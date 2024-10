Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen

In einem Mix aus Among Us und Cult of the Lamb lässt euch ein neues Party-Spiel auf Steam einen uralten Schrecken beschwören. Für Interessierte gibt es eine kostenlose Demo.

Von welchem Spiel ist die Rede? Ritual Night ist ein Party-Spiel für 4 bis 8 Spieler. Ihr schlüpft entweder in die Rolle eines Monsters oder die eines als Monster getarnten Menschen. Je nachdem wird es euer Ziel sein, ein magisches Ritual durchzuführen, oder es zu sabotieren.

Ritual Night wird von Outfox Games entwickelt, einem neunköpfigen Indie-Studio. In einem offiziellen Reveal-Trailer zeigen die Entwickler, was euch erwartet. Ihr könnt aber auch gleich selbst loslegen, eine kostenlose Demo findet ihr auf Steam.

Among Us mit Cthulhu-Kult

Wie spielt sich Ritual Night? Vom grundlegenden Spielprinzip her erinnert das Spiel an den Indie-Hit Among Us. Ihr spielt hier aber keine Astronauten, sondern Anhänger eines Kults – Cult of the Lamb lässt grüßen. Als Kultisten-Monster seid ihr in einem Schloss unterwegs und versucht, euren Gebieter Cthulhu zu beschwören.

Unter den Monstern befinden sich auch Menschen in Verkleidung. Die versuchen, das Ritual zu sabotieren und ein paar magische Gegenstände einzustecken. Dazu tarnt ihr euch zum Beispiel als NPC, um beim Erkunden des Schlosses unauffällig zu bleiben.

So entsteht ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die Monster die Menschen beseitigen wollen, während sich die Menschen am liebsten gar nicht erst erwischen lassen. Zufällig verteilte Fähigkeiten lassen euch jedes Mal neue Strategien ausprobieren, um euer Ziel zu erreichen.

Gehört ihr zu denen, die in Among Us immer gleich als erste aus dem Spiel fliegen, könnte sich Ritual Night für euch trotzdem lohnen. Denn nur, weil ihr enttarnt wurdet (oder fälschlicherweise verdächtigt), heißt das nicht, dass das Spiel für euch rum ist. In Ritual Night bekommt ihr immer eine zweite Chance.

Wann erscheint das Spiel? Ritual Night erscheint am 4. November 2024 auf Steam, Mac, iOS und Android. Auf Mobile ist das Spiel Free2Play, auf allen anderen Plattformen kostet es 4,99 €. Konsolenversionen schließen die Entwickler nicht aus, bestätigt ist aber noch nichts.

