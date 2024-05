Deutsches MMORPG boomt: Spieler-Rekord bei Steam, auf Twitch ist nur WoW größer

Das deutsche MMORPG Albion Online boomt mit dem Start des neuen Servers in Europa. Auf Steam hat man die Peak-Spielerzahl mehr als verdoppelt, auf Twitch schnellen die Zuschauerzahlen nach oben: Aktuell ist bei den MMORPG nur WoW größer.

Was ist in Albion Online los?

Der dritte Server zum MMORPG Albion Online ist am 29. April gestartet: Albion Europe. Nach Asien und Nordamerika gibt es das MMORPG aus Berlin nun erstmals mit einem europäischen Server.

Albion Online lockt die Spieler mit einer neuen, verbesserten Version.

Das Entscheidende: Die Welt ist noch unberührt. Das heißt, alle fangen bei Null an.

Albion Online im Höhenflug

Wie groß ist der Boom? Das MMORPG platzt gerade aus allen Nähten. Auf dem Server kommt es zu Warteschlangen. Ein Screen der polnischen Seite mmorpg.org.pl zeigt, dass 8.312 Spieler in der Warteschlange hingen.

Auf Steam erreichte das MMORPG am 29. April 27.208 Spieler – das ist der Allzeit-Höchstwert. Mehr Spieler als in den letzten Tagen hatte Albion Online nie. Im Vergleich zum Peak im März 2024 waren das mehr als doppelt so viele Spieler, die gleichzeitig online waren.

Auf Twitch sind die Zuschauerzahlen in den letzten 7 Tagen um 177 % gestiegen. Nur WoW ist bei den MMORPGs dort noch größer.

Der Reiz des neuen Servers beflügelt Sandbox-MMORPG

Das steckt dahinter: Bei Sandbox-MMORPGs wie Albion Online gibt es einen „Frische Server“-Effekt wie bei Browser-Games.

Wenn ein neuer Server startet und alles frisch ist, entsteht ein großer Hype darum, wer sich durchsetzt, die wichtigsten Meilensteine erreichen und eine Machtposition aufbauen kann. Mit der Zeit wird so ein Server dann stabiler und damit auch langweiliger.

In Sandbox-MMORPGs ist ein „neuer Server“ wie ein Wipe in Escape from Tarkov. Alles ist auf Null, alles ist neu und spannend. Das führt zu so einem Boom, vergleichbar mit dem Release eines neuen MMORPGs. Auch dort sind bekanntlich die ersten Stunden die schönsten Stunden.

