Es blieb unbemerkt, aber ein Schauspieler aus The Big Bang Theory trat früher im Friends-Universum auf und spielte fast die gleiche Rolle

The Big Bang Theory ist eine der beliebtesten Comedy-Serien aller Zeiten. Das liegt vor allem an den liebenswürdigen Nerds, die sich in 12 Staffeln in die Herzen der Fans gequatscht haben. Darunter ist auch Howard Wolowitz, der von Simon Helberg gespielt wird. Doch schon vor der Serie konnte er fast die gleiche Rolle in einer anderen Sitcom ausprobieren.

Um welche Serie geht es? Nicht nur The Big Bang Theory war eine beliebte Sitcom, die mit Spin-Offs weiter ausgearbeitet wurde. Friends ist, obwohl die Serie schon im Mai 2004 endete, eine der beliebtesten Sitcoms aller Zeiten. Doch lange mussten sich Fans von einer Figur nicht verabschieden.

Im September 2004 startete Joey. Das Spin-Off fokussierte sich auf die Figur Joey Tribbiani, die von Matt LeBlanc gespielt wird. In der Serie reist Joey nach Hollywood, um sich weiter als Schauspieler zu versuchen.

Heutzutage ist die Serie kaum bekannt. Schon in der 2. Staffel wurde die Serie aufgrund schlechter Zuschauerzahlen gecancelt. Eine interessante Nebenfigur in der Serie ist aber Seth Tobin, der von Simon Helberg gespielt wird. Und diese Figur hat ziemlich viele Parallelen mit einer anderen Figur von Helberg: Howard Wolowitz.

Anderer Name, fast die gleiche Figur

Wer ist Seth Tobin? Seth Tobin ist nur eine kleine Figur in der Joey-Serie. Sie kommt nur in 4 von 46 Folgen vor und wirkt wie ein Prototyp von Howard Wolowitz in The Big Bang Theory. Seth ist der Kollege und Rivale von Michael, dem Neffen von Joey. Seth arbeitet am Caltech und ist ein Weltraum-Ingenieur. Dabei zeigt er sich immer recht selbstsicher, und bei seinem ersten Auftritt trägt er ein Space-Invaders-Shirt.

Dabei enden die Parallelen mit Wolowitz aber nicht. Er wohnt mit seiner Oma zusammen und hat Probleme mit Frauen, auch wenn das nicht so übergriffig ist, wie Wolowitz in The Big Bang Theory. In der ersten Folge spricht er auch über eine Roboter-Frau, und er ist großer Star-Trek-Fan (via YouTube). Sein arrogantes Schauspiel kann man auch in The Big Bang Theory, vor allem in den ersten Staffeln, wiedererkennen.

Wo gibt es Unterschiede? The Big Bang Theory lief 12 Staffeln lang und Howard ist eine Hauptfigur in der Serie, somit konnte er sich stark entwickeln. Vor allem seine Beziehung zu Frauen hat sich gewandelt. Seth wirkt außerdem deutlich arroganter als Howard und hat dabei Züge, die man eher Sheldon zuschreiben würde.

Auch die quirligen Outfits von Howard kann man in Seth nicht wiedererkennen. Ohne die Charakterentwicklung ist Seth ein klischeehaftes Bild eines Technik-Nerds. Es fehlt die Substanz, die eine Hauptfigur hat.

Die Gespräche über Roboter-Frauen sind nicht so abwegig, wie man denkt. Einst hätte auch The Big Bang Theory anders aussehen sollen und eine wichtige Figur sollte ursprünglich ein Roboter sein, doch man entschied sich dagegen: The Big Bang Theory: Bevor die Serie startete, sollte ein wichtiger Charakter ein Roboter werden