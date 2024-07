Charlie Sheen wäre zu „Two and a Half Men“ zurückgekehrt – unter einer absurden Bedingung

Charlie Sheen war das Gesicht der Serie Two and a Half Men. Als er dann gekündigt wurde, waren viele Fans unzufrieden, vor allem mit seinem Ersatz. Doch Charlie Sheen wollte zurückkommen. Seine Bedingung war jedoch unglaublich absurd.

Wieso wurde Charlie Sheen damals gefeuert? Charlie Sheen war zur Zeit von Two and a Half Men eine der größten TV-Persönlichkeiten. Doch nach 8 Staffeln wurde er plötzlich gefeuert. Laut The Guardian lag das vor allem an Anfeindungen gegenüber dem Co-Creator der Serie, Chuck Lorre, und seinem übermäßigen Drogenkonsum.

Die Arbeit mit Sheen soll so schlimm gewesen sein, dass Jon Cryer bis heute mit ihm keine großen Projekte machen würde. Nach 8 Staffeln wurde Sheen’s Figur aus der Serie geschrieben und durch Walden Schmidt, gespielt von Ashton Kutcher, ersetzt. Sheen wäre aber wohl zurückgekehrt, hätte sich das Studio auf seine absurden Bedingungen eingelassen.

Charlie Sheen wäre der erfolgreichste Serien-Star geworden

Was hat Charlie Sheen für eine Rückkehr gefordert? In einem Interview von der TODAY-Show mit Jeff Rossen sprach Charlie Sheen über die damals aktuelle Situation mit seiner Kündigung und seinem Zwist mit CBS, dem Studio hinter Two and a Half Men. Dort sagt er, er würde zurückkommen, wenn die Summe stimmt.

Er wäre wiedergekommen, wenn man seine Gage auf 3 Millionen Dollar (knapp 2,7 Millionen Euro) pro Folge erhöht hätte. Sheen hatte zu seiner erfolgreichsten Zeit mit Two and a Half Men schon eine enorme Gage. In seiner letzten Folge machte er laut Screen Rant pro Folge 1,8 Millionen Dollar (knapp 1,7 Millionen Euro).

Das ist eine enorme Summe, wenn man bedenkt, dass es bis heute keinen Schauspieler gab, der 3 Millionen Dollar pro Folge einer Serie bekommen hat. Laut The Richest liegt der höchste Wert bei 2 Millionen Dollar (knapp 1,8 Millionen Euro) pro Folge für Jennifer Aniston und Reese Witherspoon für die Serie The Morning Show von Apple.

Seine Argumente für diese horrende Summe wirken aber nicht sonderlich glaubwürdig. Er sagt in dem Interview, er sei unterbezahlt im Vergleich zu CBS, die viel mehr Geld machen und er brauche ja auch eine Entschädigung für die Sache mit der Kündigung. So erwähnt er auch, dass CBS ihm eine Entschuldigung schuldet, während sie seine Füße lecken.

In dem Interview wirkt er noch recht wütend und ein wenig zu überzeugt von sich selber. Er spricht dabei auch von Tigerblut und Adonis-DNA, die ihn von normalen Menschen unterscheidet. Letztendlich wurde nichts aus der Rückkehr, auch wenn sich die Wogen von Sheen und Lorre später geglättet haben.