Wir von MeinMMO schauen uns an, welche Survival-Games 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oder PC erscheinen werden. Diese kommenden Spiele solltet ihr beobachten, wenn ihr auf Überleben, Horror oder den ganz besonderen Kick steht.

In dieser Liste werfen wir einen Blick auf verschiedene Vertreter des Survival-Genres, die 2022 erscheinen sollen. Mit dabei sind Multiplayer-Games für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie Exklusivtitel und Singleplayer-Spiele.

Die Auswahl ist dabei eine persönliche Einschätzung des Autors mit vielversprechenden Titeln oder Survival-Games mit besonderen Ideen. Ihr findet hier unter Umständen auch den ein oder anderen Geheimtipp, den ihr sonst nicht auf dem Schirm hättet.

Wo sich die Spiele schlussendlich einreihen werden, kann erst nach ihrem Release endgültig gesagt werden. So lange findet ihr hier auf MeinMMO die besten Survival-Games 2022 für PlayStation, Xbox und PC.

Update: Die Liste wurde am 3. Januar 2022 aktualisiert:

Wir haben neue Informationen zu Spielen in der Liste ergänzt

Icarus ist mittlerweile erschienen und verschwindet aus der Liste

Nightingale ist unser Neuzugang auf der Liste

Der Ausblick wurde gekürzt, um den Fokus stärker auf 2022 zu legen

Es gibt außerdem neues Gameplay zu einigen der kommenden Spiele. Einige Ausschnitte findet ihr direkt hier:

Seht hier Gameplay zu 5 neuen Survival-Spielen, auf die ihr euch 2021 und 2022 freuen könnt

Dying Light 2

Entwickler/Publisher: Techland | Release: 4. Februar 2022 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S | Spieler: Singleplayer mit Koop

Das ist Dying Light 2: Der Survival-Titel Dying Light 2 spielt in einer mit Zombies verseuchten, postapokalyptischen Welt. Ihr steuert selbst einen Infizierten in einer Stadt, von dem jedoch die Zukunft der verbleibenden Menschen abhängt.

Dying Light 2 führt den äußerst beliebten ersten Teil weiter, der bereits für seine außergewöhnlichen Parcours-Einlagen und sein rasantes Gameplay gelobt wurde. Der Nachfolger bringt nun noch viele Entscheidungen, mit denen ihr die Konsequenzen für die Gesellschaft aktiv bestimmt.

Während der Story erkundet ihr die Stadt in rasantem Tempo und mit akrobatischen Leistungen, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen, Ressourcen zu beschaffen oder Leute zu schützen. Ein Koop-Modus erlaubt es euch, in Dying Light 2 sogar mit bis zu drei weiteren Spielern zu viert zusammenzuspielen.

So hart ist das Überleben: Dying Light 2 setzt auf schnelles und actionreiches Gameplay. Dementsprechend hängt das Überleben stark von euren eigenen Fähigkeiten ab. Bereits im ersten Teil hattet ihr zumeist zwei Möglichkeiten, mit Gefahren umzugehen.

Entweder, ihr habt größere Gegner-Massen vermieden, indem ihr flink über Dächer, Autos und Gelände geklettert und geturnt seid. Oder ihr habt euch den Gegnern gestellt und sie bekämpft. Auch Dying Light 2 will anscheinend auf ein solches System setzen.

Ihr selbst seid durch eure Infektion mit bestimmten Fähigkeiten gesegnet, die euch im Abenteuer helfen. Ihr seid schneller und stärker als die meisten Menschen, was es euch erlaubt, besonders gefährliche Gegenden zu betreten, die euch aber auch zum Verhängnis werden können.

Besonders interessant: Es gibt nur eine einzige Knarre im Spiel, die meiste Zeit werdet ihr auf Nahkampf und Flucht und Beweglichkeit setzen. In Deutschland wird Dying Light 2 nur als geschnittene Fassung mit weniger Brutalität erscheinen.

Alles, was ihr zu dem neuen Survival-Spiel Dying Light 2 wissen müsst – mit Gameplay

Das erwarten wir vom Spiel:

Rasantes und actionlastiges Gameplay

Dynamische Gegner, die auf ihre Umgebung und die Tages- und Nachtzeit reagieren

Akrobatische Einlagen

Eine gute Balance aus Story und Gameplay

Wann und wo ist der Release? Mit einer weiteren Verschiebung haben die Entwickler angekündigt, dass Dying Light 2 erst 2022 erscheint, am 4. Februar. MeinMMO konnte sich bereits vorab ein Bild von Dying Light 2 machen:

In Dying Light 2 müsst ihr ständig schwere Entscheidungen treffen, doch genau das hat mich gefesselt

Sons of the Forest

Entwickler/Publisher: Endnight Games | Release: 2022 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC | Spieler: Singleplayer, evtl. mit Koop

Das ist Sons of the Forest: Das Survival-Spiel ist das Sequel zum 2018 erschienenen The Forest. Es wurde bereits Ende 2019 angekündigt und seitdem war es eher still um das neue Game, zumindest bis Ende 2020 plötzlich ein neuer Trailer erschien.

Im ersten Trailer ist zu sehen, wie eine Spezialeinheit mit dem Auftrag, “Dämonen” zu töten in einem Helikopter fliegt. Sie werden jedoch von Monstern angegriffen und stürzen ab.

Der zweite Trailer zeigt anschließend mehr Gameplay und es ist zu sehen, wie gegen bekannte Mutanten und Kannibalen aus dem ersten Teil gekämpft wird, teilweise mit neuen Schusswaffen. Dazu gibt es offenbar eine freundliche Mutantin, die als Verbündete agiert. Zur Story gibt es aber noch keine konkreten Infos.

So hart ist das Überleben: Bisher gibt es noch keine genaueren Informationen zu Sons of the Forest. Allerdings wird es sich als Sequel zu The Forest vermutlich stark an dessen Gameplay orientieren.

Essen und Trinken wären dann zwar Notwendigkeiten, die eigentliche Gefahr ginge aber von den Kreaturen der Insel aus. Der Wald ist voller Mutanten, von denen euch die wenigsten freundlich gesinnt sind – wenn euch überhaupt welche nicht direkt als Nahrung ansehen.

Schon in The Forest hab es gefährliche Mutanten und Kannibalen. Sons of the Forest soll noch mehr neue Gegner haben.

Das erwarten wir vom Spiel:

Ein ausgeprägter Horror-Aspekt mit Mutanten und schaurigen Kreaturen

Eine Fortsetzung der Story aus dem ersten Teil

Hübsche, idyllische Umgebungen als Kontrast zum Horror der Insel

Crafting und Bau, die bereits in Teil 1 stark präsent waren

Wann und wo ist der Release? Sons of the Forest soll am 20. Mai 2022 und vorerst wohl nur auf dem PC erscheinen. Wir haben in unserem Special für euch alles zu Release, Story und Gameplay von Sons of the Forest zusammengefasst.

Nightingale

Entwickler/Publisher: Inflexion Games | Release: voraussichtlich 2022 | Modell: TBA | Plattformen: PC | Spieler: Multiplayer

Seht hier den Trailer zum neuen Survival-MMO Nightingale, das an Valheim erinnert

Das ist Nightingale: Nightingale spielt in einem viktorianischen Fantasy-Setting, sogenannter “Gaslight Fantasy”. Es wird entwickelt von Inflexion Games, bestehend aus Veteranen des legendären RPG-Studios BioWare.

Ihr spielt dabei einen Weltenwanderer, welcher verschiedene Welten bereist auf der Suche nach einer neuen Heimat für die Menschen. Denn eine magische Katastrophe droht, ihr altes Zuhause zu vernichten.

Diese neuen Welten werden jedoch schon bewohnt von wundersamen Fae-Kreaturen, die euch nicht unbedingt freundlich gesonnen sind. Mit verschiedenen Werkzeugen und Waffen sollt ihr euch verteidigen können, um einen Außenposten für die Menschheit zu errichten.

So hart ist das Überleben: Wir wissen aktuell noch nicht, ob es klassische Survival-Elemente wie Hunger und Durst geben wird. Da ihr jedoch Obst und Gemüse anbauen könnt, spricht das für solche Mechaniken.

Außerdem spielen Crafting und Bau eine große Rolle. So könnt ihr euch eigene Häuser und Siedlungen bauen, Felder bestellen und mit anderen Spielern zusammen Verteidigungslinien gegen die Fae errichten. Nightingale bietet auch verschiedene Biome wie Wälder, Sümpfe und Wüsten.

Dabei wandert ihr durch verschiedene, immer gefährlicher werdende Welten. Der größte Überlebens-Faktor werden dementsprechend vermutlich die Gegner sein, derer ihr euch erwehren müsst.

Das erwarten wir vom Spiel:

Ein einzigartiges “Gaslight”-Setting mit entsprechender Optik

Abgefahrene, feenartige Monster als Gegner

Viel Koop-Gameplay mit PvE und gemeinschaftlichem Basenbau

Hoffentlich RPG-Elemente, die dem Vermächtnis von BioWare gerecht werden

Wann und wo ist der Release? Einen offiziellen Release gibt es noch nicht, jedoch gehen wir davon aus, dass Nightingale noch 2022 für den PC erscheinen wird. Wenn ihr euch das Spiel anschauen wollt, könnt ihr euch für die Spieltests auf der offiziellen Seite registrieren.

V Rising

Entwickler/Publisher: Stunlock Studios | Release: TBA | Modell: TBA | Plattformen: PC (Steam); Konsolen noch nicht angekündigt | Spieler: Multiplayer

Das ist V Rising: In V Rising spielt ihr einen Vampir und baut euch euer eigenes Schloss. Das dauert jedoch eine Weile, denn am Anfang des Spiels erwacht ihr nackt und machtlos in eurem Sarg und müsst erst einmal wieder zu Kräften kommen.

Dazu überfallt ihr Menschen und Tiere, um ihnen das Blut abzuzapfen und euch so zu stärken. Je nachdem, wen ihr da aussaugt, erhaltet ihr sogar spezielle Buffs. Pro Server sollen dabei 50 Schlösser von verschiedenen Vampiren Platz haben.

Gespielt wird dabei in isometrischer Perspektive („schräg von oben“) und mit starkem Fokus auf das Kampfsystem. Ihr könnt zu Fuß, zu Pferde oder mit Magie kämpfen. Das Studio, Stunlock, betont seine Expertise mit Arena-Kämpfen wie aus Battlerite und verspricht, dass V Rising ähnlich actionreich wird.

So hart ist das Überleben: Screenshots bisher zeigen noch nichts zu verschiedenen Überlebens-Systemen. Sicher ist nur, dass ihr Blut braucht, um zu überleben und euch zu stärken. Das müsst ihr aber erst einmal besorgen.

Dörfer und Städte könnt ihr überfallen, aber die Menschen setzen sich mit Sicherheit zur Wehr, wenn ihr dort aufkreuzt. Auch Wildtiere werden euch ihren Lebenssaft nicht freiwillig geben. Sterbt ihr, verliert ihr eure Beute und müsst sie erst einmal wieder aufsammeln.

Besonderer Clou: Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, der jedoch umgekehrt ist zu dem, was ihr sonst so von Survival-Spielen kennt. Normalerweise ist es nachts gefährlicher draußen. Da ihr jedoch in V Rising selbst ein „Monster“ spielt, seid ihr nachts stärker und die Jagd nach Blut fällt euch leichter, während das Tageslicht euch zu verbrennen droht.

Nachts durch Dörfer streifen auf der Suche nach Beute – Was soll schon schiefgehen?

Das erwarten wir von V Rising:

ein ausgefeiltes Kampfsystem mit Fähigkeiten, berittenem Kampf und vielen unterschiedlichen Waffen

riesige Schlösser im Gothic-Stil zum darin wohnen und ausbauen

düstere Atmosphäre, wenn wir nachts auf Jagd gehen und hoffentlich wirklich gefährliches Tageslicht

verschiedene Blut-Sorten, um den eigenen Spielstil zu verstärken

Wann ist der Release? Noch gibt es kein Release-Datum, aber eine erste Beta lief bereits Ende 2021. 2022 soll zudem eine Closed Beta starten. Ihr könnt euch auf der offiziellen Seite dafür anmelden (via playvrising.com). V Rising soll auf Steam erscheinen, zu PlayStation und Xbox gibt es noch keine Information.