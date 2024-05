Vor 2 Jahren hab ich 60 € für Warhammer 3 auf Steam verschwendet – Jetzt soll’s endlich gut sein

Vielleicht lohnen sich die 60 €, die ich vor 2 Jahren in Total War: Warhammer 3 versenkt habe, ja nun 2 Jahre später doch. Wenn ich wohl auch in den sauren Apfel beißen und noch mal 22 € hinterherwerfen muss.

Die Steam-Reviews, die allgemein immer noch mäßig sind, sind in den letzten 30 Tagen auf „sehr positiv“ hochgeschnellt. Und unser Experte Grothaus lobt das Spiel in höchsten Tönen.

Ja, man kann sagen: 60 € für 33 Stunden ist ja gar nicht schlecht. Aber so viel Spaß haben mir die 33 Stunden echt nicht gemacht. Das war mehr ein „Jetzt hab ich’s schon bezahlt, da muss auch was bei herumkommen“-Spielen.

