alle Ideen in die Serie kamen gut an. In einer Folge kam es zu einer ungewöhnlichen Liebelei zwischen 2 Figuren: Der Erfinder von Big Bang Theory wollte, dass 2 Charaktere eine gemeinsame Nacht verbringen – Das Ergebnis fanden alle schrecklich