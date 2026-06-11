Nach Leaks und Gerüchten kämpft der Schöpfer von Avatar mit der schweren Zeit, meldet sich mit hoffnungsvollen Worten

Noch vor dem offiziellen Release wurde der komplette Film zu „Avatar: Der Herr der Elemente“, der erst im Herbst 2026 erscheinen sollte, geleakt. Nun wendet sich einer der Schöpfer mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit und berichtet, wie es ihm seit dieser Aktion ergangen ist.

Was schreibt der Schöpfer? Bryan Konietzko ist einer der beiden Schöpfer von Avatar: Der Herr der Elemente. Er wendet sich in einer emotionalen Botschaft auf Instagram an die Fans und beschreibt seinen Zustand mit einem Bild, das Prinz Zuko beim Feuerbändigen zeigt.

Das ist gleichzeitig eine Illustration von mir, wie ich jeden Tag hinter den Kulissen an neuen Avatar-Inhalten arbeite, für das Avatar-Franchise kämpfe, mich mit dem Chaos befasse, das Diebe hinterlassen haben, und nicht immer die Freiheit habe, unsere Angelegenheiten und meine Beschwerden in den sozialen Medien zu veröffentlichen.

Damit geht der Autor auf den großen Leak zum kommenden Film von Avatar ein (zu lesen auf X). Ursprünglich sollte der Streifen im Kino anlaufen, wurde jedoch später auf einen Paramount+-Exklusivrelease umgemünzt. Durch einen ungewollten Leak wurde der komplette Film ohne Wasserzeichen für alle Fans bereits im Vorfeld zugänglich.

Die Diebe aus dem Zitat sollen die verantwortlichen Leaker sein. So wie sich Konietzkos Statement anhört, habe er jeden Tag mit den Folgen dieses Leaks zu kämpfen und wolle dafür sorgen, dass das Franchise durch diesen katastrophalen Vorfall nicht untergeht.

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Avatar hat noch große Projekte vor sich

Was kommt in Zukunft auf Avatar-Fans zu? In den vergangenen Tagen ging eine Meldung herum, dass ein ambitioniertes Videospiel zu Avatar eingestellt wurde (zu lesen auf CBR). Wie Konietzko in seinem Statement jetzt dementiert, wäre es nie abgesagt worden.

Stattdessen soll es einen herben Rückschlag gegeben haben und die Entwicklung soll neu gestartet worden sein. Er hoffe, dass das Videospiel trotzdem jemals erscheinen würde. Doch ein Release scheint in weite Ferne gerückt zu sein.

Konietzko fände das Ganze frustrierend, aber er blickt positiv in die Zukunft und weiß, dass bald eine Menge offizieller Neuigkeiten zum Franchise verkündet werden. Deswegen bittet er Fans, durchzuhalten.

Auf welches Projekt zu Avatar würdet ihr euch am meisten freuen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Neben dem Videospiel und dem Film soll es auch eine neue Serie zu Avatar geben. Dieses Mal geht der Kreislauf auf eine Erdbändigerin über, die sich in der Rolle des Avatars einfinden muss: Die Macher von Avatar erklären, dass die neue Serie wie eure liebsten Kindheits-Anime sein soll