Neues Rollenspiel aus Deutschland startet heute auf Steam, könnte optisch ein hübscheres Skyrim sein

Heute erscheint ein neues Fantasy-RPG auf Steam. Entwickelt wird das von einem kleinen deutschen Entwickler. Optisch könnte das Spiel als eine hübschere Version von Skyrim durchgehen, spielerisch hat man sich jedoch an einer noch viel älteren RPG-Perle orientiert.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Fatekeeper, Erstlingswerk des deutschen Entwicklerstudios Paraglacial. Das kleine bayerische Studio besteht aus gerade einmal 13 Entwicklern (bei der Ankündigung waren es sogar nur 10). Fatekeeper erscheint heute, am 2. Juni 2026, auf Steam.

Erstmals angekündigt wurde Fatekeeper am 1. August 2025, und zwar bei einem Showcase von Publisher THQ Nordic. Der Trailer zeigte eine düstere Fantasy-Welt voller Monster, durch die ihr euch mit Schwert und Magie schnetzelt. Dabei geht es auch äußerst brachial zu – der eine oder andere Minotaurenschädel wird hier fachgerecht gespalten.

Den Ankündigungstrailer seht hier hier noch einmal:

Video starten Neues Rollenspiel für Steam zeigt im Trailer Stimmung wie in Elder Scrolls Autoplay

Sieht aus wie Skyrim in hübsch, spielt sich wie Dark Messiah

Was ist das für ein Spiel? Fatekeeper ist im Herzen ein Action-Rollenspiel. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive, von einer Third-Person-Ansicht war bislang nicht die Rede. Rein optisch erinnert das Fantasy-Setting an die Elder-Scrolls-Spiele. Einige der Landschaften, die in den Trailern bereits zu sehen waren, könnten genauso gut aus einem Remake von Skyrim stammen.

Beim Gameplay bedient sich Fatekeeper allerdings an einem noch viel älteren Rollenspiel: Dark Messiah of Might & Magic, aus dem Jahr 2006. Wie in Dark Messiah bezieht ihr auch hier eure Umgebung stark in die Kämpfe mit ein. So könnt ihr Feinde von Klippen werfen oder mit Objekten in der Spielwelt nach ihnen schmeißen.

Wie groß ist der Umfang zum Release? Fatekeeper startet mit einer sehr überschaubaren Spieldauer in den Early Access. Laut den Entwicklern sollt ihr mit etwa 2 Stunden Spielzeit rechnen, die Vollversion soll hingegen rund 15 Stunden lang sein. Je nachdem, wie gut sich die Kämpfe jetzt schon anfühlen, könnte man aber auch sicher länger Spaß mit dem Spiel haben.

Zudem soll das Spiel zum Early Access deutlich günstiger sein als zum 1.0-Release, sagen die Entwickler. Wenn ihr das Gefühl habt, dass dies genau eure Art von Spiel ist, könnte sich frühes Zugreifen also durchaus lohnen. Stand jetzt (11:21 Uhr am 2. Juni 2026) ist der genaue Preis für das Spiel aber noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zu Fatekeeper? Schaut ihr so früh wie möglich ins Spiel rein oder wartet ihr lieber, bis es mehr Inhalt bietet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Seid ihr auf der Suche nach einem echten Skyrim-Ersatz, dann ist ein anderes Rollenspiel auf Steam eine Empfehlung wert. MeinMMO-Autorin Johanna meint nämlich: Ich habe 15 Jahre lang nach einem Ersatz für Sykrim gesucht und jetzt habe ich das Spiel auf Steam gefunden