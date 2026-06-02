Was ist der MeinMMO-Community an MMOs am wichtigsten? Der letzte Platz überrascht uns kein bisschen

Auf MeinMMO tummeln sich viele MMO-Fans, die alleine oder mit anderen große Welten unsicher machen und spaßige Abenteuer erleben möchten. Doch was ist euch an Online-Rollenspielen besonders wichtig? Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet. Jetzt gibt’s die Auswertung!

So hat die MeinMMO-Community geantwortet: Wir wollten von euch wissen: Was ist euch bei MMOs am wichtigsten? Es gab 6 Antwortoptionen zur Wahl und die Stimmen der Teilnehmer verteilen sich wie folgt:

Platz 1: Story, Erkundung & Atmosphäre (Lore, Quests, eine lebendige Open World) – 28 Prozent der Stimmen

Story, Erkundung & Atmosphäre (Lore, Quests, eine lebendige Open World) – 28 Prozent der Stimmen Platz 2: Charakterfortschritt, Loot & Crafting (Klassen-Builds, Rüstungs-Jagd, Berufe) – 25 Prozent

Charakterfortschritt, Loot & Crafting (Klassen-Builds, Rüstungs-Jagd, Berufe) – 25 Prozent Platz 3: Anspruchsvolles PvE & Endgame (Raids, Dungeons, Bosskämpfe) – 22 Prozent

Anspruchsvolles PvE & Endgame (Raids, Dungeons, Bosskämpfe) – 22 Prozent Platz 4: Faires Geschäftsmodell & Support (kein Pay2Win, regelmäßige Updates) – 18 Prozent

Faires Geschäftsmodell & Support (kein Pay2Win, regelmäßige Updates) – 18 Prozent Platz 5: Community, Gilden & Soziales (Zusammenspiel mit Freunden, Events, Rollenspiel) – 5 Prozent

Community, Gilden & Soziales (Zusammenspiel mit Freunden, Events, Rollenspiel) – 5 Prozent Platz 6: Packendes PvP & Wettbewerb (Arenen, Schlachtfelder, Gildenkriege) – 2 Prozent

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu der bisherigen Bilanz von Kickstarter-MMOs:

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Ein Spiegel aktueller Trends

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das Ergebnis? Mein erster Gedanke beim Blick auf das Ergebnis war: „Der letzte Platz überrascht mich gar nicht.“ Auch wenn es da draußen sehr viele extrem erfolgreiche PvP-Games gibt, beweisen MMORPGs wie WoW, Final Fantasy XIV und Elder Scrolls Online seit vielen Jahren, dass man die größtmögliche Zielgruppe mit einem starken PvE-Fokus und optionalen PvP-Inhalten anspricht.

Wer bei seinem MMO auf verpflichtendes PvP setzt, macht das, weil er a) genau auf diese Nische Bock hat oder b) weil kein Geld für nachhaltige PvE-Inhalte da ist und die Hoffnung besteht, dass sich die PvP-Erfahrung lange selbst trägt.

Während sich dieses Credo im Westen schon lange beobachten lässt, sind asiatische AAA-Entwickler erst in den vergangenen Jahren vermehrt dazu übergegangen, den Fokus von kompetitiven PvP-Inhalten auf kooperativen Story- respektive PvE-Content zu verschieben.

Sangtae Yoon, Executive Producer von Chrono Odyssey, untermauerte das vergangenes Jahr mit den internen Zahlen des Teams: Nur etwa 5 bis 10 Prozent aller Spieler würden PvP-Inhalte bevorzugen. Das erklärt, warum sich kommende MMORPGs wie Aion 2 und ArcheAge Chronicles von den Wurzeln ihrer Vorgänger entfernen und ebenfalls deutlich mehr auf PvE setzen wollen.

ArcheAge Chronicles wird ein ganz anderes MMORPG als das erste ArcheAge:

Video starten ArcheAge Chronicles: Trailer zeigt erstmals den Nachfolger von ArcheAge Autoplay

Weniger MMO, mehr Fokus auf die individuelle Erfahrung

Das Umfrage-Ergebnis spiegelt aber auch noch andere Trends im MMO-Genre wider. Die soziale Spielerfahrung in Gilden ist vielen Spielern gar nicht so wichtig. Eine unterhaltsame Story, die lohnende Erkundung einer atmosphärischen Welt und ein motivierender Charakterfortschritt werden von vielen als wichtiger eingestuft.

Genau in diese Kerbe schlagen vermehrt sogenannte MMO-Lite wie Where Winds Meet, Honor of Kings: World oder Soulframe. In denen werdet ihr niemals das „Massively“-Gefühl haben und auf hunderte oder gar tausende Spieler treffen. Dafür erwartet euch in diesen modernen Varianten eine riesige Welt, in der man alleine oder im Koop großen Spaß haben kann.

Doch sind diese MMO-Lite tatsächlich die perfekte Lösung, um eurer Priorisierung gerecht zu werden? Oder würdet ihr euch eine andere Art von Online-Rollenspiel wünschen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Einen der neuen MMO-Lite haben wir uns gerade erst im Detail angeschaut und diverse Stärken entdeckt: 5 Gründe, warum Honor of Kings: World ein spannendes MMO für euch sein könnte