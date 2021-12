Lost Ark: 5 Dinge, die ihr jetzt schon tun könnt, um euch auf den Release vorzubereiten

Das neue MMORPG Lost Ark erscheint bereits am 11. Februar und läutet damit das neue MMORPG-Jahr ein. Doch was könnt ihr tun, um euch perfekt auf das Game vorzubereiten? Vor allem dann, wenn ihr die Beta verpasst habt? Wir von MeinMMO helfen euch weiter.

Was ist Lost Ark eigentlich? Lost Ark sieht auf den ersten Blick vielleicht aus wie Diablo, ist aber im Kern ein komplettes MMORPG mit allen Features, die ihr in einem solchen erwartet.

Da stellt sich natürlich die Frage, wie man sich optimal auf ein MMORPG vorbereitet und was ihr jetzt schon tun könnt, um euch den Start in Lost Ark zu vereinfachen. Vor allem dann, wenn ihr die Beta nicht spielen konntet.

Wir zeigen euch, wie ihr euch, trotz allem, perfekt darauf vorbereiten könnt, zum Release direkt loszulegen und bereits wisst, was ihr da tut.

Eine kleine Spoilerwarnung geben wir euch an dieser Stelle noch mit, die sich auf die Gameplay-Mechaniken bezieht. Story-Spoiler erwarten euch zwar keine, aber wenn ihr euch völlig überraschend lassen möchtet, lest am besten nicht weiter.

1. Was soll ich spielen?

Sucht euch eine Klasse aus: Lost Ark ist ein MMORPG, in dem es enorm viel Charaktertiefe gibt. Eure Klassen können sich, dank verschiedenen Builds, bereits sehr unterscheiden, obwohl ihr dieselbe Klasse spielt.

Darüber hinaus stellt euch Lost Ark direkt zum Start auf die Probe und gibt euch gleich 15 Klassen an die Hand, von denen ihr euch am besten eine heraussuchen solltet.

15 ist übrigens nur der Wert der Klassen zum Launch. Wenn Lost Ark bei uns im Februar erscheint, verfügt die koreanische Version nämlich bereits über 22 Klassen, die vermutlich alle früher oder später auch zu uns kommen werden.

Wieso ist das wichtig? In Lost Ark solltet ihr euch, gerade zu Beginn, auf eine Klasse fokussieren, statt mehrere gleichzeitig zu spielen. Das hat mehrere Gründe: Einer davon ist, dass sich Fortschritt nicht Account-weit teilt.

Euer Inventar, eure Freundeslisten, Gilden und noch mehr habt ihr nur auf eurem jeweiligen Charakter. Spielt ihr auf einem anderen Char, habt ihr also plötzlich keine Freunde mehr.

Doch auch viele Belohnungen sind nur einmalig abzuholen und in der Regel schaltet ihr sie dann nur auf eurem ersten Charakter frei. Das bedeutet, dass jeder weitere Charakter entsprechend Nachteile gegenüber eurem Ersten hat.

Das Endgame fokussiert sich außerdem nicht nur auf Ausrüstung, sondern auch auf eure Fähigkeit und wie ihr mit eurem Charakter umgehen könnt. Gerade am Anfang ist es also ratsam, sich an eine Klasse zu halten.

2. Schaut euch Videos an

Welche Videos solltet ihr schauen? Der Punkt hängt unmittelbar mit Punkt Nummer 1 zusammen, denn wie solltet ihr euch für einen Charakter entscheiden, wenn ihr gar nicht wisst, was die so können?

Eine gute Übersicht aller Klassen findet ihr bei uns auf MeinMMO, allerdings solltet ihr euch die Klassen auch im Detail ansehen. Das ist gerade dann wichtig, wenn ihr in der Beta nicht die Gelegenheit hattet, alle Klassen auszuprobieren.

Dieses Video gibt euch eine grobe Übersicht über die meisten verfügbaren Klassen, wenn ihr eure Wahl dann eingekreist habt, solltet ihr euch noch detaillierter über die Klasse eurer Wahl informieren:

Was gibt es sonst noch zu sehen? Auch zu den tiefergehenden Systemen im Spiel gibt es gute Videos, die diese erklären. Je nachdem wie weit ihr euch mit diesen Mechaniken auseinandersetzen möchtet und wie viel ihr selbst herausfinden wollt, ist es ratsam, sich hier bereits vor dem Start zu informieren.

Das kann euch zum Release Zeit sparen, allerdings geht natürlich auch ein Teil des Erkundungsfaktors verloren, der zum Spielspaß beiträgt.

3. Probiert das Spiel einmal aus

Wieso ist das sinnvoll? Lost Ark spielt sich anders, als die meisten anderen Spiele. Am Anfang wirkt es wie Diablo oder Path of Exile, fühlt sich aber völlig anders an. Gerade deswegen ist es wichtig, das Game auszuprobieren, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst.

Das ist auch deswegen wichtig, weil ihr eure Charaktere dann einmal ausprobieren könnt. Lost Ark gibt euch nämlich bereits, bevor das Game wirklich startet, die Chance dazu, die gewünschte Klasse einmal auf Max-Level zu testen.

Außerdem könnt ihr dann selbst fühlen, wie die MMORPG-Mechaniken in das sonst sehr Hack’n’Slay-lastige System passen und ob euch das tatsächlich gefällt.

Wie probiert ihr das Game aus? Wer die closed Beta verpasst hat und damals keinen Zugang zur technical Alpha hatte, hat Lost Ark bis dato vermutlich noch nie gespielt. Das könnt ihr allerdings ändern.

Auch wenn es noch keinen offiziellen Weg gibt, das MMORPG zu zocken, erklären wir von MeinMMO euch ausführlich und einfach, wie ihr auf die russischen Server von Lost Ark kommt. Dort könnt ihr das Spiel dann nach Lust und Laune ausprobieren.

Eine weitere offene Beta, bevor der Titel bei uns erscheint, gibt es nämlich nicht. Daher ist das eure einzige Chance, Lost Ark zu testen, wenn ihr das bisher nicht getan habt.

4. Probiert euch im Skillbuilder aus

Was ist der Skillbuilder? Wenn ihr euch einmal für eure Klasse entschieden habt, startet bei vielen bereits die Vorfreude. Man möchte sich mit seinem Charakter auseinandersetzen und am besten den tollsten Build zur Hand haben.

Der Skillbuilder der Seite Lost Ark Codex (via lostarkcodex.com) hilft euch dabei. Mit ihm könnt ihr eure Klasse wählen und seht dann alle Skills und die Skill-Punkte, die ihr insgesamt sammeln könnt. Dann könnt ihr euch euren Build zusammenstellen und speichern, sowie nach Lust und Laune verändern.

Allerdings könnt ihr nicht nur selbst mit dem mächtigen Tool experimentieren, sondern ihr seid auch dazu in der Lage, die Builds von anderen Spielern herunterzuladen und euch anzusehen, was erfahrene Spieler mit ihren Skillpunkten anstellen.

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Wieso ist das sinnvoll? Bereits vorher zu wissen, wo ihr mit eurem Charakter hin wollt und was ihr mit euren Fähigkeiten machen möchtet, kann euch viel Zeit ersparen. Einige Spieler sind schnell deprimiert, wenn sie sich verskillen und dann schwächer sind, als sie sein könnten.

Dank dem Skillbuilder und den diversen Builds verschiedener User, gehört das aber der Vergangenheit an. Ihr könnt euch mehrere Strategien bereits vor dem Release zur recht legen und seid dann perfekt für den Release gewappnet.

5. Bereitet die richtigen Quellen vor

Warum ist das gut? An Lost Ark wird häufig kritisiert, dass das MMORPG zu wenige seiner Mechaniken in Tiefe erklärt. Es ist also sehr nützlich, sich ein Wiki oder eine Seite zur recht zu legen, die euch weiterhilft, wenn beim Spielen Fragen aufkommen.

Vor allem, wenn ihr das Game gemeinsam mit euren Freunden spielt, könnt ihr dadurch punkten, dass ihr wisst, was gerade Sache ist. Um optimal auf alle Situationen vorbereitet zu sein, empfehlen wir von MeinMMO euch zwei Seiten, die all eure Fragen beantworten sollten.

Welche Seiten solltet ihr jetzt schon speichern? Zum einen natürlich MeinMMO, da auch von uns viele Guides zum neuen MMORPG erscheinen werden.

Zum anderen das Lost Ark Wiki (via fandom.com), welches als Wikipedia und Datenbank für das MMORPG fungiert. Ihr findet dort Beschreibungen für nahezu alle Gegenstände, die ihr im Spiel finden könnt und eine praktische grobe Erklärung dazu, wie ihr sie bekommen könnt.

Die mitunter beste Quelle ist allerdings das Directory von Lost Ark-Streamer Saintone. In diesem Google-Doc findet ihr tiefgreifende Guides für die meisten Aktivitäten im Spiel, sowie gute Builds für fast alle Klassen (via Google Docs).

Wir empfehlen euch also wärmstens bereits jetzt euer Lesezeichen zu setzen und das Saintone Directory beim Spielen immer griffbereit zu haben.

Bonus: Überzeugt eure Freunde

Wieso das? Lost Ark macht, wie die meisten MMORPGs, noch viel mehr Spaß, wenn ihr es gemeinsam mit euren Freunden erleben könnt. Das Game bietet euch die Möglichkeit, nahezu jede Aktivität im Spiel in Vierer-Gruppen zu absolvieren.

Am meisten Spaß mit Lost Ark habt ihr genau dann, wenn ihr mit drei weiteren Leuten unterwegs seid und am besten noch im Voice-Chat reden könnt. Die Absprache zwischen den Spielern wird außerdem in den späteren Raids und Dungeons essenziell.

Es ist also auch im Late-Game noch ein großer Vorteil, wenn ihr auf eure Freunde zurückgreifen könnt. Wenn ihr also gemeinsam in ein neues MMORPG starten wollt, solltet ihr jetzt schon damit anfangen, eure Freunde genau so in den Hype zu bringen, wie euch selbst.

Habt ihr noch Tipps und Möglichkeiten, die Spieler jetzt schon tun können, um sich auf den Release von Lost Ark vorzubereiten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO und lasst uns wissen, was ihr persönlich tut, um euch die Zeit bis dahin zu vertreiben.

Ihr seid euch noch nicht ganz sicher, ob Lost Ark zu euch passt? 7 Dinge, die ihr über Lost Ark wissen müsst, wenn ihr von Diablo kommt, könnten euch helfen.