Chef eines knallharten PvP-Spiels auf Steam verrät: 40 % der Spieler haben noch nie wen umgebracht

Hunt: Showdown ist schwierig und fast die Hälfte der Spieler schafft den Einstieg in den kompetitiven PvP-Teil des Shooters nicht. Während die Entwickler die starken Veteranen und Free Weekends auf Steam als Grund sehen, machen die Spieler die schlechte Serverperformance und Cheater verantwortlich.

Ist Hunt: Showdown nichts für Anfänger?

Etwas mehr als die Hälfte der Spieler erreicht in Hunt: Showdown den Erfolg “Debut”, für den sie ihren ersten feindlichen Jäger töten müssen. 40 % der Spieler fehlt dieser Erfolg.

Folglich haben diese Spieler den PvP-Teil nie richtig kennengelernt, weil sie das Spiel vorher verlassen, oder nie weiter gespielt haben.

Wenn kaum Neuspieler bleiben, ist das auch ein Problem für die aktuelle Spielerbasis, denn auch in Hardcore-Shootern ist Kundenbindung ein Thema.

Spieler sehen allerdings andere Probleme und kritisieren mangelnde Serverstabilität und zu viele Cheater.

Hunt: Showdown ist für seinen Hardcore-Anspruch bekannt, aber auch für starke Events:

Worum geht es bei Hunt eigentlich? Hunt: Showdown zählt zu den härtesten kompetitiven PVP-Spielern auf Steam. Ihr startet als Jäger in die Welt eines verdrehten Wilden Westens, besiegt Monster und flüchtet mit dem Kopfgeld schnellstmöglich von der Karte.

Dabei begegnen euch andere Spieler, die auch an das Kopfgeld wollen und dabei über eure Leiche gehen. Trotzdem schafft fast die Hälfte den Sprung ins PVP nicht. Erst kürzlich hat Hunt: Showdown ein wichtiges Engine-Update angekündigt.

Aber warum? Wie in den meisten PVP-Spielen sind die Kenntnis der Umgebung, Waffen und Begebenheiten wichtig. Mit Zeit und Übung lernen Spieler, was die besten Verstecke und Taktiken sind und haben so einen Vorteil gegenüber Neuspielern, die Vieles noch lernen müssen. Mit einem Veteranen als Gegenspieler haben die Neulinge also kaum eine Chance. Kleine Erfolge und Verbesserungen bleiben ebenfalls aus, auch wenn es PvE-Content gibt.

Ist das ein Problem? Neulinge und erfahrene Spieler treffen manchmal aufeinander und in den meisten Fällen werden die Anfänger diese Begegnung nicht überleben. Passiert das öfter, verlieren Neuspieler schnell das Interesse an Hunt: Showdown, weil es frustrierend ist, ständig zu sterben und dabei auch den eigenen Fortschritt zu verlieren.

Anders als in CS:GO oder anderen Shooter-Vertretern, in denen der Einstieg wesentlich leichter ist und Erfolge schneller und besser erzielt werden können, gehen manche Spieler in Hunt: Showdown also leer aus. Spieler, die Hunt an einem der freien Wochenenden testen, kaufen sich den Titel also eher nicht und verlassen den Shooter, bevor sie ihn richtig angefangen haben.

Was sind die Konsequenzen? Die Spielerzahlen von Hunt: Showdown wachsen nicht oder werden im schlimmsten Fall reduziert, da frustrierte Spieler, die den PvP-Shooter ausprobieren wollten, womöglich nie wieder zurückkehren. Für ein kompetitives Spiel ist das ein Problem, denn wenn es niemanden gibt, der es mit den Veteranen aufnehmen kann, verlieren auch die den Spaß.

Ich habe 2021 über 700 Stunden Hunt: Showdown gespielt und deswegen solltet ihr das auch tun

Was sagt der Entwickler? David Fifield, General Manager von Hunt: Showdown verrät, dass es schwierig ist, die richtige Balance zu finden. Es gibt bereits einen sehr ausgedehnten PvE-Teil, indem auch Neulinge erste Erfolge feiern können. In den Modi “Trial” und “Training” sind die einzigen fiesen Gegenspieler die PvE-Mobs und Bosse.

Wenn also 40 % der Spieler den eigentlich wichtigsten und spannendsten Teil von Hunt: Showdown nie wirklich kennenlernen können, ist das für Fifield und sein Team ein ernstes Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen. Auch wenn es Spieler gibt, die trotz mieser K/D-Statistik weiterhin Spaß haben und Hunt: Showdown spielen.

Die Spieler sehen andere Probleme

Die Steam-Reviews für den Shooter sind zwar größtenteils positiv, doch bemerken einige Spieler auch andere Probleme und verlieren die Lust an Hunt: Showdown (via Steam). Allerdings liegt es nicht an den gut spielenden Veteranen, die ihnen den Spaß rauben, sondern viel mehr an Cheatern und der fehlerhaften Technik.

So berichten Spieler von Albtraum-Runden, in denen sie kaum Schaden ausrichten können, Treffer nicht zählen oder Mobs, die sie nicht angeschossen haben, plötzlich sie statt des Schützen angreifen. Gleichzeitig machen Gegenspieler vollen Schaden oder schießen über hunderte Meter durch dichte Vegetation – und treffen dabei!

Ein großes Problem für die Spieler ist auch, dass es nur Quickplay für Solo-Spieler gibt. Einzelspieler stehen im normalen Modus also oft 2er- oder 3er-Teams gegenüber, wodurch es für Anfänger noch schwieriger wird. Auch die Serverstabilität wird oft von den Spielern kritisiert.

Die Entwickler von CoD Warzone 2 haben sich für ihren Shooter bereits der Cheater angenommen und bannen diese zum Teil auch in spektakulären Momenten.