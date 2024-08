Einer der wichtigsten Schauspieler in The Big Bang Theory wurde grundlos gefeuert – Doch der Schöpfer holte ihn zurück

The Big Bang Theory zeigt die Welt der bekannten Nerds, die auch außerhalb ihrer Wissenschaften bestehen müssen. Im Laufe der Serie wurden auch Howard und Raj immer wichtiger. Doch kurz vor den Dreharbeiten wurde der Schauspieler von Raj einfach gefeuert. Das gefiel dem Schöpfer der Serie, Chuck Lorre, gar nicht.

Wer ist Chuck Lorre? Chuck Lorre ist ein TV-Produzent, der als Schöpfer vieler Serien für viele Comedy-Erfolge bekannt ist. Unter seinen größten Erfolgen sind Roseanne, Two and a Half Men und The Big Bang Theory.

Auch am Casting ist er oft beteiligt. Kurz vor den Dreharbeiten zu The Big Bang Theory wurde der Darsteller von Raj einfach gefeuert. Ohne Lorre Bescheid zu geben. Dieser wollte ihn aber so sehr haben, dass er sich für ihn einsetzte.

Einem CBS-Executive gefiel Kunal Nayyar nicht

Warum wurde Kunal Nayyar kurz vor dem Dreh gefeuert? Die Truppe der Nerds hat neben Howard, Lennard und Sheldon auch Raj. Der wird von Anfang an von Kunal Nayyar gespielt. Kurz vor den ersten Dreharbeiten wurde der Darsteller aber einfach gefeuert, wie das Buch The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series erzählt.

Lorre erzählt in dem Buch, wie ein Manager des Produktionsstudios entschieden hat, dass Nayyar nicht der Richtige für die Rolle sei, und man diese neu casten soll. Lorre und Nayyar selbst wurden davon erstmal gar nicht informiert. (via TVLine)

Als Lorre davon erfuhr, war er wütend. Er soll die Verantwortlichen angerufen und gesagt haben: Ihr könnt ihn nicht entlassen. Ich habe ihn gecastet, ich glaube an ihn, ich werde die Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen. Er ist mein Mann. Auch mit Nayyar selbst sprach Lorre. Er versicherte ihm, dass es Quatsch sei, dass er nicht dabei ist.

Lorre konnte sich durchsetzen und Nayyar blieb Raj bis zum Ende der Serie mit Staffel 12.

Auch Raj wurde nicht informiert

Wie hat Nayyar erfahren, dass er vielleicht gefeuert wurde? Nayyar lernte wohl durch eine News-Website, dass er irgendwie gefeuert ist. Es wurde berichtet, dass seine Co-Stars für eine Präsentation nach New York geflogen sind. Er wusste aber davon nichts. Wie Fandomwire berichtet, musste Nayyar über einen Monat mit der Ungewissheit leben, ob er noch den Job hat. Durch den Einsatz von Lorre konnte er aber Raj bleiben.

Während Raj und Howard in den Anfängen der Serie noch eher Nebenfiguren waren, entwickelten sie sich schnell zu wichtigen und eigenständigen Figuren mit eigenen Charakterentwicklungen.