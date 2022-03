Diese 5 neuen MMORPGs sind 2022 bereits erschienen und so geht es ihnen gerade

Bis zum März 2022 sind bereits vier neue MMORPGs bei uns im Westen erschienen. Wir von MeinMMO verraten, was diese Onlinerollenspiele ausmacht, für wen sie interessant sind und wie es ihnen derzeit geht.

Was sind das für MMORPGs? In dieser Liste findet ihr Spiele, die im Jahr 2022 erschienen sind. Sie müssen jedoch einen vollständigen Release oder eine Veröffentlichung im Early Access gehabt haben. Titel in einer Alpha oder Beta haben wir nicht aufgenommen.

Erstellt wurde der Artikel vom MMORPG-Experten Alexander Leitsch, der alle diese Titel bereits für mindestens 15 Stunden gespielt hat.

Chimeraland

Setting: Fantasy | Entwickler: Proxima Beta | Plattform: PC, Android, iOS | Release-Datum: 6. Januar 2022 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Chimeraland ist ein neues Sandbox-MMORPG, in dem ihr in die Rolle von Menschen, aber auch in verschiedene Tierwesen schlüpfen könnt. Chimeraland verzichtet auf Klassen, sondern lässt euch den Spielstil über eure Ausrüstung definieren.

Es gibt eine offene Spielwelt mit 4 Kontinenten ohne Ladescreens, die grafisch etwas an Genshin Impact erinnert

Es gibt Sammel- und Crafting-Systeme, über die ihr – wie in New World – auch aktiv leveln könnt

Ihr könnt überall in der offenen Welt euer eigenes Haus bauen

Ihr könnt eure Tiergefährten und Pets in der offenen Welt zähmen

Ihr könnt mit Shift sprinten und Leertaste springen

Es gibt verschiedene PvE- und PvP-Inhalte im Endgame

Es gibt einen Echtgeld-Shop mit kosmetischen Inhalten, XP-Buff, Kisten mit Materialien und automatischen Abschlüssen von Daily Quests sowie zusätzlich einen kaufbaren Battle Pass

Bisher ist das MMORPG offiziell nur in Malaysia erschienen. Die Mobile-Version hat dementsprechend einen Region Lock. Der Download am PC funktioniert jedoch problemlos, wobei der Ping aufgrund des Server-Standorts etwas hoch ausfällt.

Chimeraland überzeugt als Charakter-Editor, wirkt unfertig

Was ist das besondere daran? Chimeraland überzeugt vor allem mit seinem verrückten Charaktereditor. Dort könnt ihr Hai-, Vogel- oder Nashorn-Menschen spielen. Außerdem könnt ihr mit Hilfe von Slidern im Grunde alles an eurem Körper verändern und so den hässlichsten Charakter aller MMORPGs kreieren.

Ein weiteres Highlight ist das Zucht- und Brut-System. Denn darüber könnt ihr verschiedene Tierarten miteinander kreuzen und so ebenfalls schaurige Kreaturen als Reittiere oder Pets züchten.

Ich selbst habe meine ersten 60 Minuten in Chimeraland in einem Video festgehalten:

Wie läuft es seit dem Release? Chimeraland hat mit einigen Problemen zu kämpfen, darunter die Performance und die ziemlich leere Spielwelt. Generell wirkt das MMORPG noch total unfertig und qualitativ nicht besonders hochwertig.

Das einzig Spaßige an dem Spiel sind der Charaktereditor, das Zuchtsystem und das freie Bauen in der offenen Welt.

Da das MMORPG offiziell noch nicht im Westen erschienen ist, gibt es auch keine Infos zu Spielerzahlen oder über den Erfolg von Chimeraland. Allerdings bringen die Entwickler regelmäßige Updates und haben seit dem Release zwei neue Server eröffnet, die allerdings weiterhin nur in Südostasien stehen.

Im Discord zu Chimeraland hat sich jedoch eine feste, westliche Community gebildet, die sich regelmäßig über das Spiel austauscht und ihre Kreaturen in Screenshots präsentiert.

Für wen ist es interessant? Wer ein Sandbox-MMORPG mit Housing und verrücktem Charakter-Editor sucht, kann sich Chimeraland anschauen, immerhin ist es Free2Play. Doch ein hochwertiges MMORPG auf dem Level von Black Desert oder ArcheAge solltet ihr nicht erwarten.

Das Spiel eignet sich eher für ein paar lustige Stunden mit Freunden, in denen man mit den Systemen experimentiert, doch weniger als neues Haupt-MMORPG, das WoW oder FFXIV ersetzen soll.