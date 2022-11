Sony plant wohl neues MMORPG zu Horizon: Zero Dawn – Holt sich dafür die Entwickler von Blade & Soul

NCSoft, die Firma hinter Lineage, Aion und Blade & Soul, arbeitet wohl an einem neuen MMORPG. Das soll in Zusammenarbeit mit Sony entstehen und in der Welt der Horizon-Reihe spielen.

Was wird das für ein Spiel? Viele Details zum MMORPG gibt es noch nicht. Der Bericht kommt von der koreanischen Webseite MTN, die diese Information von Insidern rund um Sony und NCSoft gehört haben wollen.

So sollen sich NCSoft und Sony zusammengetan haben, um ein neues Online-Game auf Basis der Horizon-IP zu entwickeln. Die Entwicklung soll bereits begonnen haben und beide Firmen sollen im engen Austausch stehen. Intern trägt das Spiel den Codenamen „Project H“.

Sony soll laut dem Bericht aktiv bei der Entwicklung mitbestimmen und helfen. Das spricht wohl dafür, dass das Horizon-MMORPG auch für die PlayStation erscheint und kein reines Mobile-Game wird, wie einige der letzten Spiele von NCSoft.

Passt das Konzept von Horizon in ein MMORPG? Durchaus. Vor allem der Aufbau der offenen Welt, die vielen Geheimnisse, die man entdecken kann, die unterschiedlichen Fortbewegungsmöglichkeiten und das Schwachstellen-Prinzip würden ein Horizon-MMORPG richtig interessant machen. Das fanden wir schon beim ersten Teil:

Horizon Zero Dawn angespielt – Was können MMORPGs davon lernen?

Sony wollte wohl schon länger einen Multiplayer zu Horizon

Was spricht für die Information? Wie die Webseite VGC berichtet, wollten Guerrilla Games – die Entwickler von Horizon – und Sony schon beim ersten Spiel Zero Dawn einen Koop einbauen. Dieser wurde jedoch gestrichen, um sich auf die restlichen Spielinhalte zu fokussieren.

Sony soll dann stark daran interessiert gewesen sein, einen Koop-Modus für Forbidden West zu bekommen, aber Guerrilla entschied sich wieder dagegen und wollte – wenn überhaupt – nur nachträglich einen eigenen Online-Ableger entwickeln.

Nun scheint sich Sony dazu entschieden zu haben, ein Online-Spiel mit NCSoft zu entwickeln.

Was hat NCSoft bisher kreiert? NCSoft ist eine der größten MMORPG-Firmen überhaupt. Große Erfolge hatten sie mit der Lineage-Reihe. Lineage 1 erschien am 3. September 1998 und gehört heute noch zu den 20 größten Online-Spielen in Korea. Der Nachfolger Lineage 2 schafft es ebenfalls in die aktuellen Top 20.

In Korea hat die Lineage-Reihe einen ähnlichen Status, wie WoW bei uns. Nur, dass es inzwischen deutlich mehr Spiele und auch Mobile-Ableger gibt. Diese Mobile-Games sind für NCSoft jedoch eine Goldgrube. In nur drei Monaten sorgte der neuste Titel Lineage W etwa für einen Umsatz von 280 Millionen Euro.

Ansonsten machte sich NCSoft einen Namen mit den Spielen Aion und Blade & Soul. Sie sind zudem der Publisher und Besitzer von Guild Wars 2, auch wenn das in Amerika entwickelt wird. Als Publisher arbeiteten sie außerdem für Wildstar, Tabula Rasa und City of Heroes, die alle jedoch inzwischen eingestellt wurden.

Derzeit arbeiten sie an Throne and Liberty, einem neuen MMORPG, das für PC und Konsolen erscheinen soll und richtig gut aussieht. Mit einer Ausnahme hat NCSoft bisher nur MMORPGs entwickelt.

Wann könnten wir mehr erfahren? Vom 17. bis 20. November findet die G-Star statt. Das ist die größte Gaming-Messe in Korea. Hier werden in der Regel neue Titel vorgestellt. Gut möglich, dass Sony und NCSoft dort mehr über das Horizon-MMORPG verraten werden.

Spricht euch die Idee von einem MMORPG in der Welt von Horizon an? Oder sollte es ein reines Singleplayer-Franchise bleiben? Was müsste das MMORPG auf jeden Fall haben, um für euch interessant zu sein? Schreibt es in die Kommentare.

Ein MMORPG aus dem Hause NCSoft ist Guild Wars 1. Davon wünschen sich viele Spieler inzwischen eine Neuauflage, die weg von Guild Wars 2 geht:

Trotz starkem Nachfolger vermissen viele Guild Wars 1 – Was hat das MMORPG so gut gemacht?