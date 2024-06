Die beliebte Batman-Trilogie von Christopher Nolan hat eigentlich einen geheimen vierten Film, den kaum jemand kennt

In einem Interview stellte Bale klar, dass Nolan die Batman-Trilogie nicht weiter ausschlachten wolle (via Filmstarts ). Es sei seine ursprüngliche Vision gewesen, die Geschichte mit drei Teilen abzuschließen. Und diesen Wunsch respektiere auch Bale.

Looter-Shooter The First Descendant gibt im Trailer sein Release-Datum bekannt

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Allerdings haben sich Nolan und Bale dazu entschlossen, die Trilogie ruhen zu lassen. Bale war seitdem in Filmen wie American Hustle und Thor: Love and Thunder zu sehen. Nolan widmete sich anderen Filmen, die nicht mehr aus dem DC-Universum stammen. Dazu zählen:

In einem vergessenen Film, der neu auf Netflix ist, sieht man 2 Marvel-Stars in Nazi-Uniformen, mit denen man nie rechnen würde

Könnte es einen vierten Teil von Christopher Nolan geben? Nach der Trilogie zu The Dark Knight gab es andere Filmumsetzungen zu Batman. Doch kein Film war so beliebt wie die Reihe von Christopher Nolan. Fans wünschen sich seitdem eine Fortsetzung der düsteren Trilogie.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Allerdings: Der Animationsfilm wurde nicht von Christopher Nolan betreut und ist kein offizieller Teil der Trilogie. Das Produktionsteam räumte ein, dass die Handlung für sich alleinstehen würde, auch wenn sie sich gut in die Trilogie integriert (via Anime News Network ).

Eigentlich ist die Batman-Trilogie von Christopher Nolan mit Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises abgeschlossen. Doch es gibt noch einen vierten Film , den wohl die wenigsten Zuschauer kennen dürften. In diesem Film wird Christian Bale allerdings gegen Stift und Papier ausgetauscht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to