„Irgendwie passt es nicht in mein Gehirn“: Der Schauspieler von Sheldon kann sich ein Kinderspiel aus The Big Bang Theory einfach nicht merken

Jim Parsons spielte in The Big Bang Theory die Rolle von Sheldon Cooper. Dort gibt es ein bestimmtes Kinderspiel, das ihm einfach nicht im Gedächtnis bleiben wollte. Dabei zählt es zu den beliebtesten Spielen der Sitcom.

Um welches Spiel geht es? In der 8. Folge von Staffel 2 können sich Sheldon und Raj nicht entscheiden, welchen Sci-Fi-Film sie sich ansehen wollen. Raj will es über das klassische Schere-Stein-Papier entscheiden. Doch Sheldon merkt an, dass unter Bekannten eine Chance von bis zu 80 % besteht, dass das Duell in einem Unentschieden endet.

Deshalb schlägt er vor, die erweiterte Version Stein-Papier-Schere-Echse-Spock zu spielen. Die Regeln sind dabei etwas komplizierter als beim normalen Schere-Stein-Papier:

Die Schere schneidet das Papier

Das Papier wickelt den Stein ein

Der Stein zerschmettert die Echse

Die Echse vergiftet Spock

Spock zerbricht die Schere

Die Schere enthauptet die Echse

Die Echse isst das Papier

Das Papier widerlegt Spock

Spock verdampft den Stein

Der Stein schlägt die Schere

Neben den klassischen Regeln haben sich also noch die Echse und Spock eingeschlichen, die jeweils einen neuen Twist mit den bereits bestehenden Elementen bieten. Dadurch wird ein Unentschieden noch unwahrscheinlicher. Lustigerweise kommt es in der Episode trotzdem zu einem Unentschieden, weil sich Raj und Sheldon beide für Spock entscheiden.

Der Schauspieler von Sheldon konnte sich die Regeln nicht merken

Wieso waren die Regeln für Jim Parsons so schwer? Der Schauspieler gab zu, dass er sich die Regeln des Spiels gerne merken würde. Allerdings sei das Erklären der Regeln des Spiels einer der schwersten Monologe, die er je hätte auswendig lernen müssen.

Auf die Frage, ob er müde sei, wenn Fans ihn bitten würde, mit ihnen Schere-Stein-Papier-Echse-Spock zu spielen, antwortet Parsons Folgendes:

Ich bin überhaupt nicht müde! Hauptsächlich deshalb, weil ich es nicht tun kann. Ich glaube, die Leute haben es satt, dass ich so eine Enttäuschung bin, wenn sie davon hören oder, Gott bewahre, es spielen wollen. Ehrlich gesagt war das eines der schwierigsten Dinge, die ich je auswendig lernen musste. Irgendwie passt das nicht in mein Gehirn. Ich hasse es, zu sagen, dass das bedeuten muss, dass es mir nichts bedeutet, aber ich fürchte, dass es mir wirklich nicht sehr viel bedeutet.

Demnach würde er gerne die Regeln können, doch sie würden einfach nicht „in sein Gehirn passen“. Da The Big Bang Theory mit der 12. Staffel beendet wurde, muss er sich zumindest nicht mehr bemühen, sich die Regeln zu merken.

Neben The Big Bang Theory tauchte Jim Parsons noch in der Spin-off-Serie Young Sheldon auf. Für das große Finale der 7. Staffel trat er wieder als das verrückte Genie auf.