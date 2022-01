Neues MMORPG ist heute Nacht gestartet – Lässt euch die verrücktesten Tierwesen spielen

Chimeraland ist ein neues MMORPG für PC, Android und iOS. Darin erkundet ihr mystische Länder aus alten chinesischen Geschichten. Eine Besonderheit des Spiels ist der Charakter-Editor, in dem ihr nicht nur klassische Menschen, sondern auch Tierwesen spielen könnt. Das Spiel ist am 6. Januar erschienen, auch wenn es derzeit in Deutschland nur auf dem PC spielbar ist.

Was ist das für ein Spiel? Chimeraland ist ein Free2Play-MMORPG, in dem vor allem der verrückte Charaktereditor für Aufsehen sorgt.

Denn ihr könnt dort einen Menschen mit unterschiedlichsten Tierarten kreuzen, woraus dann ein Tintenfisch, ein Vogel, ein Nashorn oder ein Pandabär auf zwei Beinen entstehen kann. Außerdem könnt ihr die Tiere verschieden einfärben und auch ihre Proportionen und ihr Aussehen nach euren Wünschen anpassen.

Allerdings gibt es auch klassische Menschen in weiblicher, männlicher und sehr kindlicher Form.

Was bei dem Editor herauskommen kann, seht ihr in diesem Screenshot. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat sich für einen Hai entschieden, dem er eine Ecke in den Kopf gehauen, die Augen möglichst weit auseinandergesetzt und die Beine möglichst klein gemacht hat:

Solche verrückten Kreaturen könnt ihr im Charakter-Editor kreieren.

Abseits dieses Editors bietet das Spiel typische MMORPG-Kost:

Es gibt ein klassenloses System, sodass Rüstung und Waffen euren Spielstil bestimmen

Ihr folgt einer Story, die über die Hauptquest erzählt wird

Es gibt eine offene Spielwelt mit 4 Kontinenten ohne Ladescreens, die grafisch etwas an Genshin Impact erinnert

Es gibt Sammel- und Crafting-Systeme, worüber ihr – wie in New World – auch aktiv leveln könnt

Ihr könnt überall in der offenen Welt euer eigenes Haus bauen

Ihr könnt mit Shift sprinten und Leertaste springen

Es gibt PvE und PvP-Inhalte, wobei nicht ganz klar ist, was genau im Endgame auf euch wartet

Es gibt einen Echtgeld-Shop mit kosmetischen Inhalten, XP-Buff, Kisten mit Materialien und automatischen Abschlüssen von Daily Quests sowie zusätzlich einen kaufbaren Battle Pass

Zudem sollt ihr im Spiel die verschiedensten Tierarten als Pets oder Reittiere zähmen können. Sogar eine Zucht-Funktion soll es geben, um aus euren Tieren neue Kreaturen zu erzeugen. Auch dabei können wieder schaurige Monster entstehen.

Einen Einblick in das MMORPG gibt euch die Beta-Review vom YouTuber Sh1n Boo:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Chimeraland ist heute Nacht in Asien erschienen, lässt sich auch auf dem PC spielen

Wann erscheint das Spiel? Der Release des neuen MMORPGs fand am 6. Januar um 0:01 Uhr unserer Zeit statt. Jedoch gibt es einen Region Lock für das Spiel. Vorerst erschien Chimeraland nur in Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand.

Auf dem Smartphone könnt ihr es deshalb weder über den Google Play Store, noch den App Store installieren. Doch der Download auf dem PC klappt aus Deutschland problemlos, ebenso wie die Erstellung eines Accounts. Den Download könnt ihr über die offizielle Webseite von Chimeraland starten.

Lohnt sich der Download? Es kommt drauf an. Mit dem Charakter-Editor hatte ich bereits viel Spaß und der ist eine klare Empfehlung.

Das Gameplay jedoch wirkt in den ersten Minuten eher hakelig und es kommt zu Lags, weil die Server eben in Asien stehen. Ihr greift mit der Maustaste an und nutzt spezielle Fähigkeiten auf den Tasten Q und E, wobei es sein könnte, dass mit späterem Level mehr Fähigkeiten freigeschaltet werden.

Das MMORPG steht zudem in der englischen Sprache zur Verfügung, weswegen ich es problemlos spielen kann. Auch die Portierung für den PC sieht erstmal gut aus. Das Interface ist aufgeräumt und verständlich und die Mobile-Herkunft merkt man nur dezent.

Wie seht ihr Chimeraland? Spricht euch das Setting an oder werdet ihr dieses verrückte Game eher ignorieren? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ebenfalls noch im Januar erscheint mit Broken Ranks ein neues MMORPG. Das setzt auf ein ganz besonderes Kampfsystem:

Neues MMORPG erscheint schon im Januar – Kommt mit einem interessanten Kampfsystem