Es gibt einen 4. Teil von Zurück in die Zukunft, aber nur wenige Fans konnten ihn sehen

Sci-Fi-Fans kommen nicht an der Trilogie von Zurück in die Zukunft vorbei. In der Filmreihe, die zwischen 1985 und 1990 erschien, spielt Zeitreisen eine wichtige Rolle. Doch wusstet ihr, dass es eigentlich noch einen 4. Teil gab?

Was ist das für ein 4. Teil? Schon ein Jahr später im Jahr 1991 folgte das Sequel des letzten Teils. Zurück in die Zukunft: The Ride ist allerdings kein Film, der in den Kinos lief, sondern in einer Attraktion im Universal Parks. Dementsprechend konnten nur Besucher in den USA und Japan den 4. Teil sehen.

Dr. Emmett Brown gründet in der Attraktion ein futuristisches Institut für Zeitreisen. Die Fahrgäste steigen in einen DeLorean und erleben mit, wie der Wissenschaftler in das Jahr 2015 aufbricht, um die Stabilität der Zeitachse zu überprüfen. Das Jahr spielt im 2. Teil der Trilogie eine große Rolle.

Es gibt noch weitere Forscher, die die Jahre 1885 und 1955 kontrollieren. Allerdings stiehlt Biff Tannen, der Antagonist der Reihe, den DeLorean. Deshalb machen sich die Besucher auf eine Verfolgungsjagd durch die Zeit. Der Protagonist aus der Trilogie, Marty McFly, kommt leider nicht in der Story vor.

Im folgenden Video seht ihr einen Trailer zum 2. Teil der Zeitreise-Saga:

So denken die Schöpfer über den 4. Teil von Zurück in die Zukunft

Ist die Story offiziell? Die beiden Schöpfer der Saga, Robert Zemeckis und Bob Gale, nahmen nicht aktiv am Erstellungsprozess der Attraktion teil. Allerdings bekam das Projekt ihre Zustimmung und wurde von den beiden anerkannt.

Allerdings: Die beiden Schöpfer stellten klar, dass eine echte, offizielle Fortsetzung niemals kreiert wird. Deshalb wird die Attraktion vermutlich für immer die Fortsetzung bleiben, die Fans sich gewünscht hätten.

Gibt es eine Möglichkeit, die Attraktion zu besuchen? Da Freizeitparks sich thematisch immer wieder an neuere Filme und Franchises anpassen, wurden die Attraktionen mittlerweile in allen Parks ausgetauscht. Am längsten hat es Zurück in die Zukunft: The Ride in Japan ausgehalten. Hier wurde die Attraktion erst 2016 geschlossen und ein Jahr später durch eine Attraktion aus Ich – Einfach unverbesserlich ersetzt.

Wollt ihr die Fahrt trotzdem miterleben, könnt ihr das auf YouTube tun. Dort gibt es nämlich einen Clip von Retro Recipes, der die gesamte Fahrt zeigt. Für das Video wurde Künstliche Intelligenz genutzt, die die Bildqualität verbessert.

Nicht nur Zurück in die Zukunft hat einen geheimen Teil, auch die originale Batman-Trilogie besteht eigentlich aus 4 Teilen. Der weitere Teil ist dieses Mal aber kein Fahrgeschäft, sondern ein Anime: Die beliebte Batman-Trilogie von Christopher Nolan hat eigentlich einen geheimen vierten Film, den kaum jemand kennt