Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2023: Die große Release-Liste

MeinMMO gibt euch einen Überblick über alle neuen Online-Spiele, die 2023 erscheinen und für uns relevant sind. Dazu zählen Koop-Spiele, MMOs und MMORPGs. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Spiele für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oder Switch erscheinen.

Welche Games findet ihr in der Liste? Es stehen nur Spiele in der Liste, von denen die Entwickler selbst den Release für 2023 angekündigt haben. Außerdem haben wir große Erweiterungen mit aufgenommen, die besonders für MMORPGs relevant sind.

Ein guter Mix aus MMORPGs und Shootern, aber ein schwaches Jahr für Survival

Fans von MMORPGs können sich 2023 auf sehr unterschiedliche Spiele freuen. Mit Throne and Liberty kommt ein neues Spiel vom Publisher NCSoft, der schon für Aion und Blade & Soul verantwortlich war. Der Fokus liegt auf actionreichen Kämpfen, starker Grafik, Wetter-Ereignisse und großen PvP-Schlachten.

Mit Blue Protocol bekommen wir fast das komplette Gegenteil. Ein niedliches Anime-MMORPG mit viel Story, Instanzen im PvE und komplett ohne PvP.

Dazu kommen die Indie-Projekte Nightingale (Survival), War of Dragnorox (Old School PvE) und Fractured (Iso-MMORPG).

Auch für Shooter-Spieler wird es abwechslungsreich. Mit The Day Before kommt ein Spiel, das stark an Division 2 erinnert und mit Grafik punkten möchte. Redfall hingegen wird ein bunter Koop-Shooter ähnlich wie Borderlands.

Mit Super People und Star Wars: Hunters kommen zudem zwei Arena-Shooter, die sich nicht nur im Gameplay, sondern auch bei den Plattformen komplett unterscheiden. Letzterer etwa erscheint nur für Switch und Mobile.

Zu guter Letzt gibt es mit Tom Clancy’s XDefiant und The Division: Heartland zwei Titel, die auch schon für 2022 angekündigt wurden, um die es in letzter Zeit aber eher still wurde.

Für Survival-Spieler sieht es hingegen etwas mau aus. Abgesehen von Nightingale stehen für dieses Jahr vor allem The Lord of the Rings: Return to Moria und Sons of the Forest auf dem Programm, wobei beide auch solo gespielt werden können.

Das große Highlight des Jahres wird für viele Gamer wohl Diablo 4 sein. Das erscheint am 6. Juni und wird uns sicher über Monate begleiten.

Diese MMORPGs werden 2023 definitiv nicht erscheinen

Was sagt ihr zum kommenden Spiele-Jahr? Auf welche Titel freut ihr euch besonders? Und auf welches Game freut ihr euch über 2023 hinaus?