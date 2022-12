2023 wird ein absolut irres Jahr für jeden, der Survival-Games mag – 5 starke Titel kommen neu

2022 endete mit einigen starken Spielen, aber 2023 wird erst so richtig spannend, findet zumindest MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus. Denn vor allem was seine Leidenschaft angeht, die Survival-Games, bringt das kommende Jahr eine Riesenladung an potentiellen Hits mit sich.

Wann immer ich auf die kommenden Releases für 2023 schaue, beiße ich mir ungeduldig auf die Unterlippe. Da sind einfach ein paar Titel dabei, die ich wirklich dringend zocken will. Und das liegt nicht daran, dass die vergangenen Monate irgendwie schlecht gewesen wären.

2022 hat schon gut abgeliefert. In Total War: Warhammer 3 allein habe ich hunderte Stunden versenkt, mDiablo Immortal hat mir richtig gut gefallen und Elden Ring hat viele Spieler begeistert – wenn auch nicht mich. Einfach nicht unbedingt mein Spiel.

Jetzt, am Ende des Jahres, versinke ich total im neuen WoW-Addon Dragonflight, das nach Shadowlands endlich wieder auf einem richtig guten Weg ist. Nur in meinem Lieblings-Genre war ziemlich wenig los.

Aber der Survival-Sektor blieb irgendwie etwas brach liegen. V Rising kam als überraschender Sommerhit auf Steam, Dying Light 2 hat ebenfalls für einige Stunden unterhalten. Sonst findet sich 2022 aber kein wirklich nennenswerter Titel im Genre wieder.

Dafür bringt es 2023 nun richtig dick mit sich. Über das ganze Jahr hinweg kommen so viele Titel, die ich mir unbedingt ansehen will, dass ich gar nicht weiß, wie ich die alle unterkriegen soll.

Ihr findet in meiner Liste die kommenden Survival-Games 2023 im Detail. Hier stelle ich euch lediglich 5 Highlights vor, auf die ich mich so richtig freue. Im Video findet ihr die 5 Spiele-Highlights 2023 aus der Redaktion, darunter auch einige aus meiner Liste hier:

1. Return to Moria

Normalerweise verrate ich das absolute Highlight in meinen Listen nicht sofort, aber für mein meist-erwartetes Survival-Game 2023 mache ich eine Ausnahme.

Return to Moria hat mich nämlich zur Vorstellung in nur einer Minute überzeugt und bis jetzt kann ich an kein Survival-Game denken, auf das ich mich mehr freue, obwohl noch kein konkreter Release bekannt ist.

Eine Gruppe von Zwergen baut in den Bergen von Mittelerde ihre Basis untertage, schmiedet meisterhafte Rüstungen und muss sich gegen die dunklen Gefahren aus der Tiefe wehren. Mir fällt nur wenig ein, was das Spiel noch besser für mich machen würde.

Dass ich dann auch noch im Koop spielen und mindestens meinen Kollegen Maik Schneider dazu verpflichten … äh, einladen kann, mitzuspielen, setzt dem Ganzen die Krone auf. Ich lasse aber besser Bilder für das Spiel sprechen, hier der Trailer:

2. Nightingale

Nightingale steht für mich fast schon auf einer Stufe mit Return to Moria. Das hat mich, ähnlich wie das Herr-der-Ringe-Spiel, schon mit den ersten Bildern gefangen. Das Indie-Game hat ein einzigartiges „Gaslight Fantasy“-Setting im viktorianischen Stil. Dafür habe ich eine große Schwäche.

Die Story ist dabei recht direkt: die Erde droht, von einem kosmischen Sturm oder so etwas zerstört zu werden und mit Hilfe von Portalen und Magie sollen wir nun Welten erkunden, um eine neue Heimat zu finden.

Dabei begegnen wir allerhand mystischer Kreaturen wie Feen und kämpfen ums nackte Überleben. Was Nightingale neben dem Setting für mich besonders macht: historische Figuren wie die berühmte Wissenschaftlerin Marie Curie sollen ebenfalls eine Rolle spielen!

Nightingale verzichtet dabei vollkommen auf PvP, sodass alle Welten alleine oder mit Freunden im eigenen Tempo erkundet werden können – sogar weitgehend friedlich, wie es im Interview hieß.

Nightingale sollte schon 2022 in den Early Access starten, kommt nun aber doch erst irgendwann 2023. Optisch macht das Spiel schon jetzt einiges her und erinnert ein wenig an New World:

3. Sons of the Forest

Zu The Forest habe ich bisher mehr gelesen und gesehen, als es wirklich gespielt. Der erste Teil ist bekannt für sein episodisches und storygetriebenes Gameplay mit verschiedenen Enden. Nachdem ich aber alle Enden in Videos gesehen und die Story im Wiki nachgelesen habe, erschienen mir mehrere Durchläufe nicht mehr so wahnsinnig interessant.

Trotzdem zählt The Forest zu den besten Survival-Games überhaupt, auch was die Bewertungen angeht. Mit über 95 % positiven Reviews auf Steam und hunderttausenden Spielern definitiv ein beliebtes Spiel.

Und tatsächlich finde ich dieses Groteske, eine Insel voller Mutanten und Kannibalen, gefährlicher Orte und Geheimnisse ansprechend. Das hat etwas Postapokalyptisches, ohne das typisch „dreckige“ Raider-Flair, wie es Fallout oder S.T.A.L.K.E.R. mit sich bringen.

Entsprechend freue ich mich darauf, die Story von The Forest in Sons of the Forest weitergeführt zu sehen. Denn offenbar wurde der kleine Timmy erwachsen und kehrt zu dieser geheimnisvollen Insel zurück …

In meinem Hub findet ihr alle Infos zu Sons of the Forest. Eigentlich sollte das Spiel schon 2022 erscheinen, kommt nun aber nach einigen Verschiebungen am 23. Februar 2023. Die Informationen sind leider ziemlich rar, ebenso wie Trailer. Hier ist der neuste:

4. Among the Trolls

Eine persönliche Liste von mir wäre nicht komplett ohne mindestens ein seltsames Indie-Game, von dem ihr garantiert noch nichts gehört habt. Streng genommen ist Among the Trolls zwar kein Indie-Spiel mehr, weil mittlerweile der Publisher 505 Games (Death Stranding, Rocket League, Terraria) dahinter steht, trotzdem entstand der Titel als unabhängiges Projekt.

Among the Trolls stellt das moderne Finnland als magischen Ort mit Trollend dar, wo ihr als Anna oder Alex (nicht unsere Redakteure) aus den USA anreist, um eure Großeltern zu besuchen. Die sind aber verschwunden und ihr müsst sie finden.

Allzu viel ist über das Spiel noch nicht bekannt, außer dass es Survival-Features wie Überleben, Crafting und Basenbau mit RPG-Elementen wie Charakterwerten verbunden werden. Auch Magie spielt eine Rolle.

Nordische Mythologie hat bei mir sowieso immer einen besonderen Platz und bringt Bonuspunkte ein, dazu sieht Among the Trolls aber auch noch richtig schick aus. Es soll irgendwann 2023 erscheinen:

5. Dune: Awakening

Abschließen möchte ich die Liste gerne noch mit einem potentiellen Blockbuster. Hinter Dune: Awakening stehen das bombastische Franchise Dune und das erfahrene Studio Funcom, das schon mit Conan Exiles einen großen Erfolg verzeichnen konnte.

Dune: Awakening hat alles, was ein Survival-Game braucht: eine Open World zum Erkunden, hartes Überleben durch Wassermangel in der Welt, ein gutes Kampfsystem und natürlich Crafting. Dazu kommt eine gute Portion Story, mit Charakteren, die man aus Büchern und Filmen zu Dune kennt.

Das Survival-Game geht aber noch einen Schritt weiter und bringt MMO(RPG)-Elemente wie Gilden, Fähigkeiten und ein Wirtschaftssystem rund um das berühmte Spice mit. Kollege Maik Schneider bringt das alles ziemlich gut auf den Punkt:

Das neue Survival-MMO von Dune wirkt eher wie ein MMORPG und könnte das Genre neu definieren

An sich bin ich ein größerer Fan von Conan, dem Barbaren oder Riddick, aber Dune liefert genau die dreckige Dystopie, auf die ich total stehe. Allein deswegen, und weil Maik mich sicherlich dazu „überreden“ wird, werde ich mir Dune: Awakening ansehen.

Tatsächlich ist noch nicht ganz bekannt, wann Dune: Awakening erscheint. Voraussichtlich kommt es noch 2023 für den PC. Und bereits jetzt hat gute Chancen, in meiner Top-Liste der besten Postapokalypse-Games(LINK) zu landen. Der Trailer sieht schon mal richtig gut aus:

Was ist mit den großen Releases?

Natürlich weiß ich, dass 2023 auch einige AAA-Produktionen und große Nachfolger anstehen. In meiner Liste wollte ich aber ein wenig auf die Highlights verweisen, die links und rechts vom Weg etwas abseits zu finden sind. Trotzdem erwähne ich hier kurz die großen Produktionen, die mich im kommenden Jahr sicherlich beschäftigen werden:

ARK 2, der Nachfolger von ARK: Survival Evolved

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

The Day Before

Alle drei Games sollen ebenfalls noch 2023 erscheinen, nachdem sie teilweise verschoben worden sind. Mal sehen, ob sie ihre Release-Daten diesmal einhalten können. Und dann hat auch noch Blizzard neue Informationen zu ihrem neuen Survival-Game verraten. Gut möglich, dass da auch noch 2023 die ersten Tests anlaufen.

Ich hoffe nur, dass ich die ganzen Spiele irgendwie unterkriege …

Denn 2023 bringt auch noch einen anderen, richtig großen Blockbuster: Diablo 4. Ja, ich weiß, das ist kein Survival-Game. Trotzdem wird es mich sicherlich lange genug beschäftigen, als dass ich nicht alle Neuerscheinungen im Genre wirklich ausgiebig spielen kann. Auch wenn euch sicherlich nicht gefällt, was ich zum neuen Action-RPG zu sagen habe:

Ich will, dass Diablo 4 so wird wie Diablo Immortal