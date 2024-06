Nach Two and a Half Men würde „Alan“ keine Serie mehr mit Charlie Sheen drehen

Two and a Half Men war in den 2000ern eine der größten Sitcoms. Charlie Sheen war eine gewisse Zeit lang einer der am besten bezahlten Serien-Darsteller. Doch er wurde gefeuert und auch sein Co-Star würde nicht mehr an so einem großen Projekt mit ihm arbeiten wollen.

Wieso wurde Charlie Sheen damals gefeuert? Obwohl Two and a Half Men zu seiner Zeit eine der größten Serien aller Zeiten war, wurde Charlie Sheen 2011 gefeuert. Wie The Guardian in einem Artikel erklärte, lag es wohl an seinem Drogenkonsum und seinen Anfeindungen gegen Chuck Lorre, den Co-Creator der Serie.

Nach acht Staffeln wurde Charlie dann ersetzt und für die letzten vier Staffeln waren Walden, gespielt von Ashton Kutcher und Alan, gespielt von Jon Cryer, die neuen Hauptdarsteller der Serie. Jon Cryer hat mit Serien-Bruder Charlie Sheen zwar seinen Frieden geschlossen, doch mit ihm arbeiten würde er auch nicht mehr, wie er in einem Interview verrät.

Einen Trailer zur 11. Staffel findet ihr hier:

Sheen feindete auch Cryer an

In der The Meredith Vieira Show wird Jon Cryer 2015 darauf angesprochen, dass er ja eine öffentliche Stellungnahme als Unterstützung für Charlie veröffentlichen wollte. Doch dann erfuhr er, was Sheen über ihn gesagt hat.

Laut Cryer soll Sheen ihn kurz vorher einen Verräter, Überläufer und Troll genannt haben.

Nachdem er das erfahren hatte, veröffentlichte Cryer das Statement nicht mehr und machte sich über die Anfeindungen von Charlie lustig. Jahre später schloss er aber mit Sheen Frieden. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass wir die beiden wieder in einem größeren Projekt oder einer Serie zusammen sehen werden.

Er sei zwar froh, dass es Charlie Sheen besser geht und wünsche ihm alles Gute. Er habe aber schon Jahre nicht mehr mit ihm gesprochen und ein größeres Projekt könne er sich auch nicht mehr vorstellen, wie Entertainment Weekly im Februar 2024 berichtete.

Ich liebe ihn, ich wünsche ihm das Beste, er soll für den Rest seines Lebens bei guter Gesundheit leben, aber ich weiß nicht, ob ich mit ihm für längere Zeit ins Geschäft kommen möchte. Jon Cryer über eine erneute Zusammenarbeit mit Charlie Sheen. (Quelle: Entertainment Weekly)

Zwar ist das kein definitives Nein, abseits von kleinen Projekten, kann man aber davon ausgehen, dass wir keine Serie mehr mit den beiden Darstellern bekommen.

Two and a Half Men lebte vor allem von der Dynamik zwischen Alan und Charlie. Beide waren das komplette Gegenteil vom jeweils anderen, doch genau das hat den Charme der Serie ausgemacht. Auch mit dem Co-Creator Chuck Lorre soll sich Sheen nach dem Fiasko wieder versöhnt haben.

Sowohl Sheen als auch Cryer blieben ihrer Linie treu und spielten nach der Show auch in anderen Comedy-Serien mit. Cryer versuchte sich sogar an einer ikonischen Bösewicht-Rolle und spielte in verschiedenen DC-Serien Lex Luthor, den Gegenspieler von Superman. Ein anderer ikonischer Sitcom-Darsteller wäre fast gefeuert worden, noch bevor die Serie begann: „Al Bundy“ wäre in Eine schrecklich nette Familie fast gefeuert worden, noch bevor die Serie richtig gestartet ist