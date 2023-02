Neues Survival-Spiel auf Steam sieht aus wie ARK, aber mit Insekten statt Dinos – Erscheint schon im März

Smalland: Survive the Wilds (PC) ist ein kommendes Survival-Spiel auf Steam. Entwickelt wird der Titel von Merge Games. In einem neuen Trailer gab der Titel nun sein Release-Date bekannt.

Was zeichnet das Spiel aus? In Smalland: Survive the Wilds werdet ihr auf die Größe von Insekten geschrumpft und müsst in der Wildnis um das Überleben kämpfen. Zu diesem Zweck könnt ihr kooperativ mit Freunden nützliche Gegenstände herstellen und ein Lager bauen. Letzteres ist sowohl am Boden als auch hoch oben in den Bäumen möglich.

Das Setting des Survival-Titels erinnert an Grounded, doch Smalland: Survive the Wilds soll neben dem Online-Koop auch einen PvP-Modus erhalten, den der Host des Spiels in den Einstellungen aktivieren kann.

Zudem werden die Insekten und Tiere, die euch sonst das Leben erschweren, eines eurer wichtigsten Mittel im Kampf um das Überleben sein. Diese könnt ihr in Smalland: Survive the Wilds zähmen und für euren Zweck nutzen – egal ob ihr mit einer Spinne luftige Höhen erklimmt, auf einem Grasshüpfer durch die Wildnis springt oder auf dem Rücken einer Libelle zu entfernten Orten fliegt.

Durch das Zähmen und Reiten von Tieren erinnert Smalland: Survive the Wilds an den Genre-Konkurrenten ARK: Survival Evolved, wobei die Dinos durch gewöhnliche Insekten und Tiere ausgetauscht wurden.

Trailer präsentiert Gameplay des Überlebenskampfes

Was zeigt der Trailer? Der zeigt einige Elemente des Gameplay. Mit den folgenden Timestamps könnt ihr zu beispielhaften Szenen springen.

00:26 – Showcase eines gebauten Gebäudes und fliegen mit einem Ballon

00:32 – Hangeln an einer Liane und fliegen mit Insektenflügeln

00:37 – Abbau von Ressourcen

00:42 – Reiten von Grasshüpfern

00:45 – Kampf mit Nahkampfwaffen sowie Pfeil und Bogen gegen verschiedene Insekten und Spinnen

00:57 – Bau eines Gebäudes und Charakter Customization

Wann erscheint Smalland: Survive the Wilds? Das Survival-Spiel soll am 29. März 2023 auf Steam und im Epic Games Store im Early Access erscheinen.

