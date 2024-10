Eine große Marvel-Heldin wollte vor über 10 Jahren in The Big Bang Theory mitspielen – Doch sie wurde abgelehnt, weil sie zu jung war

Wer an die Serie The Big Bang Theory denkt, denkt schnell auch an Penny und ihre Schauspielerin Kaley Cuoco. Doch sie war nicht die Einzige, die eine Rolle in der Serie haben wollte. Auch eine Schauspielerin, die man heute als Marvel-Star kennt, hat für die Serie vorgesprochen.

Bei The Big Bang Theory hat sich vieles vor der tatsächlichen Produktion geändert. Die Truppe der vier Nerds und Penny stand nicht von Anfang an so fest, wie wir sie heute kennen. Viele Schauspieler bewarben sich für die Rollen.

Penny als Charakter hat dabei wohl die kuriosesten Änderungen mitgemacht. Einst war sie als Roboter geplant, und ein anderes Mal war sie sogar ein anderer Charakter, mit einer anderen Schauspielerin – Doch die Version wurde von den Testzuschauern gehasst.

Nach einiger Zeit kommt bei so einer Serie natürlich heraus, wer sich alles noch für verschiedene Rollen beworben hat. Besonders interessant ist eine Schauspielerin, die man heutzutage vor allem als große Marvel-Heldin kennt.

Eine damals noch unbekannte Schauspielerin wollte in die Serie

Um welche Schauspielerin geht es? 2020 sprach die Schauspielerin Brie Larson in einem YouTube-Video über verschiedene Vorsprechen, die sie in der Vergangenheit hatte. Dabei erwähnt sie auch, dass sie mal für The Big Bang Theory vorgesprochen hat. Dort wurde sie aber abgelehnt, weil sie zu jung war.

Sie erwähnt zwar nicht, um welche Rolle es ging, man kann aber von der Rolle als Penny ausgehen. Zwar ist Brie Larson nur 3 Jahre jünger als Kaley Cuoco. Aber wie The Hollywood Reporter berichtet, wurde auch Cuoco anfangs abgelehnt, weil sie zu jung war für die Rolle von Katie, die später zu Penny wurde.

Woher kennt man Brie Larson heute? Anfang der 2000er war Brie Larson noch kein großer Name in Hollywood. Sie spielte in Serien kleinere Nebenrollen. Dann folgten Filme wie Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt im Jahre 2010 oder 21 Jump Street 2012. 2017 spielte sie dann im großen Blockbuster Kong: Skull Island mit.

2019 war sie dann zum ersten Mal als Captain Marvel im gleichnamigen Film zu sehen. Die Figur verkörperte sie dann auch mehrfach im MCU. Beispielsweise in Avengers: Endgame 2019 oder in The Marvels 2022.

Obwohl sie in großen Franchises mitspielt, ist sie auch in kleineren Filmen und Serien präsent und wird oft auch für ihre Leistung gelobt. 2016 erhielt sie sogar den Oscar als beste Hauptdarstellerin für den Film Raum.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, waren einige Schauspielerinnen an der Rolle der Penny interessiert. Darunter war Marisa Tomei, die sogar mit Jim Parson vorsprach. Tomei kennen die meisten wahrscheinlich als die Tante von Peter Parker aus den aktuellen Spider-Man-Filmen.

Auch Tara Reid und Elizabeth Berkley haben wohl vorgesprochen. Reid kennt man vor allem aus Trash-Produktionen wie Sharknado, und Berkley spielte in diversen Serien kleinere Rollen, darunter CSI oder Saved by the Bell. Aber nicht nur bei der Figur Penny war hinter den Kulissen einiges los. Auch Raj und vor allem sein Schauspieler hatten ein großes Problem: The Big Bang Theory: Einer der wichtigsten Schauspieler wurde grundlos gefeuert – Doch der Schöpfer holte ihn zurück