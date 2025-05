Ein Schauspieler aus The Big Bang Theory erklärt, warum sein Charakter als einziger allein bleiben muss

In der Serie The Big Bang Theory ging es nicht nur um Wissenschaftler, die sich mit Nerd-Themen befassen, sondern auch um zwischenmenschliche Beziehungen und die darauffolgenden Charakterentwicklungen. Am Ende heiratet sogar jeder der Hauptfiguren, bis auf eine, aber das soll auch so sein.

Um welchen Charakter geht es? Schon in der ersten Folge von The Big Bang Theory, die zum ersten Mal am 24. September 2007 ausgestrahlt wurde, wird klar, dass es nicht einfach nur um 4 Nerds geht, die sich mit Wissenschaft, Serien und Comics beschäftigen, sondern auch um zwischenmenschliche Aspekte.

Leonard Hofstadter trifft auf seine neue Nachbarin Penny und verliebt sich. Daraufhin erschienen 279 Folgen, die sich oft um die Beziehungen der Hauptfiguren drehten. Am Ende sind sogar 3 der 4 Wissenschaftler verheiratet. Bis auf Raj. Doch der Schauspieler erklärt: Das ist gut so.

Für die Charakterentwicklung von Raj ist es wichtig, dass er am Ende Single war

Wieso ist es richtig, dass Raj als einziger Single ist? Rajesh Koothrappali hat schon zu Beginn der Serie ein großes Problem mit Frauen: Er kann mit ihnen nicht sprechen. Das wird in der Serie aufgegriffen, und trotzdem schafft er es, mehrere Beziehungen einzugehen und sein Problem zu bewältigen.

Doch seine Beziehungen laufen nicht so gut wie die seiner Kollegen. Er ist am Ende der Serie sogar der Einzige, der keine gesunde Beziehung hat. Laut seines Darstellers, Kunal Nayyar, ist das aber gut so, denn Raj musste als Figur erst etwas anderes lernen.

So verrät er im Buch The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series (via Slashfilm) dass er es schön fand, wie mit Raj am Ende der Serie umgegangen wurde:

Ich fand es sehr klug, dass die eine Person, die sich so sehr nach Liebe sehnt, erkennt, dass sie vielleicht zuerst sich selbst lieben muss. Sie muss nicht durch jemand anderen kommen, und das ist eine sehr schöne Art, die Geschichte einer Figur zu beenden. Er hat sich in den letzten Staffeln als Figur so sehr weiterentwickelt, und man hat gesehen, wie er immer weniger von all den Dingen abhängig war, von denen er glaubte, sie zu brauchen, was sehr schön ist.

Die Charakterentwicklung von Raj zeigt, dass die Suche nach dem Partner eben nicht definiert, ob man glücklich ist. Immerhin endeten all seine Beziehungen in einer bitteren Note. Wenn man sich die anderen Wissenschaftler anschaut, dann sind alle 4 durch ihre Beziehungen anders als Figuren gewachsen. Raj besonders, da er viele seiner Probleme in 12 Staffeln gemeistert hat.

