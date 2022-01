Neues MMORPG macht euch zum Pirat im 18. Jahrhundert – Kommt mit 156 Fraktionen und 760 Städten

Das neue MMORPG Rulers of the Sea verspricht auf dem Papier unheimlich viel. Das historische MMO möchte euch mitnehmen in das Jahr 1750 und euch dort so gut wie alles tun lassen. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist Rulers of the Sea? Das MMORPG nimmt sich nichts Geringeres als Motivation, als euch die ganze Welt zum Spielplatz zu geben. Angesiedelt im Jahre 1750 möchte das historische MMO nicht nur Spielspaß, sondern auch Wissen vermitteln, welches ihr dann wieder braucht, um die Spielwelt zu beeinflussen.

Damit das funktioniert, levelt ihr in Rulers of the Sea nicht einfach nur auf. Es ist, wie vieles in dem Game, sehr viel komplizierter. Ihr spielt nämlich nicht nur einen Charakter, sondern gleich eine ganze Familie. Jedes Mitglied eurer Familie kann andere Jobs/Karrieren einschlagen, was in etwa die Klassen des MMORPGs sind.

Von diesen Jobs gibt es bisher 40 Stück und sie reichen vom fiesen Pirat über den gerissenen Spion bis hin zum Anwalt, der die Piraten dann vor Gericht verteidigen darf. Doch um Anwalt zu werden, schickt euch das Spiel erst einmal in die Schule.

Habt ihr einen Level-Up, schaltet ihr sozusagen einen neuen Kurs an der Universität frei. Diesen müsst ihr dann tatsächlich auch besuchen und einen Test abschließen, um weiterzukommen. Diese Kurse sollen euch tatsächliches Wissen über die Welt des 18. Jahrhunderts vermitteln.

Welche Features stecken drin? Rulers of the Sea hat eine ganze Bandbreite von Ideen, die sich vor allem an Hardcore-Spieler richten sollten:

Die ganze Welt als offene Spielwelt

Über 40 Jobs vom Schiffsbauer bis zum Anwalt

156 verschiedene Fraktionen und über 760 Städte

Realistischer Tag-Nacht-Zyklus

Historisches Setting, welches auch Wissen vermitteln möchte

Ein Rechtssystem, bei dem ihr sogar im Gefängnis landen könnt

Wasser- und Landschlachten über Gebiete, die dann Spielern gehören

Die Möglichkeit, mehrere Charaktere innerhalb einer Familie zu spielen

Kommandant über seine eigene Crew werden, die ihr sogar verkaufen könntet

Hier könnt ihr den ersten Trailer sehen:

Die Welt des 18. Jahrhunderts als Open-World-Sandbox

Wie funktioniert die Spielwelt? Ein Highlight von Rulers of the Sea ist die Spielwelt, welche die gesamte Erde umfasst und sogar Zeitzonen mit einberechnet. Der Tag- und Nacht-Zyklus im Spiel passt sich nämlich der echten Welt an.

Ist es bei uns in Deutschland also dunkel, ist es auch in In-Game-Deutschland dunkel, nicht aber in In-Game-Amerika. Das soll Spieler dazu bringen, im Game einer Nation beizutreten, die nah an ihrer eigenen ist. So möchten die Entwickler die verschiedenen Kulturen der Welt auch im Spiel abbilden.

Damit das richtig funktioniert, könnt ihr euch in Rulers of the Sea für eine von 156 Fraktionen entscheiden, welche die 760 Städte untereinander aufteilen. Mit etwas Glück könnt ihr vielleicht sogar in eurer Heimatstadt im Jahre 1750 starten.

Warum ist das wichtig? Die eigenen Fraktionen und Kulturen spielen nicht nur dank der unterschiedlichen Tageszeit eine Rolle, sondern auch, weil es keine globale Wirtschaft in Rulers of the Sea gibt. Ähnlich wie zum Beginn vom MMORPG New World hat hier jede Stadt ihr ganz eigenes Wirtschaftssystem.

Da die Städte teilweise mehrere Stunden Schifffahrt auseinander liegen, ist es also essenziell, dass sich die Spieler darum kümmern, ihre eigene Wirtschaft am Laufen zu halten. Oder aber auch gezielt zu sabotieren, wenn ihr als Händler in anderen Regionen euer Geld verdienen wollt.

Rulers of the Sea möchte euch die Möglichkeit dazu geben, zu spielen, was auch immer ihr spielen wollt.

Auch der Walfang soll einer der möglichen Jobs sein

Die Community ist angetan, doch es gibt einen Haken

Was sagen die Fans? Rulers of the Sea verspricht extrem viel, kann davon aber bisher noch nicht viel zeigen. Das Game befindet sich derzeit noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, was den Ansatz des Teams aber nicht weniger beeindruckend macht.

Der User Khairinoa schreibt (via YouTube): “Das ist etwas, wovon ich im Gaming immer geträumt habe. Das klingt, wie ein riesiges Projekt. Ich würde nur wirklich gerne tatsächliches Gameplay sehen, bevor ich finanzielle Unterstützung gebe.”

Auch Mrsparkle001 ist angetan, aber skeptisch: “Das sieht unglaublich gut aus. Ich hoffe, dass es seine Ansprüche erreichen kann. Es gab schon viele Spiele mit großen Zielen, die sie niemals erreichen konnten.”

Ähnlich sieht es auch Bestevaer: “Was ein extrem geniales Konzept. Ich freue mich schon richtig darauf zu sehen, wo es am Ende hinführen wird.”

Wann kommt das Spiel? Das ist derzeit schwer zu sagen. In ihrer Roadmap haben die Entwickler den Release für das vierte Quartal 2023 angegeben, bisher steht das aber noch in den Sternen.

Das Game begann 2016 als Ein-Mann-Projekt und nahm erst 2019 wirklich Fahrt auf. Bisher konnte das Spiel allerdings noch keinen größeren Sponsoren für sich gewinnen, was es schwierig machen dürfte, die großen Ziele von Rulers of the Sea umzusetzen. Wir bleiben allerdings gespannt und halten euch auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von Rulers of the Sea? Denkt ihr, dass die Entwickler ihre Ziele zu hochgesteckt haben oder haltet ihr das Projekt für realistisch? Würdet ihr so ein historisches MMORPG überhaupt spielen wollen, oder reizt es euch eher nicht für einen Level-Up zurück in die Schule zu müssen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

