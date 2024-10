Es gibt einen guten Shooter aus Deutschland auf Steam, doch Spieler sagen jetzt: „Das ist nicht mehr Hunt“

Hunt: Showdown gilt als einer der besten Extraction-Shooter auf Steam und hat eine treue Fan-Basis, doch eine Neuerung verärgert die Community.

Was ist gerade bei Hunt los? Am 22. Oktober 2024 hat das deutsche Entwicklerstudio Crytek einen neuen Trailer für Hunt: Showdown 1896, wie das Spiel inzwischen heißt, veröffentlicht. Darin zeigen sie einen neuen Jäger, der die Maske von Ghost Face aus Scream trägt. Der kommt aber gar nicht gut an.

Viele Fans des Spiels bangen um die Identität des Shooters. Hunt: Showdown 1896 bietet ein atmosphärisches, düsteres Fantasy-Western-Setting und zählt eigentlich zu den besten Shootern 2024. Das einzigartige Setting wird auch vom Design der unterschiedlichen Jäger unterstrichen.

Den Trailer seht ihr hier:

Erster Jäger mit fremder Lizenz

Wo liegt das Problem? Mit Ghost Face kommt nun der erste Jäger, der nicht eigens für das Spiel entwickelt wurde. Noch dazu basiert er auf einer Lizenz, die es im Jahr, in dem Hunt spielt, noch gar nicht gab. Die Entwickler haben sich aber eine eigene Hintergrundgeschichte für den Jäger mit der Maske ausgedacht:

Ghost Face hieß früher Nehemia Hexum

Eines Tages fand er eine verwitterte Maske aus Holz, die mit der Zeit knochenbleich geworden war und seine Gedanken mit blutigen Visionen füllte

Eines Nachts setzte er die Maske auf und begab sich ins Bayou, woraufhin er sie nie wieder abgenommen hat

So eine Hintergrundgeschichte ist für Hunt nicht unüblich. Magie war schon lange ein Teil von Hunt, es gibt immerhin auch untote Jäger in dem Spiel. Das einzige, was überhaupt an den Slasher erinnert, ist die Maske. Und genau das ist das Problem vieler Spieler.

Fans fürchten um Immersion und die Identität von Hunt: Showdown

Dadurch, dass man die Maske mit einem bestehenden Franchise assoziiert, bricht sie für viele Spieler die Immersion. Die Angst wächst, dass das Spiel seine einzigartige Identität verliert und zu einem Shooter wird, wie es sie bereits zuhauf gibt. So lesen sich viele Kommentare unter dem Trailer auf YouTube.

Capt1Cuddles: „Das, was alle meine Freunde früher über Hunt gesagt haben, war, dass es einzigartig ist, dass Design und Atmosphäre großartig sind. Ich verstehe zwar, dass Crytek Geld braucht, um ein Unternehmen zu führen, aber wenn das der Weg in die Zukunft ist, wird Hunt das Einzige verlieren, was es wirklich von anderen unterscheidet, und das ist ziemlich traurig.“

gascoigne5627: „Crytek, bitte nicht. Es gibt schon genug Crossover-Gedöns auf dem Markt. Ihr seid einer der wenigen Live-Service-Shooter mit einer echten Identität, bitte gebt das nicht auf.“

Ki115witch: „Das ist nicht mehr Hunt. Das ist ‘Hunt of Duty’. Ein großer Mittelfinger an die Kernspielerschaft.“

Dass es Figuren aus der Popkultur in Videospiele schaffen, ist keine Seltenheit mehr. In Dead by Daylight verfolgt euch seit neuestem Dracula aus Castlevania und in den Online-Lobbys von Call of Duty laufen Leute als Rapperin Nicki Minaj herum. Hunt: Showdown 1896 sollte sich der Meinung vieler Spieler nach gerade von solchen Spielen abheben. Es gibt aber auch diejenigen, die den Aufruhr für überzogen halten.

Hunt: Showdown 1896 ist einer der schwersten Multiplayer-Shooter, die ihr aktuell spielen könnt. Veteranen lieben zwar den Adrenalinrausch eines spannenden Duells, doch Neulinge geben oft auf, bevor sie überhaupt ihren ersten Kill gemacht haben: Chef eines knallharten PvP-Spiels auf Steam verrät: 40 % der Spieler haben noch nie wen umgebracht