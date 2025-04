Eine Figur in The Big Bang Theory war so unbeliebt, dass sie aus der Serie herausgeschrieben wurde

The Big Bang Theory hat als langlebige Comedy-Serie viele liebenswerte Charaktere, die bei den Fans einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Doch es gibt auch die andere Seite. Eine Freundin von Leonard war wohl so unbeliebt, dass man sie in nur wenigen Folgen sehen konnte.

Um welchen Charakter geht es? In 12 Staffeln und 279 Folgen ging es bei den bekannten Nerds von The Big Bang Theory nicht nur um Wissenschaft, Comics und Serien, sondern auch um Beziehungen und die Familie. Im Verlauf der Serie lernen wir dabei auch diverse Familienmitglieder kennen.

Eine davon ist die Schwester von Raj, Priya Koothrappali. Sie ist eine erfolgreiche Anwältin und obwohl Leonard es in der Vergangenheit versprochen hat, beginnt er in Staffel 4 eine Affäre mit ihr, als sie in Kalifornien zu Besuch ist.

Bevor Leonard mit Penny zusammenkommt und sie später heiratet, hatte er noch andere Partner, doch besonders Priya kam bei den Fans wohl nicht so gut an.

Einen Trailer zu The Big Bang Theory findet ihr hier:

Das ist eine polarisierende Figur

Wie standen die Macher der Serie zu Priya? Im Buch The Big Bang Theory: The Definity Inside Story Of The Epic Hit Series gibt es nicht nur diverse Hintergründe zur Serie, es gibt auch Interviews mit Produzenten und Schauspielern.

Dabei kam auch der Produzent Steve Molaro zu Wort, der über Priya und die Beziehung zu Leonard gesprochen hat. Er sagt dazu:

Uh, das ist eine polarisierende Figur. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass wir über diese Dinge im Voraus nachgedacht haben, aber das haben wir nicht. Es schien ein unterhaltsamer Handlungsstrang zu sein, dass Leonard mit Rajs Schwester ausgeht. Das war der gesamte Gedanke dahinter. Steve Molero über Priya und Leonard (via Filmstarts)

Man hatte laut Molero keine großen Pläne, man schaute einfach, was sich entwickelt. Wir suchten einfach verzweifelt nach der nächsten Episode und das ist auch schon alles. Wie Filmstarts berichtet, reagierten die Fans aber nicht auf Priya, weshalb sie keine große Rolle mehr in der Serie übernahm und herausgeschrieben wurde.

Insgesamt tauchte sie nur in 12 Episoden auf, und ihren letzten Auftritt hatte sie in Staffel 5. Wenn man bedenkt, wie wichtig der Familien-Aspekt in der Serie ist, wirkt das schon recht wenig. Im Internet finden sich auch vereinzelte Foreneinträge wie auf Reddit, in denen Leute darüber sprechen, dass sie Priya nicht mögen.

Der Schauspieler von Leonard hat Aarti Mann gelobt

Wie reagierte Leonard auf Priya? In einem Interview mit tvline.com sprach Johnny Galecki 2011 über die damals aktuell laufende Story mit Priya. Dabei hat er nur Lob für ihre Darstellerin Arti Mann übrig. Er sagt, dass das Team sie liebt und ihre Arbeitsmoral perfekt zu ihnen passt.

Galecki führt fort, dass ihr Charakter innerhalb der Serie auch Sinn ergibt, weil sie intelligent ist. Sie ist das Gegenstück zu Leonard, mit dem er einfacher reden kann als mit Penny. Im Zuge dessen spricht er auch über die Situation zu Raj während der Beziehung:

Ich muss so sehr lachen. Raj geht nicht gut damit um! Ich finde es toll, wie die Autoren mit den romantischen Beziehungen umgehen, denn es ist nie ganz bequem. Je mehr Raj begreift, dass es sich nicht um eine billige Affäre, sondern um eine ernsthafte Beziehung handelt, desto weniger stört es ihn. Johnny Galecki über seine Serien-Beziehung zu Priya und die Reaktion von Raj (via tvline.com).

Was sagt ihr zu Priya und ihrer Figur? Findet ihr sie gut oder hat sie euch auch gestört? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In der Konzeptionsphase der Serie sah The Big Bang Theory noch ganz anders aus. Eine wichtige Figur hätte etwa ein Roboter sein sollen: The Big Bang Theory: Bevor die Serie startete, sollte ein wichtiger Charakter ein Roboter werden