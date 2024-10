Steam: Im neuen Shooter Strinova könnt ihr zwischen den Dimensionen wechseln – hat schon vor Release 15.000 Spieler

Im Rahmen des Steam Next Fest gab es eine kostenlose Demo für den Shooter Strinova. Die wurde von fast 15.000 Spielern ausprobiert und erweitert das Genre buchstäblich um eine neue Dimension.

Was für ein Spiel ist Strinova? Es handelt sich dabei um einen Multiplayer-Hero-Shooter. Darin tretet ihr in 5v5-Partien gegen andere Spieler an. Euch stehen mehrere Charaktere mit festen Rollen wie „Support“ oder „Duelist“ zur Auswahl. Jeder Held fördert mit seinen Fähigkeiten einen bestimmten Spielstil.

Vergleicht man es mit anderen Hero-Shootern auf dem Markt, sticht das Spiel vom Entwicklerstudio iDreamSky durch seinen Anime-Look hervor. Passend dazu gibt es euch allerdings auch eine neue Mechanik an die Hand. In Strinova könnt ihr beliebig zwischen einer 2D- und einer 3D-Form wechseln.

Diese Fähigkeit führen die Entwickler bereits in einem Trailer vor:

Was kann die neue Mechanik? Die „Stringification“ – also die Fähigkeit, zwischen einer 2D- und einer 3D-Form zu wechseln – eröffnet euch viele taktische Möglichkeiten. So hilft euch etwa die 2D-Form dabei, Kugeln auszuweichen. Ihr selbst könnt währenddessen aber nicht schießen.

In eurer 2D-Form klebt ihr wie ein Graffiti an Wänden, bleibt dabei aber bewegungsfähig. Aus dieser Position heraus könnt ihr euch verstecken, höhere Positionen erreichen oder einen Überraschungsangriff starten. Aktiviert ihr eure 2D-Fom im freien Fall, werdet ihr wiederum zum Fallschirm und bremst so eure Fallgeschwindigkeit.

Erfolgreiche Demo und Release-Zeitraum

Gibt es eine Demo? Zum Steam Next Fest gab es eine spielbare Demo zu Strinova. Laut SteamDB haben die im Peak fast 15.000 Spieler gleichzeitig gespielt. Die Demo lässt sich zwar noch auf Steam herunterladen, ihr werdet allerdings mit der Meldung begrüßt, dass sie bereits vorbei ist.

Auf welchen Plattformen erscheint Strinova? Das Spiel wurde für den PC auf Steam und im Epic Games Store angekündigt sowie für PS5, Xbox Series X|S und Mobile-Geräte. Einen Release-Zeitraum haben die Entwickler noch nicht genannt, Strinova soll allerdings „bald“ erscheinen.

