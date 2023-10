Großes Spiel zu Warhammer auf Steam galt als Meilenstein – Aber ein Streit zwischen Entwicklern und Fans eskaliert gerade

Die ganze Situation sei bescheiden. Die Fans werfen den Entwicklern vor, arrogant zu sein. Sie höben die Preise an und verbieten dann, darüber zu diskutieren, dass das unfair sei. Das alles arte in einem Kampf gegen die Community aus, anstatt sich um eine Lösung zu bemühen.

Die Entwickler haben in einem neuen Foren-Post erklärt, dass von nun an der Austausch auf Steam stärker moderiert werde. Aufrufe zum Boykott, Fragen nach einem neuen Total War und allgemein Konversationen, die dem Ziel der Diskussion nicht beitragen, werden gelöscht.

Beim Testen von Shadows of Change war der DLC ziemlich gut , da doch mehr im Pack steckt als der Name vermuten lässt.

Total War: Warhammer 3 verbindet eine berühmte Strategiespiel-Reihe mit einem beliebten Fantasy-Universum. Zu Release kam das Spiel auf Steam äußerst gut an, trotz einiger technischer Probleme. Dann folgte ein Schock für die Fans: die Preise für DLCs stiegen so enorm an, dass die Leute sogar zum Boykott aufriefen. Jetzt reagieren die Entwickler, aber falsch, findet die Community.

Insert

You are going to send email to