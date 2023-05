CS:GO – Spieler gewinnt 1vs4 spektakulär und mit unverschämtem Glück: Schaut euch 21 Sekunden pure Action an

Es gibt diese Momente in Shootern, die keiner glaubt, wenn man sie erzählt. Ein Reddit-Nutzer hat sein unglaubliches Glück in einem fast verlorenen Match in CS:GO (Steam) aufgezeichnet und als Clip ins Netz gestellt.

Die letzte Runde verlief für Few_Willingness_3700 und sein Team schlecht. Zwar lagen sie 15 zu 14 gewonnene Runden vorne, nach den ersten Schusswechseln war er jedoch als einziger Polizist übriggeblieben und musste sich überlegen, wie er gegen vier Terroristen besteht.

Er versteckte sich hinter einer Kiste auf der B-Seite der Inferno-Karte und wartete auf seine Gegenspieler. In dem kurzen Clip ist zu sehen, dass die Kontrahenten an ihm vorbeilaufen, weil sie ihn in einer anderen Richtung vermuten.

Der Spieler eröffnet direkt das Feuer und überrascht die drei Terroristen-Spieler eiskalt. Erst erwischt er den Bombenträger und muss sich dann gegen einen AWP-Schützen behaupten. Der fackelt nicht lange und schießt mit seinem großkalibrigen Scharfschützengewehr, das in den meisten Fällen tödlich ist.

Der Schuss, der die Runde vermutlich beendet hätte, prallt aber an der fallenden Bombe durch den zuvor getöteten Bombenträger ab und rettet dem Polizisten das virtuelle Leben.

Mit der wesentlich schneller schießenden MP5-SD gelingt es ihm, den AWP-Schützen, der den Repetierer erst wieder einsatzbereit machen muss, auszuschalten. Auch der dritte Feind in dem hitzigen Gefecht hat keine Chance.

Schließlich behauptete sich unser Held auch noch gegen den vierten Gegenspieler und holt den Sieg für die Antiterror-Einheit mit 16 zu 14 gewonnenen Runden.

In CS:GO besteht Skill auch daraus, Glück zu haben

Situationen wie diese sind in Counter Strike Global Offensive nicht ungewöhnlich. Mit seinem sehr präzisen Gunplay zählt der mittlerweile elf Jahre alte Shooter zu den beliebtesten Titeln des Genres. Manchmal gehört neben spielerischem Können aber auch eine gehörige Portion Glück dazu.

In der CS-GO-Community werden Clips wie diese gefeiert, auch wenn es für die Verlierer in diesem Fall besonders bitter war, dass ausgerechnet die Bombe ihren Sieg vereitelt.

Eigentlich ist der zeitgezündete Sprengstoff eine Möglichkeit für die Terroristen, den Sieg zu erringen. Vorausgesetzt es gelingt ihnen, den Sprengstoff auch auf den Bombenplatz zu legen. Hier hatte die Physik der Bombe allerdings andere Pläne.

Kommen euch solche Situationen bekannt vor? Dann erzählt uns doch in den Kommentaren, ob ihr auch schonmal so ein richtiger Glückspilz in Counter Strike wart!